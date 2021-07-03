تسريبات حديثة تكشف مواصفات هاتف OnePlus 9T الجديد

من المتوقع حسب التسريبات أن تطلق ون بلس هاتف OnePlus 9T الرائد في الربع الثالث من هذا العام، وزعمت التسريبات أن الشركة لن تطلق طراز OnePlus 9T Pro إلى جانب T9، كما أن التسريبات زعمت أن الهاتف سيعمل مع ColorOS 11، إضافة إلى احتوائه على نظام Hasselblad رباعي الكاميرات بدقة 108 ميجابكسل.

هاتف OnePlus 9T

تسريب مواصفات هاتف OnePlus 9T

كشفت التسريبات أن OnePlus 9T سيحتوي على شاشة LTPO Samsung E4 المرنة AMOLED التي توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز، وكانت أعلنت كوالكوم مؤخرا ستقدم رقاقة Snapdragon 888 SoC لهواتف ون بلس في المستقبل، وهي المستخدمة في العلامات التجارية الرائدة مثل ROG (ASUS) و Honor و Motorola و Vivo و Xiaomi، لذلك من المحتمل أنه سيتم الاستقرار على شرائح Snapdragon 888 SoC لهاتف T9.

ويأتي إطلاق هاتف OnePlus 9T بعد أن تم إطلاق OnePlus 8T في أكتوبر العام الماضي، ومن المتوقع الآن إطلاق 9T في الربع الثالث، ةقد تعلن الشركة عنه في سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، من المتوقع إطلاق OnePlus Nord 2 في الربع الثالث أيضًا، أو في وقت مبكر من هذا الشهر، ووفقًا للتقارير أن هذا الهاتف سيحتوي على شاشة FHD + AMOLED مقاس 6.43 بوصة، وتوفر معدل تحديث 90 هرتز ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ونظام كاميرا ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي Nord 2 بشريحة Dimensity 1200 ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، وواجهة تشغيل OxygenOS 11 ، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن Warp Charge 30T.