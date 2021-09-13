هاتف Samsung Galaxy S21 FE الوحش القادم من عملاق الهواتف الذكية الكورية سامسونج
يعد هاتف Samsung Galaxy S21 FE أحد منتجات العملاق الكوري سامسونج، وسوف يتم إطلاقه بشكل رسمي خلال نهاية أكتوبر القادم، وسوف يحمل مواصفات عالية وإمكانيات ممتازة، مما جعل البعض يطلق عليه وحش سامسونغ القادم، كما أن الهاتف سيأتي بمعالج قوي ويدعم شببكات الجيل الخامس.
هاتف Samsung Galaxy S21 FE الوحش القادم من سامسونج
ولذلك وخلال السطور التالية يرصد موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 FE، والتي جاءت وفق الآتي.
|الإسم الرسمي
|نوع المعالج
|تحديث عالي للشاشة
|نوع الشاشة
|حجم الشاشة
|جودة الشاشة
|Galaxy S21 FE
|Exynos 2100
|120 هوتز
|Amoled
|6.4 بوصة
|FHD+
كما أن هاتف سامسونج المنتظر سوف يكون شديد النحافة وبتصميم مثقوب، وسيكون مقاوماً للغبار والماء، وبصمة الإصبع داخل الشاشة.
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|عدد الكاميرات الخلفية
|الكاميرا الأمامية
|المعالج
|الرام
|الذكرة الداخلية للتخزين
|واجهة المستخدم
|نظام التشغيل
|3 كاميرات 32+12+8 ميجا بيكسل
|12 ميجا بكسل
|Snapdragon 88
|8 جيجا بايت
|256 جيجا بايت
|One UI 3.1
|أندرويد 11
وحول بطارية هاتف Samsung Galaxy S21 FE وباقي المواصفات فقد جاءت كالتالي:
- البطارية 4500 مللي أمبي.
- قوة الشحن السريع 25 وات.
- يدعم Wi-Fi 6، Blurtooth 5.2 وجي بي إس.
- السعر بالدولار 680$.
- السعر بالمصري 10600 جنيه.
- موعد إطلاقه نهاية أكتوبر.