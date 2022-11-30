هاتف Redmi Note 10 5 g.. تعرف على مواصفاته وسعره بالتفصيل

يعد هاتف شاومي ريدمي نوت ١٠ الجيل الخامس، من الهواتف الذكية الاقتصادية في هذا الجيل، وهو نسخة حديثة من فئة شركة ريدمي نوت، وتتميز تلك النسخة بسرعة فائقة في الأداء، وذلك لأنه مدعم بمعالج ميديا تيك من نوع Dimensity 700 5G، بالإضافة لنسخ من الذاكرة بسعة 64 جيجابايت وأخرى بسعة 128 جيجابايت، أما عن الذاكرة العشوائية فهي بسعة 4 جيجابايت وأخرى 6 جيجا بايت، وسوف نتناول معكم باقي مميزات الهاتف بالتفصيل.

مواصفات هاتف Redmi Note 10 5 g

الشاشة من نوع IPS وجودة FHD بدقة 1080×2400 بكسل ومساحة واسعة. وزن الهاتف 190 جرام . يدعم كلا من يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. مدعم بكارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية. شريحتين اتصال من نوع Nano Sim . ميكروفون إضافي لمنع الضوضاء. الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C الكاميرات بالهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، وكاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الثالثة فجاءت بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 . البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شاحن مرفق في العلبة بقوة 18 واط.

سعر هاتف Redmi Note 10 5 g

سعر الهاتف في مصر 9,899 جنيه مصري.

سعر الهاتف في السعودية 840 ريال سعودى.

صور هاتف Redmi Note 10 5 g