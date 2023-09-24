هاتف Redmi Note 13 Pro: المواصفات الشاملة والمميزات والعيوب
عبر هذا المقال سنتطرق إلى ذكر جميع مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro بالإضافة إلى الحديث عن مميزات وعيوب الهاتف.
مواصفات Redmi Note 13 Pro
إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Redmi Note 13 Pro الأساسية:
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم الهاتف
|Redmi Note 13 Pro (ريدمي نوت 13 برو)
|تاريخ اصدار الهاتف
|أكتوبر 2023
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|الشاشة
|6.67 بوصة – 120 هرتز – AMOLED
|المعالج
|Snapdragon 7s Gen 2
|سعة التخزين
|128 أو 256 أو 512 جيجابايت
|الرام (RAM)
|8 أو 12 أو 16 جيجابايت
|الكاميرا
|200 + 8 + 2 ميجابكسل
|البطارية
|5100 مللي أمبير
|ألوان الهاتف
|الأزرق، الأسود، الأبيض، البنفسجي
أبعاد وهيكل هاتف ريدمي نوت 13 برو
|المواصفات
|القيمة
|الطول
|161.2 مم
|العرض
|74.3 مم
|السُمك
|8 مم
|وزن الهاتف
|187 غرام
شاشة هاتف Redmi Note 13 Pro
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشاشة
|AMOLED
|حجم الشاشة
|6.67 بوصة
|دقة الشاشة
|1220×2712 بكسل (1.5K)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|كثافة البيكسلات
|446 بكسل في كل إنش
|معدل التحديث
|120 هرتز
|درجة سطوع الشاشة
|1800 شمعة (اقصى سطوع)
|طبقة حماية
|زجاج غوريلا جلاس Victus
|مميزات الشاشة
|Always-on display، Dolby Vision، HDR10+، وضع حماية العين، الوضع الليلي، 68 مليار لون
عتاد هاتف Redmi Note 13 Pro: المعالج والرام وذاكرة التخزين
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم المعالج
|Snapdragon 7s Gen 2
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|رباعي النواة 2.40 جيجاهرتز
رباعي النواة 1.95 جيجاهرتز
|معالج الرسومات
|Adreno 710
|الرام (RAM)
|8 أو 12 أو 16 جيجابايت
|ذاكرة التخزين
|128 أو 256 أو 512 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|واجهة المستخدم
|MIUI 14
كاميرا هاتف Redmi Note 13 Pro
|المواصفات
|التفاصيل
|عدد الكاميرات الخلفية
|ثلاث كاميرات
|دقة الكاميرا الخلفية
|• 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
|• 200 ميجابكسل (F/1.7)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
• 2 ميجابكسل (F/2.4)
|نوع مستشعر الكاميرا الخلفية
|• 200 ميجابكسل (Samsung HP3)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
• 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10)
|مميزات الكاميرا الخلفية
|التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
تقنية التثبيت البصري (OIS)
وضع عزل الخلفية
وضع التصوير الليلي
وضع التصوير الاحترافي
تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي
تقريب رقمي
العنونة الجغرافية
التركيز باللمس
كشف الوجوه والابتسامات
بانوراما
تقنية HDR
إعدادات ISO
التشغيل السريع
المؤقت الذاتي
الالتقاط المستمر
إعدادات توازن اللون الأبيض
|فيديو الكاميرا الخلفية
|دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
|فلاش الكاميرا الخلفية
|يدعم فلاش ثنائي
|دقة الكاميرا الأمامية
|16 ميجابكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|وضع عزل الخلفية
وضع التصوير الليلي
وضع التجميل
تقنية HDR
إشارة الالتقاط
كشف الوجوه والابتسامات
المؤقت الذاتي
|فيديو الكاميرا الأمامية
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
|فلاش الكاميرا الأمامية
|لا يدعم
الشحن وبطارية هاتف Redmi Note 13 Pro
|المواصفات
|التفاصيل
|الشحن السريع
|يدعم بقوة 67 واط
|مدة شحن البطارية
|شحن 100 في المئة في 44 دقيقة
|سعة البطارية
|5100 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
|قابلية إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
الشبكات والشرائح والاتصالات على هاتف ريدمي نوت 13 برو
|المواصفات
|التفاصيل
|الشبكات المدعومة
|2G – 3G – 4G – 5G
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة الإنترنت
|• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 2.9 جيجابايت
|نوع شريحة SIM
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح
|واي فاي Wi-Fi
|• إصدار Wi-Fi 5
• a/b/g/n/ac
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|• إصدار 5.2
• A2DP
• LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|يدعم
|الأشعة تحت الحمراء (IR blaster)
|يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
الصوتيات والمواصفات الأخرى
|المواصفات
|التفاصيل
|السماعات الخارجية
|يدعم (2 سماعات ستيريو)
|منفذ 3.5mm
|يدعم
|راديو FM
|لا يدعم
|تقنية Dolby Atmos
|يدعم
|صوت عالي الدقة Hi-Res
|يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• التقارب
• البوصلة
• جيروسكوب
|أنواع الحماية
|• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP54)
محتويات علبة هاتف Redmi Note 13 Pro
- هاتف Redmi Note 13 Pro
- الشاحن (67 واط)
- كابل USB Type-C
- جراب للحماية
- دبوس لإخراج الشرائح
مميزات هاتف Redmi Note 13 Pro
- شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة وجودة عرض رائعة.
- معالج Snapdragon 7s Gen 2 بتقنية تصنيع 4 نانومتر وذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت لأداء سريع وسلس.
- خيارات تخزين كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت لتخزين الملفات والتطبيقات بسهولة.
- كاميرا خلفية متعددة العدسات مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وتقنيات مثل التثبيت البصري والتصوير الليلي.
- دعم الشحن السريع بقوة 67 واط وبطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير.
- دعم شبكات 5G لتجربة اتصال سريعة وفعالة.
- مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة لتأمين الهاتف.
عيوب هاتف Redmi Note 13 Pro
- عدم دعم الذاكرة الخارجية لزيادة التخزين.
- الهاتف مقاوم للغبار ولكن بمعيار IP54 فقط، مما يعني أنه ليس مقاومًا للماء بنفس القدر.
في النهاية، هاتف Redmi Note 13 Pro يقدم مجموعة مميزة من المواصفات مع شاشة رائعة وأداء قوي. ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العيوب المذكورة وتقييم مدى تلبيته لاحتياجاتك الشخصية. وعلى العموم إذا كنت بحاجة إلى هاتف يقدم أداءً قويًا في مجموعة متنوعة من المهام وتجربة مشاهدة رائعة، فإن Redmi Note 13 Pro قد يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لك.