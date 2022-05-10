رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف Realme V23i تحفة الفئة المتوسطة

سامي علي

أعلنت خلال الساعات الماضية شركة ريلمي الصينية بشكل رسمي عن هاتف Realme V23i الأحدث في سلسلة هواتفها الرائدة Realme V، حيث يتميز الهاتف الجديد بمجموعة من المواصفات الرائعة والجديدة مع سعر مناسب لتلك الإمكانيات، وسوف نكشف عن أهم مواصفات الهاتف الجديد .

رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف Realme V23i تحفة الفئة المتوسطة
المحتويات
هاتف Realme V23i
الشاشة
الكاميرا
البطارية ونظام التشغيل
المعالج
الذاكرة
سعر Realme V23i

هاتف Realme V23i

أوضح موقع “Gsmarena” أن هاتف ريلمي الجديد سوف يأتي بشاشة كبيرة من نوع LCD، ومن المتوقع أن يشهد الهاتف إقبال بسبب السعر المناسب، ولاسيما أنه من الفئة المتوسطة التي تناسب العديد من المستخدمين.

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الشاشة

يحتوي هاتف Realme V23i على شاشة كبيرة بقياس 6.56 بوصة، من نوع LCD، يتميز بجودة + HD، وتعتبر من الشاشات المميزة التي تتيح الرؤية الواضحة للمستخدمين حيث أنها من الشاشات الكبيرة والمتميزة.

الكاميرا

يقدم الهاتف الجديد كاميرا خلفية مزدوجة:

  • كاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل.
  • كاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل.

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كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية لتصوير مكالمات الفيديو الصور السلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مما يُعطي المستخدم صور سلفي رائعة وإجراء مكالمات فيديو واضحة.

البطارية ونظام التشغيل

يحتوي هاتف ريلمي الجديد على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع وجود نظام التشغيل أندرويد 12، وواجهة المستخدم ColorOS 12.

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المعالج

يعمل هاتف ريلمي المميز صاحب الفئة الاقتصادية بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، وهو من نوع Dimensity 700، ويدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات فايف جي “5G”.

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الذاكرة

الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجا بايت رام

ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت أو 256 جيجا بايت

رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف Realme V23i تحفة الفئة المتوسطة 5 10/5/2022 - 4:52 م

سعر Realme V23i

يتوفر هاتف Realme V23i بعدد من الألوان الرائعة التي تجذب العديد من العملاء، وهي: ” الأخضر، الأسود، الأزرق”، حيث يبدأ سعر هاتف ريلمي الجديد من 4500 جنيه.

رسمياً.. سعر ومواصفات هاتف Realme V23i تحفة الفئة المتوسطة 6 10/5/2022 - 4:52 م

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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