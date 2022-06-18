سعر ومواصفات هاتف Oppo A57 4G منخفض التكلفة بمواصفات رائعة

كشفت شركة أوبو الصينية عن مواصفات هاتف Oppo A57 4G الجديد منخفض التكلفة، والذي من المقرر أن يظهر في الأسواق الهندية لأول مرة في 21 من شهر يونيو الجاري 2022، حيث حرصت الشركة على تزويد الهاتف الجديد بتقنيات مميزة من أجل منافسة هواتف سامسونج من نفس الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

مواصفات هاتف Oppo A57 4G

من جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” أن هاتف أوبو القادم يتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.56 بوصة، وهي من نوع IPS LCD بجودة عرض + HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية الواحدة، وتبلغ دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل، كما أنها تحتوي على نوتش على شكل قطرة الماء في منتصف أعلى الشاشة وهو مخصص للكاميرا الأمامية.

الكاميرا

يتمتع هاتف أوبو القادم بكاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر من أجل تصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية لتصوير السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجا بيكسل.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف Oppo A57 4G بواسطة معالج رائع من نوع Helio G35، من إنتاج شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، حيث إنه يقدم دعماً لشبكات الجيل الرابع 4G، ويقترن بذاكرة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجابايت، ويمكن توسعتها حتى 1 تيرا عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

البطارية

يحتوي هاتف أوبو القادم على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث أنها تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويمكن شحن البطارية عبر منفذ USB -C من 0 حتى 50% خلال ثلاثون دقيقة فقط.

نظام التشغيل ومميزات الهاتف

يعمل هاتف أوبو القادم بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 من أوبو، والتي ترتكز على نظام التشغيل أندرويد 12، كما يتميز الهاتف بعدد من المميزات الرائعة منها:

يدعم تقنية GP.

قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز.

مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

يدعم تقنية Bluetooth 5.0.

يدعم بطاقة SIM المزدوجة،

يدعم شبكة واي فاي Wi-Fi 802.11ac.

مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP54.

سعر هاتف Oppo A5

يتوفر هاتف Oppo A57 4G في لونين رائعين هما الأسود والأخضر، ويبلغ سعر الهاتف نحو 160 دولار أمريكي ، ويمكنك من خلال مقارنة العملة المحلية بالدولار التعرف على السعر المتوقع للهاتف في الدولة التي تعيش بها، سواء مصر أو السعودية أو الكويت ومختلف الدول العربية والأوروبية.