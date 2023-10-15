هاتف Redmi Note 12 5G؛ أسرع هاتف أندرويد يتجاوز المليون شحنة لعام 2023

تتمتع هواتف سلسلة Redmi Note بتأييد كبير وشعبية واسعة بين المستخدمين، حيث كشفت الأرقام عن بيع أكثر من 338 مليون وحدة من هذه السلسلة حول العالم حتى شهر سبتمبر من العام 2023.

وبالرغم من بعض التقارير التي أشارت إلى تراجع الطلب خلال هذا العام، إلا أن هناك نجمًا جديدًا قد ظهر بقوة من بين هذه السلسلة، وهو هاتف Redmi Note 12 5G.

المدهش في الأمر أن الهاتف قد استطاع أن يسطر اسمه في سجلات التاريخ بأنه أسرع هاتف يعمل بنظام أندرويد تجاوز شحناته المليون وحدة خلال العام 2023، وهذا حسب إعلان الشركة الرسمي.

وقد تم التأكيد على هذه الإحصائية من قبل شاومي عبر صفحتها الرسمية على منصة X، حيث أبدت فخرها الشديد بهذا الإنجاز الكبير، موضحةً أن الإحصائيات تغطي الشحنات التي تمت من يناير وحتى يوليو من العام نفسه.

تُعد هواتف Redmi المعروفة بتكلفتها المعتدلة من أبرز الخيارات في السوق العالمي، وتقدم قيمة كبيرة مقابل السعر.

هاتف Redmi Note 12 5G، والذي يُعد من الهواتف المتكاملة، يُقدم مواصفات تقنية ممتازة مقابل سعر يقل عن 250 دولار، منها شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج حديث إلى جانب دعم الاتصال بتقنية 5G.

وبالرغم من مدة استخدام طويلة للبطارية، فإن أداء الكاميرا يبقى أقل من المتوقع، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.