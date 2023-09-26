هاتف Samsung Galaxy A05: المواصفات الكاملة والمميزات والعيوب والسعر
من خلال هذا المقال يمكنك الاطلاع على جميع مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05 بالإضافة إلى السعر والمميزات والعيوب التي يمكنك عبرها معرفة قدرات هذا الهاتف.
مواصفات Samsung Galaxy A05
من خلال الجدول التالي سنعرض مواصفات Samsung Galaxy A05 الأساسية:
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم الهاتف
|Samsung Galaxy A05 – سامسونج جالاكسي A05
|تاريخ اصدار الهاتف
|أكتوبر 2023
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|الشاشة
|6.7 بوصة – PLS LCD
|المعالج
|Mediatek Helio G85
|سعة التخزين
|64 أو 128 جيجابايت
|الرام (RAM)
|4 أو 6 جيجابايت
|الكاميرا
|50 + 2 ميجابكسل
|البطارية
|5000 مللي أمبير
|السعر
|135$
|ألوان الهاتف
|
أبعاد وخامات تصنيع هاتف سامسونج جالاكسي A05
|المواصفات
|القيمة
|الطول
|168.8 مم
|العرض
|78.2 مم
|السُمك
|8.8 مم
|وزن الهاتف
|195 غرام
|خامات التصنيع
|
شاشة هاتف Samsung Galaxy A05
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشاشة
|PLS LCD
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|دقة الشاشة
|720×1600 بكسل (+HD)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|كثافة البيكسلات
|262 بكسل في كل إنش
|مميزات الشاشة
|
عتاد هاتف Samsung Galaxy A05
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم المعالج
|Mediatek Helio G85
|دقة التصنيع
|12 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|
|معالج الرسومات
|Mali-G52 MC2
|الرام
|4 أو 6 جيجابايت
|ذاكرة التخزين الداخلي
|64 أو 128 جيجابايت
|نوع ذاكرة التخزين
|eMMC 5.1
|نوع ذاكرة الرام
|LPDDR4x
|الذاكرة الخارجية
|يدعم بطاقة MicroSD
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|واجهة المستخدم
|One UI Core 5.1
كاميرا هاتف Samsung Galaxy A05
|المواصفات
|التفاصيل
|عدد الكاميرات الخلفية
|كاميرا ثنائية
|دقة الكاميرا الخلفية
|
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
|
|مميزات الكاميرا الخلفية
|
|فيديو الكاميرا الخلفية
|
|فلاش الكاميرا الخلفية
|يدعم
|دقة الكاميرا الأمامية
|8 ميجابكسل
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الأمامية
|F/2.0
|مميزات الكاميرا الأمامية
|
|فيديو الكاميرا الأمامية
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
|فلاش الكاميرا الأمامية
|لا يدعم
الشحن وبطارية هاتف Samsung Galaxy A05
|المواصفات
|التفاصيل
|الشحن السريع
|يدعم بقوة 25 واط
|سعة البطارية
|5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
الشبكات والشرائح والاتصالات على سامسونج جالاكسي A05
|المواصفات
|التفاصيل
|الشبكات
|2G, 3G, 4G
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة الإنترنت
|
|نوع شريحة SIM
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح: SIM2 + SIM1
|واي فاي Wi-Fi
|
|البلوتوث
|
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|لا يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
الصوتيات والمواصفات الأخرى لهاتف سامسونج جالاكسي A05
|المواصفات
|التفاصيل
|السماعات الخارجية
|يدعم (سماعة واحدة)
|منفذ 3.5mm
|يدعم
|راديو FM
|يدعم
|المستشعرات
|
|أنواع الحماية
|
محتويات علبة هاتف Samsung Galaxy A05
- هاتف Samsung Galaxy A05
- كابل USB
- دبوس لإخراج الشرائح
مميزات هاتف Samsung Galaxy A05
- نظام التشغيل الحديث Android 13.
- شاشة بحجم 6.7 بوصة توفر تجربة مرئية مريحة.
- معالج Mediatek Helio G85 يوفر أداء جيد للمهام اليومية.
- إمكانية اختيار سعة تخزين داخلية من 64 أو 128 جيجابايت.
- RAM بسعة 4 أو 6 جيجابايت لتشغيل التطبيقات بسلاسة.
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+2 ميجابكسل مع مميزات تصوير متعددة.
- بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً.
- دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.
- تصميم خفيف وأبعاد مناسبة للحمل والاستخدام اليومي.
- متوفر بألوان مختلفة للاختيار من بينها.
عيوب هاتف Samsung Galaxy A05
- دقة الشاشة تصل إلى HD فقط (720×1600 بكسل)، مما يعني دقة محدودة لعرض الوسائط.
- معالج Mediatek Helio G85 قد يكون أقل قوة مقارنةً ببعض المعالجات الأخرى في الفئة المماثلة.
- عدم دعم تقنية NFC للمدفوعات اللاسلكية.
- الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل قد تكون أقل جودة مقارنة ببعض الهواتف الأخرى في الفئة.
- مواد التصنيع البلاستيكية قد تجعل الهاتف أقل فخامة مقارنة بالمعادن أو الزجاج.
يرجى مراعاة احتياجاتك الشخصية واستخداماتك المحددة عند اختيار هاتف Samsung Galaxy A05، والنظر في مميزاته وعيوبه المذكورة أعلاه لاتخاذ القرار المناسب.