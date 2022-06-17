هاتف Oppo A57 4G يتجه إلى الهند وتسريب تفاصيل هامة حول الهاتف

كشفت شركة Oppo الشهر الماضي عن هاتف 4G أساسي للسوق التايلاندية، والآن تتجه الشركة لإعلان نفس الهاتف في السوق الهندي.

هاتف Oppo A57 4G وهو إصدار منخفض التكلفة من A57 الذي يدعم 5G.

سيصبح هذا الإصدار متوفرًا في السوق الهندي رسميًا، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المُتوقع أن تبدأ المبيعات عبر الإنترنت في تاريخ 21 يونيو 2022، وذلك وفقًا لبعض المصادر من بينها RootMyGalaxy.

وأضحت هذه المصادر أن الهاتف، سيكون متاحًا عبر الإنترنت من خلال تجار التجزئة عبر الموقع الرسمي لشركة Oppo.

ما هو سعر هاتف Oppo A57 4G المُتوقع في الهند؟

السعر المُتوقع لهذا الإصدار هو 13500 روبية هندية، وهو أعلى قليلاً من السعر في تايلاند، ويُحتمل أن يكون سبب ذلك وهو اختلاف الضرائب بين البلدين.

تضمن الإطلاق التايلاندي خصمًا صغيرًا للطلب المُسبق للهاتف، لذلك قد يتمكن الأشخاص الذين قاموا بعمليات شراء مُبكرة من الحصول على هذا الهاتف بسعر أرخص قليلاً، يتوفر هاتف Oppo A57 4G باللون الأسود والأخضر.

ما هو الفرق بين هاتف Oppo A57 4G وهاتف Oppo A57 5G؟

بالمقارنة مع طراز 5G، فإن هاتف Oppo A57 4G يستخدم شريحة معالج Helio G35 الأقل قوة مقارنة بإصدار الجيل الخامس 5G، الذي يعمل بشريحة معالج Dimensity 810.

كما تم خفض ذاكرة الهاتف إلى نصف الحجم حيث جاء بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية بـ 64 جيجابايت.

المواصفات المشتركة بين الإصدارين

بمُقابل ذلك، يستخدم كلا الهاتفين نفس إعداد الكاميرا الأساسي بـ 13 ميجابكسل رئيسية بالإضافة إلى عمق 2 ميجابكسل في الخلف، و 8 ميجابكسل في المقدمة.

تحسينات جيدة في هذا الهاتف

هناك بعض التحسينات أيضًا في هذا الإصدار، حيث يتمتع طراز 4G بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، كما أنه مدعم ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، التي تكتسب 33 واط من الشحن السريع من 0 إلى 50٪ في غضون 30 دقيقة.

هاتف مُماثل لـ Oppo A57 4G في الهند

يتوفر هاتف Oppo A55 المُماثل لهاتف Oppo A57 4G بالفعل في السوق الهندي، وهو يعمل أيضًا بالمعالج Helio G35، وعلى الرغم من أن هذا الهاتف يحتوي على كاميرا رئيسية 50MP فإن سعره يبلغ 15500 روبية هندية، وذلك عند شرائه عبر للموقع الرسمي لشركة Oppo.