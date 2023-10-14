هاتف OnePlus Open؛ التسريبات تكشف النقاب عن السعر والمزيد من المواصفات

الموجة الجديدة من التسريبات لا تتوقف عند كشف اللثام عن تفاصيل الهواتف المنتظرة.

في هذه المرة، تتعلق الأخبار بالهاتف الذكي “OnePlus Open”، الجديد من نوعه والقابل للطي.

منذ فترة ونحن نسمع عن هاتف OnePlus Open، حيث ظلت التسريبات تركز على ملامح التصميم والمواصفات التقنية، وقد تم تداول مقطع فيديو ترويجي قبل فترة قصيرة، يكشف عن جوانب التصميم المختلفة للجهاز.

التسريبات الجديدة التي توضحت اليوم، تقدم صور ثلاثية الأبعاد موضحة تظهر الهاتف من كل الزوايا، ما يبرز بشكل واضح من الصور هو تصميم الكاميرا الرئيسية البارزة، التي تأخذ مكانًا مركزيًا على الواجهة الخلفية للهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الصور إلى وجود نسختين من الهاتف بألوان مختلفة: الأسود مع تصميم جلدي، والأخضر مع تصميم زجاجي للواجهة الخلفية.

وترتكز التسريبات الجديدة أيضًا على السعر المنتظر للهاتف، حيث يتوقع أن يصل إلى 1699 دولارًا، وهو ما يجعله أقل بمبلغ 100 دولار من هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5.

والتوقعات تشير إلى أن الإطلاق الرسمي للهاتف سيكون في حدث يقام في التاسع عشر من أكتوبر.

جدول المواصفات