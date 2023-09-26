هاتف Samsung Galaxy A05s: تعرف على المواصفات الكاملة بالإضافة إلى المميزات والعيوب

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.

متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.