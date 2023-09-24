هاتف Redmi Note 13 Pro: المواصفات الشاملة والمميزات والعيوب

عبر هذا المقال سنتطرق إلى ذكر جميع مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro بالإضافة إلى الحديث عن مميزات وعيوب الهاتف.

مصدر الصورة: Xiaomi

مواصفات Redmi Note 13 Pro

إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Redmi Note 13 Pro الأساسية:

المواصفات التفاصيل اسم الهاتف Redmi Note 13 Pro (ريدمي نوت 13 برو) تاريخ اصدار الهاتف أكتوبر 2023 نظام التشغيل اندرويد 13 الشاشة 6.67 بوصة – 120 هرتز – AMOLED المعالج Snapdragon 7s Gen 2 سعة التخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت الرام (RAM) 8 أو 12 أو 16 جيجابايت الكاميرا 200 + 8 + 2 ميجابكسل البطارية 5100 مللي أمبير ألوان الهاتف الأزرق، الأسود، الأبيض، البنفسجي

أبعاد وهيكل هاتف ريدمي نوت 13 برو

المواصفات القيمة الطول 161.2 مم العرض 74.3 مم السُمك 8 مم وزن الهاتف 187 غرام

شاشة هاتف Redmi Note 13 Pro

المواصفات التفاصيل نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.67 بوصة دقة الشاشة 1220×2712 بكسل (1.5K) أبعاد الشاشة 20:9 كثافة البيكسلات 446 بكسل في كل إنش معدل التحديث 120 هرتز درجة سطوع الشاشة 1800 شمعة (اقصى سطوع) طبقة حماية زجاج غوريلا جلاس Victus مميزات الشاشة Always-on display، Dolby Vision، HDR10+، وضع حماية العين، الوضع الليلي، 68 مليار لون

عتاد هاتف Redmi Note 13 Pro: المعالج والرام وذاكرة التخزين

المواصفات التفاصيل اسم المعالج Snapdragon 7s Gen 2 دقة التصنيع 4 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد المعالج رباعي النواة 2.40 جيجاهرتز

رباعي النواة 1.95 جيجاهرتز معالج الرسومات Adreno 710 الرام (RAM) 8 أو 12 أو 16 جيجابايت ذاكرة التخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم نظام التشغيل اندرويد 13 واجهة المستخدم MIUI 14

كاميرا هاتف Redmi Note 13 Pro

المواصفات التفاصيل عدد الكاميرات الخلفية ثلاث كاميرات دقة الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)

• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة

• 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل (F/1.7)

• 8 ميجابكسل (F/2.2)

• 2 ميجابكسل (F/2.4) نوع مستشعر الكاميرا الخلفية • 200 ميجابكسل (Samsung HP3)

• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)

• 2 ميجابكسل (Omnivision OV02B10) مميزات الكاميرا الخلفية التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)

التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)

تقنية التثبيت البصري (OIS)

وضع عزل الخلفية

وضع التصوير الليلي

وضع التصوير الاحترافي

تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي

تقريب رقمي

العنونة الجغرافية

التركيز باللمس

كشف الوجوه والابتسامات

بانوراما

تقنية HDR

إعدادات ISO

التشغيل السريع

المؤقت الذاتي

الالتقاط المستمر

إعدادات توازن اللون الأبيض فيديو الكاميرا الخلفية دقة 4K (بمعدل 30 إطار)

دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)

تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) فلاش الكاميرا الخلفية يدعم فلاش ثنائي دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل مميزات الكاميرا الأمامية وضع عزل الخلفية

وضع التصوير الليلي

وضع التجميل

تقنية HDR

إشارة الالتقاط

كشف الوجوه والابتسامات

المؤقت الذاتي فيديو الكاميرا الأمامية دقة 1080P FHD (بمعدل 30/60 إطار)

التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion) فلاش الكاميرا الأمامية لا يدعم

الشحن وبطارية هاتف Redmi Note 13 Pro

المواصفات التفاصيل الشحن السريع يدعم بقوة 67 واط مدة شحن البطارية شحن 100 في المئة في 44 دقيقة سعة البطارية 5100 مللي أمبير نوع البطارية بطارية ليثيوم بو قابلية إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

الشبكات والشرائح والاتصالات على هاتف ريدمي نوت 13 برو

المواصفات التفاصيل الشبكات المدعومة 2G – 3G – 4G – 5G GPRS يدعم EDGE يدعم سرعة الإنترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت

• شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت

• شبكات 5G تصل حتى 2.9 جيجابايت نوع شريحة SIM Nano SIM عدد الشرائح 2 شرائح واي فاي Wi-Fi • إصدار Wi-Fi 5

• a/b/g/n/ac

• Dual-band

• Wi-Fi Direct مباشر

• Hotspot نقطة الاتصال البلوتوث • إصدار 5.2

• A2DP

• LE GPS يدعم تقنية NFC يدعم الأشعة تحت الحمراء (IR blaster) يدعم منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات والمواصفات الأخرى

المواصفات التفاصيل السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو) منفذ 3.5mm يدعم راديو FM لا يدعم تقنية Dolby Atmos يدعم صوت عالي الدقة Hi-Res يدعم المستشعرات • التسارع

• التقارب

• البوصلة

• جيروسكوب أنواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)

• التعرف على الوجه

• النمط

• الرقم السري

• كلمة السر مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP54)

محتويات علبة هاتف Redmi Note 13 Pro

هاتف Redmi Note 13 Pro

الشاحن (67 واط)

كابل USB Type-C

جراب للحماية

دبوس لإخراج الشرائح

مميزات هاتف Redmi Note 13 Pro

شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة وجودة عرض رائعة.

معالج Snapdragon 7s Gen 2 بتقنية تصنيع 4 نانومتر وذاكرة RAM تصل إلى 16 جيجابايت لأداء سريع وسلس.

خيارات تخزين كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت لتخزين الملفات والتطبيقات بسهولة.

كاميرا خلفية متعددة العدسات مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وتقنيات مثل التثبيت البصري والتصوير الليلي.

دعم الشحن السريع بقوة 67 واط وبطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير.

دعم شبكات 5G لتجربة اتصال سريعة وفعالة.

مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة لتأمين الهاتف.

عيوب هاتف Redmi Note 13 Pro

عدم دعم الذاكرة الخارجية لزيادة التخزين.

الهاتف مقاوم للغبار ولكن بمعيار IP54 فقط، مما يعني أنه ليس مقاومًا للماء بنفس القدر.

في النهاية، هاتف Redmi Note 13 Pro يقدم مجموعة مميزة من المواصفات مع شاشة رائعة وأداء قوي. ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العيوب المذكورة وتقييم مدى تلبيته لاحتياجاتك الشخصية. وعلى العموم إذا كنت بحاجة إلى هاتف يقدم أداءً قويًا في مجموعة متنوعة من المهام وتجربة مشاهدة رائعة، فإن Redmi Note 13 Pro قد يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لك.