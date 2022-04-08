تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف Oppo K10 Pro تحفة الفئة المتوسطة

يتابع العديد من عشاق الهواتف الذكية إصدارات شركة أوبو الرائدة، حيث ظهرت خلال الساعات الأخيرة مواصفات هاتف Oppo K10 Pro القادم، وهو من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تحرص الشركة الصينية على طرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسط منافسة كبيرة بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

مواصفات هاتف Oppo K10 Pro

أشار المقوع التقني “GSMArena” أن هاتف أوبو الجديد سوف يكون النسخة الأفضل والأكثر تميزاً من هاتف Oppo K10، الذي تم إطلاقه من الشركة خلال الفترة الأخيرة، حيث أن الهاتف الجديد يضم عدد من المميزات الرائدة والإمكانيات الأفضل في الشاشة والكاميرا لعشاق التصوير، كما أنه مميز في الأداء.

حرصت شركة أوبو الصينية على تقديم هاتف أنيق بإمكانيات رائعة، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء الجدد خلال الفترة القادمة، وتحقيق نسبة مبيعات أكبر وبالتالي تحقيق أرباح مالية كبيرة.

الشاشة

يأتي هاتف أوبو Oppo K10 Pro الجديد بشاشة عالية الدقة بقياس 2.6 بوصة، كما أنها تأتي بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومستشعر بصمة تحت الشاشة:

الشاشة كبيرة بقياس 2.6 بوصة، من نوع AMOLED ، معدل تحديث عالي بـ90 هرتز في الثانية، مع وجود ثقب في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية من أجل الحصول على الصور السلفي وإجراء مكالمات الفيديو

الكاميرا

يقدم هاتف أوبو كاميرا ثلاثية

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل.

كاميرا بمستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وذلك بجانب مستشعر LED.

كما يأتي الهاتف الجديد من شركة أوبو بكاميرا أمامية رائعة، لتصوير مكالمات الفيديو والحصول على صور السلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

البطارية

يحتوي هاتف أوبو الجديد على بطارية كبيرة بسعة خمسة آلاف مللي أمبير، وهي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط، حيث يكون قادراً على الشحن خلال نصف ساعة فقط.

الذاكرة والمعالج

يعمل هاتف أوبو Oppo K10 Pro بمعالج رائع من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 888 مع سرعة 2.8 جيجا هرتز،حيث يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.

نظام التشغيل

يعمل هاتف شركة أوبو المنتظر بنظام التشغيل أندرويد 12، وهو من الأنظمة الحديثة التي تحرص الشركة على إضافتها للأجهزة الرائدة الجديدة التي سوف تُصدرها خلال هذه المرحلة.

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