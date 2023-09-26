تقنية

هاتف Samsung Galaxy A05: المواصفات الكاملة والمميزات والعيوب والسعر

عبد الكريم سهلي

من خلال هذا المقال يمكنك الاطلاع على جميع مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05 بالإضافة إلى السعر والمميزات والعيوب التي يمكنك عبرها معرفة قدرات هذا الهاتف.

مواصفات Samsung Galaxy A05

مصدر الصورة: Samsung

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مواصفات Samsung Galaxy A05

من خلال الجدول التالي سنعرض مواصفات Samsung Galaxy A05 الأساسية:

المواصفات التفاصيل
اسم الهاتف Samsung Galaxy A05 – سامسونج جالاكسي A05
تاريخ اصدار الهاتف أكتوبر 2023
نظام التشغيل اندرويد 13
الشاشة 6.7 بوصة – PLS LCD
المعالج Mediatek Helio G85
سعة التخزين 64 أو 128 جيجابايت
الرام (RAM) 4 أو 6 جيجابايت
الكاميرا 50 + 2 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
السعر 135$
ألوان الهاتف
  • الأسود
  • الفضي
  • الأخضر

أبعاد وخامات تصنيع هاتف سامسونج جالاكسي A05

Samsung Galaxy A05
مصدر الصورة: Samsung
المواصفات القيمة
الطول 168.8 مم
العرض 78.2 مم
السُمك 8.8 مم
وزن الهاتف 195 غرام
خامات التصنيع
  • الإطار: البلاستيك
  • الظهر: البلاستيك

شاشة هاتف Samsung Galaxy A05

المواصفات التفاصيل
نوع الشاشة PLS LCD
حجم الشاشة 6.7 بوصة
دقة الشاشة 720×1600 بكسل (+HD)
أبعاد الشاشة 20:9
كثافة البيكسلات 262 بكسل في كل إنش
مميزات الشاشة
  • وضع حماية العين
  • الوضع الليلي
  • 16 مليون لون

عتاد هاتف Samsung Galaxy A05

المواصفات التفاصيل
اسم المعالج Mediatek Helio G85
دقة التصنيع 12 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج
  • ثنائي النواة: 2.0 جيجاهرتز
  • سداسي النواة: 1.8 جيجاهرتز
معالج الرسومات Mali-G52 MC2
الرام 4 أو 6 جيجابايت
ذاكرة التخزين الداخلي 64 أو 128 جيجابايت
نوع ذاكرة التخزين eMMC 5.1
نوع ذاكرة الرام LPDDR4x
الذاكرة الخارجية يدعم بطاقة MicroSD
نظام التشغيل اندرويد 13
واجهة المستخدم One UI Core 5.1

كاميرا هاتف Samsung Galaxy A05

كاميرا هاتف Samsung Galaxy A05
مصدر الصورة: Samsung
المواصفات التفاصيل
عدد الكاميرات الخلفية كاميرا ثنائية
دقة الكاميرا الخلفية
  • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية
  • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية
حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
  • 50 ميجابكسل (F/1.8)
  • 2 ميجابكسل (F/2.4)
مميزات الكاميرا الخلفية
  • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
  • وضع عزل الخلفية
  • تقريب رقمي
  • العنونة الجغرافية
  • التركيز باللمس
  • كشف الوجوه والابتسامات
  • بانوراما
  • تقنية HDR
  • إعدادات ISO
  • التشغيل السريع
  • المؤقت الذاتي
  • الالتقاط المستمر
  • إعدادات توازن اللون الأبيض
فيديو الكاميرا الخلفية
  • دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
  • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الخلفية يدعم
دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل
حجم فتحة عدسة الكاميرا الأمامية F/2.0
مميزات الكاميرا الأمامية
  • وضع عزل الخلفية
  • تقنية HDR
  • إشارة الالتقاط
  • كشف الوجوه والابتسامات
  • المؤقت الذاتي
فيديو الكاميرا الأمامية دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاش الكاميرا الأمامية لا يدعم

الشحن وبطارية هاتف Samsung Galaxy A05

الشحن وبطارية هاتف Samsung Galaxy A05
مصدر الصورة: Samsung
المواصفات التفاصيل
الشحن السريع يدعم بقوة 25 واط
سعة البطارية 5000 مللي أمبير
نوع البطارية بطارية ليثيوم بو

الشبكات والشرائح والاتصالات على سامسونج جالاكسي A05

المواصفات التفاصيل
الشبكات 2G, 3G, 4G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة الإنترنت
  • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
  • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت
نوع شريحة SIM Nano SIM
عدد الشرائح 2 شرائح: SIM2 + SIM1
واي فاي Wi-Fi
  • إصدار Wi-Fi 5
  • a/b/g/n/ac
  • Dual-band
  • Wi-Fi Direct مباشر
  • Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث
  • إصدار 5.3
  • A2DP
  • LE
GPS يدعم
تقنية NFC لا يدعم
منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات والمواصفات الأخرى لهاتف سامسونج جالاكسي A05

المواصفات التفاصيل
السماعات الخارجية يدعم (سماعة واحدة)
منفذ 3.5mm يدعم
راديو FM يدعم
المستشعرات
  • التسارع
  • التقارب
أنواع الحماية
  • التعرف على الوجه
  • النمط
  • الرقم السري
  • كلمة السر

محتويات علبة هاتف Samsung Galaxy A05

  1. هاتف Samsung Galaxy A05
  2. كابل USB
  3. دبوس لإخراج الشرائح

مميزات هاتف Samsung Galaxy A05

  • نظام التشغيل الحديث Android 13.
  • شاشة بحجم 6.7 بوصة توفر تجربة مرئية مريحة.
  • معالج Mediatek Helio G85 يوفر أداء جيد للمهام اليومية.
  • إمكانية اختيار سعة تخزين داخلية من 64 أو 128 جيجابايت.
  • RAM بسعة 4 أو 6 جيجابايت لتشغيل التطبيقات بسلاسة.
  • كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+2 ميجابكسل مع مميزات تصوير متعددة.
  • بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً.
  • دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.
  • تصميم خفيف وأبعاد مناسبة للحمل والاستخدام اليومي.
  • متوفر بألوان مختلفة للاختيار من بينها.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A05

  • دقة الشاشة تصل إلى HD فقط (720×1600 بكسل)، مما يعني دقة محدودة لعرض الوسائط.
  • معالج Mediatek Helio G85 قد يكون أقل قوة مقارنةً ببعض المعالجات الأخرى في الفئة المماثلة.
  • عدم دعم تقنية NFC للمدفوعات اللاسلكية.
  • الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل قد تكون أقل جودة مقارنة ببعض الهواتف الأخرى في الفئة.
  • مواد التصنيع البلاستيكية قد تجعل الهاتف أقل فخامة مقارنة بالمعادن أو الزجاج.

يرجى مراعاة احتياجاتك الشخصية واستخداماتك المحددة عند اختيار هاتف Samsung Galaxy A05، والنظر في مميزاته وعيوبه المذكورة أعلاه لاتخاذ القرار المناسب.

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عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.

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