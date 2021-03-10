أوبو تستعد لإطلاق سلسلة هاتف OPPO Find X3 وهذه أبرز المواصفات

من المقرر أن يتم إطلاق الجيل التالي من الهواتف الذكية الرائدة لشركة OPPO الصينية ضمن سلسلة Find الخاصة بها رسميًا في بلدها الأم الصين سلسلة هاتف ” OPPO Find X3″، وتم تحديد ذلك بشكل رسمي غدًا، وقبل يوم واحد من الإطلاق كشفت أوبو عن خيارات الألوان لهذه السلسلة، حيث سيأتي بثلاثة ألوان ( Mirror Black، و Fog Blue، و Condensed White)، ومن المتوقع أن تطلق الشركة نوعين مختلفين من الهاتف وهما Find X3، و Find X3 Pro.

هاتف OPPO Find X3

المواصفات والميزات لهاتف OPPO Find X3 Pro

التصميم

وبالنسبة لتصميم هاتف OPPO Find X3 Pro يظهر بأنه يتميز بشاشة ذات حافة منحنية مع ثقب في الزاوية العلوية اليسرى، وتوجد كاميرا مربعة الشكل على الجانب الخلفي للجهاز ، وتحتوي على أربعة أجهزة استشعار وفلاش LED.

وحتى الآن، لم يتم الكشف سوى عن احتواء هاتف OPPO Find X3 Pro على شاشة QHD + مقاس 6.7 بوصة، تدعم عمق الألوان 10 بت، ويحتوي على شرائح Qualcomm Snapdragon 888 ، والاقتران بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وأما البطارية فيمكن أن تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 65 وات والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات.

الكاميرا

فيما يتعلق بالكاميرا، فيتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وعلى الجانب الخلفي يوجد:

مستشعر الكاميرا الأساسي Sony IMX766 50-megapixel

مستشعر Sony IMX766 50-megapixel واسع النطاق .

13-megapixel telephoto periscope shooter .

عدسة 5-megapixel الصغيرة.

OPPO Find X3

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يأتي هذا الطراز مدعومًا بمجموعة شرائح Snapdragon 870، وقد يكون لديها العديد من المواصفات والميزات الموجودة من طراز Find X3 Pro، ولمعرفة ذلك على سبيل اليقين علينا الانتظار بضع ساعات حتى يتم الإطلاق الرسمي المقرر غدًا.