تقنية

هاتف Samsung Galaxy A05s: تعرف على المواصفات الكاملة بالإضافة إلى المميزات والعيوب

عبد الكريم سهلي

في هذا المقال سنقدم مراجعة شاملة لمواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s مع ذكر سعر الهاتف ومميزاته وعيوبه.

مواصفات Samsung Galaxy A05s

مصدر الصورة: Samsung

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مواصفات Samsung Galaxy A05s

إليك هذا الجدول الذي نقدم من خلاله مواصفات Samsung Galaxy A05s الأساسية:

المواصفات التفاصيل
اسم الهاتف Samsung Galaxy A05s / سامسونج جالاكسي A05s
تاريخ اصدار الهاتف أكتوبر 2023
نظام التشغيل Android 13
الشاشة 6.7 بوصة – PLS LCD
المعالج Snapdragon 680 4G
سعة التخزين 128 جيجابايت
الرام (RAM) 4 أو 6 جيجابايت
الكاميرا 50 + 2 + 2 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
السعر 150$
ألوان الهاتف الأسود, الفضي, الأخضر, البنفسجي

أبعاد وخامات تصنيع هاتف سامسونج جالاكسي A05s

Samsung Galaxy A05s
مصدر الصورة: Samsung
المواصفات القيم
الطول 168 مم
العرض 77.8 مم
السُمك 8.8 مم
وزن الهاتف 194 غرام
خامات التصنيع – الإطار البلاستيك
خامات التصنيع – الظهر البلاستيك

شاشة هاتف Samsung Galaxy A05s

المواصفات التفاصيل
نوع الشاشة PLS LCD
حجم الشاشة 6.7 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)
أبعاد الشاشة 20:9
كثافة البيكسلات 393 بكسل في كل إنش
مميزات الشاشة
  • وضع حماية العين
  • الوضع الليلي
  • 16 مليون لون

عتاد هاتف Samsung Galaxy A05s: المعالج والرام وذاكرة التخزين الداخلي

المواصفات التفاصيل
اسم المعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G
دقة التصنيع 6 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج
  • رباعي النواة: 2.4 جيجاهرتز
  • رباعي النواة: 1.9 جيجاهرتز
معالج الرسومات Adreno 610
الرام 4 أو 6 جيجابايت
ذاكرة التخزين الداخلي 128 جيجابايت
نوع ذاكرة التخزين eMMC 5.1
نوع ذاكرة الرام LPDDR4x
الذاكرة الخارجية يدعم بطاقة MicroSD
نظام التشغيل اندرويد 13
واجهة المستخدم One UI Core 5.1

كاميرا هاتف Samsung Galaxy A05s

كاميرا هاتف Samsung Galaxy A05s
مصدر الصورة: Samsung
المواصفات التفاصيل
عدد الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية
  • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية
  • 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو
  • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية
حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
  • 50 ميجابكسل (F/1.8)
  • 2 ميجابكسل (F/2.4)
  • 2 ميجابكسل (F/2.4)
مميزات الكاميرا الخلفية
  • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
  • وضع عزل الخلفية
  • تقريب رقمي
  • العنونة الجغرافية
  • التركيز باللمس
  • كشف الوجوه والابتسامات
  • بانوراما
  • تقنية HDR
  • إعدادات ISO
  • التشغيل السريع
  • المؤقت الذاتي
  • الالتقاط المستمر
  • إعدادات توازن اللون الأبيض
فيديو الكاميرا الخلفية
  • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
  • التصوير بالحركة البطيء (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الخلفية يدعم
دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل
حجم فتحة عدسة الكاميرا الأمامية F/2.0
مميزات الكاميرا الأمامية
  • وضع عزل الخلفية
  • تقنية HDR
  • إشارة الالتقاط
  • كشف الوجوه والابتسامات
  • المؤقت الذاتي
فيديو الكاميرا الأمامية دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاش الكاميرا الأمامية لا يدعم

الشحن وبطارية هاتف Samsung Galaxy A05s

الشحن وبطارية هاتف Samsung Galaxy A05s
مصدر الصورة: Samsung
المواصفات التفاصيل
الشحن السريع يدعم بقوة 25 واط
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
نوع البطارية بطارية ليثيوم بو

الشبكات والشرائح والاتصالات على هاتف سامسونج جالاكسي A05s

المواصفات التفاصيل
الشبكات المدعومة 2G – 3G – 4G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة الإنترنت
  • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
  • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت
نوع شريحة SIM Nano SIM
عدد الشرائح 2 شرائح: SIM2 + SIM1
واي فاي Wi-Fi
  • إصدار Wi-Fi 5
  • a/b/g/n/ac
  • Dual-band
  • Wi-Fi Direct مباشر
  • Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث
  • إصدار 5.1
  • A2DP
  • LE
GPS يدعم
تقنية NFC لا يدعم
منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات والمواصفات الأخرى لهاتف سامسونج جالاكسي A05s

المواصفات التفاصيل
السماعات الخارجية يدعم (سماعة واحدة)
منفذ 3.5mm يدعم
راديو FM يدعم
المستشعرات
  • التسارع
  • التقارب
أنواع الحماية
  • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)
  • التعرف على الوجه
  • النمط
  • الرقم السري
  • كلمة السر

محتويات علبة هاتف سامسونج جالاكسي A05s

  1. هاتف Samsung Galaxy A05s
  2. كابل USB
  3. دبوس لإخراج الشرائح

مميزات هاتف Samsung Galaxy A05s

  • شاشة كبيرة بدقة FHD+ توفر تجربة مشاهدة جيدة.
  • معالج Snapdragon 680 4G يوفر أداء جيد للمهام اليومية.
  • سعة تخزين داخلية كبيرة بحجم 128 جيجابايت.
  • خيارات رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت لتحسين الأداء.
  • بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الاستخدام المكثف.
  • دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.
  • كاميرا خلفية ثلاثية متعددة الوظائف مع دقة 50 ميجابكسل للتصوير الرئيسي.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A05s

  • لا يدعم تقنية NFC للدفع اللاسلكي والاتصال القريب.
  • لا يدعم فلاش للكاميرا الأمامية، مما يمكن أن يؤثر على جودة الصور في الإضاءة المنخفضة.
  • التصميم العام للهاتف يعتمد على البلاستيك، وليس لديه تصميم فاخر.

يرجى مراعاة هذه المميزات والعيوب عند اختيار هاتف Samsung Galaxy A05s وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك.

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عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.

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