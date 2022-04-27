لعشاق الألعاب.. شاومي تطلق هاتف Poco F4 GT بإمكانات خارقة ومميزات رائعة

أطلقت شركة شاومي عملاق الهواتف الذكية هاتف Poco F4 GT وهو من أحدث هواتفها الذكية، وحرصت الشركة على تقديم مواصفات وأداء عالي ومتميز في هاتفها الجديد، حيث نجحت الشركة في جذب أنظار الجميع لهاتفها المتمير مع تصميم رائع لعشاق الألعاب الإلكترونية.

هاتف شاومي Poco F4 GT

من جانبه أوضح الموقع التقني “gsmarena” أن شاومي قد زودت هاتفها الحديث، بمعالج قوي ورائع ثماني النواة من إنتاج الشركة الأمريكية كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتقنية 4 نانومتر، وبذلك فإنه يوفر قدرة قوية وأداء سريع عن شحن الهاتف.

مواصفات هاتف Poco F4 GT

يدعم الهاتف الجديد الشحن السريع بقوة 120 وات وفقاً لمعيار HyperCharge، حيث يمكنه الشحن الكامل للهاتف في غضون سبعة عشر دقيقة فقط لا غير، كما يحتوي الهاتف على نظام تبريد يعمل بتقنية LiquidCool 3.0، مع وجود غرف بخار تم تزويدها في الجهاز من أجل التبريد بنسبة أكبر بنحو 170% من الموجودة في الإصدار السابق من الجهاز F3 GT، كما أنه مزود بمشغلات مغناطيسية منبثة من أجل اللاعبين، كما أنها قابلة للتخصيص.

الشاشة

يأتي هاتف شاومي Poco F4 GT بشاشة كبيرة مسطحة بقياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وبدقة Full-HD+، حيث تتميز بعمق ألوان 10 بت مع أكثر من واحد مليار لون، حرصت الشركة على وضع طبقة حماية من زجاج لمنع الخدوش والصدمات من نوع Gorilla Glass Victus.

البطارية

يعتبر هاتف شاومي الحديث أول هاتف يعمل بنظام HyperCharge للشحن السريع بقدرة 120 وات، والذي يمكنه ملء بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في 17 دقيقة فقط بنسبة 100%، كما أنه يسمح بالشحن أثناء اللعب، ويولد حرارة أقل أثناء استخدام الهاتف، ويمكنه شحن الهاتف كلياً بنسبة 100% خلال 27 دقيقة فقط.

الكاميرا

حرصت شركة شاومي على تزويد هاتفها الحديث بكاميرا رائعة:

الكاميرا الخلفية ثلاثي الكاميرا الرئيسية بمستشعر سوني IMX686 بدقة 64 ميجابيكسل.

كاميرا متصلة عدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل.

عدسة للتصوير الماكرو بدقة 8 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تحتوي على مستشعر سوني من نوع IMX596 بدقة 20 ميجابكسل لتصوير السلفي ومكالمات الفيديو

يحتوي هاتف شاومي على بعض الإضاءة الخلفية RGB، منها مؤشر لشحن البطارية، وبعض الإضاءة الملونة عند تشغيل الألعاب، كما يمنح المستخدمين إصلاحاً للشاشة مجاناً بدون أي رسوم خلال الستة الأولى.

سعر الهاتف

يتوفر هاتف شاومي الحديث في المتاجر الرائدة عبر الإنترنت، حيث يتوفر باللون الأصفر والفضي والأسود، وذلك مقابل 600 يورو، وهو ما يعادل بالمصري 11.7000 جنيه للنسخة 8 + 128 جيجابايت، و700 يورو وهو ما يعادل 13.700 جنيه للنسخة 12 + 256 جيجابايت، ويمكنك من خلال عملية حسابية بسيطة ومقارنة العملة المحلية باليورو التعرف على سعره في السعودية والإمارات والكويت.

اقرأ أيضاً