هاتف Samsung Galaxy A05s: تعرف على المواصفات الكاملة بالإضافة إلى المميزات والعيوب
في هذا المقال سنقدم مراجعة شاملة لمواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s مع ذكر سعر الهاتف ومميزاته وعيوبه.
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مواصفات Samsung Galaxy A05s
إليك هذا الجدول الذي نقدم من خلاله مواصفات Samsung Galaxy A05s الأساسية:
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم الهاتف
|Samsung Galaxy A05s / سامسونج جالاكسي A05s
|تاريخ اصدار الهاتف
|أكتوبر 2023
|نظام التشغيل
|Android 13
|الشاشة
|6.7 بوصة – PLS LCD
|المعالج
|Snapdragon 680 4G
|سعة التخزين
|128 جيجابايت
|الرام (RAM)
|4 أو 6 جيجابايت
|الكاميرا
|50 + 2 + 2 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|السعر
|150$
|ألوان الهاتف
|الأسود, الفضي, الأخضر, البنفسجي
أبعاد وخامات تصنيع هاتف سامسونج جالاكسي A05s
|المواصفات
|القيم
|الطول
|168 مم
|العرض
|77.8 مم
|السُمك
|8.8 مم
|وزن الهاتف
|194 غرام
|خامات التصنيع – الإطار
|البلاستيك
|خامات التصنيع – الظهر
|البلاستيك
شاشة هاتف Samsung Galaxy A05s
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشاشة
|PLS LCD
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|دقة الشاشة
|1080×2400 بكسل (+FHD)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|كثافة البيكسلات
|393 بكسل في كل إنش
|مميزات الشاشة
|
عتاد هاتف Samsung Galaxy A05s: المعالج والرام وذاكرة التخزين الداخلي
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم المعالج
|Qualcomm Snapdragon 680 4G
|دقة التصنيع
|6 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|
|معالج الرسومات
|Adreno 610
|الرام
|4 أو 6 جيجابايت
|ذاكرة التخزين الداخلي
|128 جيجابايت
|نوع ذاكرة التخزين
|eMMC 5.1
|نوع ذاكرة الرام
|LPDDR4x
|الذاكرة الخارجية
|يدعم بطاقة MicroSD
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|واجهة المستخدم
|One UI Core 5.1
كاميرا هاتف Samsung Galaxy A05s
|المواصفات
|التفاصيل
|عدد الكاميرات الخلفية
|ثلاث كاميرات
|دقة الكاميرا الخلفية
|
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
|
|مميزات الكاميرا الخلفية
|
|فيديو الكاميرا الخلفية
|
|فلاش الكاميرا الخلفية
|يدعم
|دقة الكاميرا الأمامية
|13 ميجابكسل
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الأمامية
|F/2.0
|مميزات الكاميرا الأمامية
|
|فيديو الكاميرا الأمامية
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
|فلاش الكاميرا الأمامية
|لا يدعم
الشحن وبطارية هاتف Samsung Galaxy A05s
|المواصفات
|التفاصيل
|الشحن السريع
|يدعم بقوة 25 واط
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
الشبكات والشرائح والاتصالات على هاتف سامسونج جالاكسي A05s
|المواصفات
|التفاصيل
|الشبكات المدعومة
|2G – 3G – 4G
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة الإنترنت
|
|نوع شريحة SIM
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح: SIM2 + SIM1
|واي فاي Wi-Fi
|
|البلوتوث
|
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|لا يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
الصوتيات والمواصفات الأخرى لهاتف سامسونج جالاكسي A05s
|المواصفات
|التفاصيل
|السماعات الخارجية
|يدعم (سماعة واحدة)
|منفذ 3.5mm
|يدعم
|راديو FM
|يدعم
|المستشعرات
|
|أنواع الحماية
|
محتويات علبة هاتف سامسونج جالاكسي A05s
- هاتف Samsung Galaxy A05s
- كابل USB
- دبوس لإخراج الشرائح
مميزات هاتف Samsung Galaxy A05s
- شاشة كبيرة بدقة FHD+ توفر تجربة مشاهدة جيدة.
- معالج Snapdragon 680 4G يوفر أداء جيد للمهام اليومية.
- سعة تخزين داخلية كبيرة بحجم 128 جيجابايت.
- خيارات رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت لتحسين الأداء.
- بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الاستخدام المكثف.
- دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.
- كاميرا خلفية ثلاثية متعددة الوظائف مع دقة 50 ميجابكسل للتصوير الرئيسي.
عيوب هاتف Samsung Galaxy A05s
- لا يدعم تقنية NFC للدفع اللاسلكي والاتصال القريب.
- لا يدعم فلاش للكاميرا الأمامية، مما يمكن أن يؤثر على جودة الصور في الإضاءة المنخفضة.
- التصميم العام للهاتف يعتمد على البلاستيك، وليس لديه تصميم فاخر.
يرجى مراعاة هذه المميزات والعيوب عند اختيار هاتف Samsung Galaxy A05s وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك.