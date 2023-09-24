تقنية

هاتف Redmi Note 13 Pro: المواصفات الشاملة والمميزات والعيوب

عبد الكريم سهلي

عبر هذا المقال سنتطرق إلى ذكر جميع مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro بالإضافة إلى الحديث عن مميزات وعيوب الهاتف.

مواصفات Redmi Note 13 Pro

مصدر الصورة: Xiaomi

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مواصفات Redmi Note 13 Pro

إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Redmi Note 13 Pro الأساسية:

المواصفات التفاصيل
اسم الهاتف Redmi Note 13 Pro (ريدمي نوت 13 برو)
تاريخ اصدار الهاتف أكتوبر 2023
نظام التشغيل اندرويد 13
الشاشة 6.67 بوصة – 120 هرتز – AMOLED
المعالج Snapdragon 7s Gen 2
سعة التخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت
الرام (RAM) 8 أو 12 أو 16 جيجابايت
الكاميرا 200 + 8 + 2 ميجابكسل
البطارية 5100 مللي أمبير
ألوان الهاتف الأزرق، الأسود، الأبيض، البنفسجي

أبعاد وهيكل هاتف ريدمي نوت 13 برو

Redmi Note 13 Pro

المواصفات القيمة
الطول 161.2 مم
العرض 74.3 مم
السُمك 8 مم
وزن الهاتف 187 غرام

شاشة هاتف Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro

المواصفات التفاصيل
نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 6.67 بوصة
دقة الشاشة 1220×2712 بكسل (1.5K)
أبعاد الشاشة 20:9
كثافة البيكسلات 446 بكسل في كل إنش
معدل التحديث 120 هرتز
درجة سطوع الشاشة 1800 شمعة (اقصى سطوع)
طبقة حماية زجاج غوريلا جلاس Victus
مميزات الشاشة Always-on display، Dolby Vision، HDR10+، وضع حماية العين، الوضع الليلي، 68 مليار لون

عتاد هاتف Redmi Note 13 Pro: المعالج والرام وذاكرة التخزين

المواصفات التفاصيل
اسم المعالج Snapdragon 7s Gen 2
دقة التصنيع 4 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج رباعي النواة 2.40 جيجاهرتز
رباعي النواة 1.95 جيجاهرتز
معالج الرسومات Adreno 710
الرام (RAM) 8 أو 12 أو 16 جيجابايت
ذاكرة التخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 13
واجهة المستخدم MIUI 14

كاميرا هاتف Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro

المواصفات التفاصيل
عدد الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو
حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل (F/1.7)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
• 2 ميجابكسل (F/2.4)
نوع مستشعر الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل (Samsung HP3)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
• 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10)
مميزات الكاميرا الخلفية التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
تقنية التثبيت البصري (OIS)
وضع عزل الخلفية
وضع التصوير الليلي
وضع التصوير الاحترافي
تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي
تقريب رقمي
العنونة الجغرافية
التركيز باللمس
كشف الوجوه والابتسامات
بانوراما
تقنية HDR
إعدادات ISO
التشغيل السريع
المؤقت الذاتي
الالتقاط المستمر
إعدادات توازن اللون الأبيض
فيديو الكاميرا الخلفية دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الخلفية يدعم فلاش ثنائي
دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل
مميزات الكاميرا الأمامية وضع عزل الخلفية
وضع التصوير الليلي
وضع التجميل
تقنية HDR
إشارة الالتقاط
كشف الوجوه والابتسامات
المؤقت الذاتي
فيديو الكاميرا الأمامية دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)
التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الأمامية لا يدعم

الشحن وبطارية هاتف Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro

المواصفات التفاصيل
الشحن السريع يدعم بقوة 67 واط
مدة شحن البطارية شحن 100 في المئة في 44 دقيقة
سعة البطارية 5100 مللي أمبير
نوع البطارية بطارية ليثيوم بو
قابلية إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

الشبكات والشرائح والاتصالات على هاتف ريدمي نوت 13 برو

المواصفات التفاصيل
الشبكات المدعومة 2G – 3G – 4G – 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة الإنترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 2.9 جيجابايت
نوع شريحة SIM Nano SIM
عدد الشرائح 2 شرائح
واي فاي Wi-Fi • إصدار Wi-Fi 5
• a/b/g/n/ac
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث • إصدار 5.2
• A2DP
• LE
GPS يدعم
تقنية NFC يدعم
الأشعة تحت الحمراء (IR blaster) يدعم
منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات والمواصفات الأخرى

المواصفات التفاصيل
السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm يدعم
راديو FM لا يدعم
تقنية Dolby Atmos يدعم
صوت عالي الدقة Hi-Res يدعم
المستشعرات • التسارع
• التقارب
• البوصلة
• جيروسكوب
أنواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP54)

محتويات علبة هاتف Redmi Note 13 Pro

  • هاتف Redmi Note 13 Pro
  • الشاحن (67 واط)
  • كابل USB Type-C
  • جراب للحماية
  • دبوس لإخراج الشرائح

مميزات هاتف Redmi Note 13 Pro

  • شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة وجودة عرض رائعة.
  • معالج Snapdragon 7s Gen 2 بتقنية تصنيع 4 نانومتر وذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت لأداء سريع وسلس.
  • خيارات تخزين كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت لتخزين الملفات والتطبيقات بسهولة.
  • كاميرا خلفية متعددة العدسات مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وتقنيات مثل التثبيت البصري والتصوير الليلي.
  • دعم الشحن السريع بقوة 67 واط وبطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير.
  • دعم شبكات 5G لتجربة اتصال سريعة وفعالة.
  • مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة لتأمين الهاتف.

عيوب هاتف Redmi Note 13 Pro

  • عدم دعم الذاكرة الخارجية لزيادة التخزين.
  • الهاتف مقاوم للغبار ولكن بمعيار IP54 فقط، مما يعني أنه ليس مقاومًا للماء بنفس القدر.

في النهاية، هاتف Redmi Note 13 Pro يقدم مجموعة مميزة من المواصفات مع شاشة رائعة وأداء قوي. ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العيوب المذكورة وتقييم مدى تلبيته لاحتياجاتك الشخصية. وعلى العموم إذا كنت بحاجة إلى هاتف يقدم أداءً قويًا في مجموعة متنوعة من المهام وتجربة مشاهدة رائعة، فإن Redmi Note 13 Pro قد يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لك.

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عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.

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