هاتف Samsung Galaxy A74 عملاق الفئة المتوسطة القادم للأسواق بقوة

أعلنت شركة سامسونج أنها بصدد طرح هاتفها الجديد Samsung Galaxy A74، ومن المتوقع أن يطرح العملاق الكوري هاتفه الجديد في الأسواق العالمية في نهاية هذا العام، هذا الهاتف سوف يأتي مزود بنظام تشغيل Android v11 هذا إلى جانب بطارية 5000 أمبير، وأنه سوف يكون من فئة الهواتف المتوسطة التابعة للشركة والتي تلقى رواجًا كبيرًا، وفيما يلي سنتعرف على مواصفات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A74

● الهاتف القادم من Samsung سيأتي بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين داخلية + 128 جيجابايت. وبالتالي ستتمكن من تخزين جميع الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب على الهاتف دون القلق بشأن قيود المساحة.

● الهاتف مزودًا بمعالج ثماني النواة قوي (2×2.0 جيجا هرتز Kryo 460 Gold و6 × 1.7 جيجا هرتز Kryo 460 Silver) بحيث يمكنك الاستمتاع بأداء سلس أثناء الوصول إلى تطبيقات متعددة والاستمتاع بالالعاب عالية الجودة.

● يُقال إن Samsung Galaxy A74 يدعم شبكة ال 5G ويعمل بنظام التشغيل Android v11.

● الهاتف مزود ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تتيح لك الاستمتاع بممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام والمزيد لفترة أطول دون القلق بشأن نفاد البطارية.

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مواصفات كاميرا هاتف Samsung Galaxy A74

● عند الحديث عن مواصفات الكاميرا، فإن الهاتف يتميز بكاميرا واحدة في الخلف 64 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل + 5 ميجا بكسل + 5 ميجا بكسل بحيث يمكنك النقر فوق بعض الصور الواقعية.

● تتضمن الميزات الموجودة في إعداد الكاميرا الخلفية التكبير الرقمي والفلاش التلقائي واكتشاف الوجه واللمس للتركيز.

● أما عن الكاميرا الامامية، فيأتي هاتف Samsung Galaxy A74 5G بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

● الهاتف يتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة (17.01 سم) بدقة 1080 × 2400 بكسل حتى تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو والاستمتاع بالألعاب.

● يأتي الهاتف بخيارات اتصال متنوعة تشمل نقطة اتصال محمولة Bluetooth كما أن الهاتف يدعم شبكة 5G، علاوة على ذلك قد تتضمن المستشعرات الموجودة على الهاتف الذكي مقياس التسارع، والجيرسكوب، والقرب، والبوصلة.

لم تعلن شركة سامسونج أي معلومات عن سعر الهاتف لكن من المتوقع أن يكون في حدود 400 دولار تقريباً، لكن من وجه نظرنا أن هذا الهاتف يضمن لسامسونج مواصلة السيطرة على سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة.