هاتف Redmi K50i الجديد من شاومي تجربة فريدة وامكانيات متطورة

أعلنت شركة شاومي للإلكترونيات عن طرحها لهاتف جديد داخل الهند يعرف بهاتف Redmi K50i، ويعرف هذا الجهاز أيضًا باسم Poco x4 GT، ويأتي هذا الهاتف بتصاميم وتحديثات جديدة تعلن عنها شركة شاومي لأول مرة، وذلك لحرصها على توفير خدمة ممتاز للعملاء، وضمان الترفيه والاستمتاع بتجربة جديدة وفريدة وبإمكانات متطورة، خاصةً لمحبي التصوير واللعب ومشاهدة الأفلام.

مواصفات هاتف Redmi K50i

يأتي هذا الموديل الجديد بالعديد من التحديثات والمميزات الرائعة التي يبحث عنها جميع المستخدمين، والتي جعلته الأكثر شهرة وطلبًا داخل الهند وعلى مستوى العالم، ومن أهم هذه المميزات:

احتواء هاتف Redmi K50i على معالج Mediatek Dimensity 8100.

كما أن شاشة الهاتف LCD يبلغ معدلها 144 هرتز.

يدعم الهاتف الشحن السريع، وتبلغ سرعة الشحن 67 واط، وبطارية هاتف Redmi K50i طويلة الأمد تستمر لعدة ساعات بعد الشحنة الواحدة.

الشاشة أيضًا لديها فتحة مركزية ويبلغ مقاسها 6.6 بوصة، ودقتها 1080× 2460 بكسل.

معدل التحديث الخاص بالهاتف 144 هرتز.

وأبعاد الهاتف 163.6×74.3×8.9 مم.

الشاشة تدعم الملايين من الألوان؛ للاستمتاع بدقة فريدة ومميزة في الصور والأفلام والألعاب والخلفيات.

نسبة سطوع شاشة هاتف ريدمي K50i تبلغ 650 نتس.

هاتف ريدمي K50i مدعم بطبقة زجاجية نوعها Gorilla Galss 5.

يستند الهاتف إلى MIUI 13، والتي تعد واجهة المستخدم لنظام Android 12.

كما أنه مزود بذاكرة تخزين عشوائية نوعها LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1.

والتكنولوجيا المستخدمة من النمط LiquidCool 2.0.

الجهاز من الخلف يضم كاميرا ثلاثية، ومستشعرات دقتها 64 Mega بكسل.

أما الكاميرا الأمامية فدقتها 16 Mega بكسل.

يزن الهاتف 200 جرامًا.

وسعة البطارية 5080 أمبير.

وشحن هاتف ريدمي K50i لاسلكيًا.

سعر هاتف Redmi K50i

بالنسبة لسعر هاتف ريدمي K50i في الهند:-

يبلغ سعر نسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام 325 دولار.

أما سعر النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام 360 دولار.

أما سعره في الأسواق العربية فلم يتم الإعلان عنه بعد من قبل الشركة، لكن سرعان ما سيتم الإعلان عن سعره بمجرد توافره في باقي الأسواق العالمية، خاصةً في الدول العربية، لكن من المرجح بأن الشركة سوف تطرحه بأسعار مناسبة للجميع بالرغم من احتوائه على العديد من التطورات والإمكانات المميزة لتحقيق أعلى نسبة مبيعات.