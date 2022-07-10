تقنية

هيقلب الأسواق.. هاتف Nothing phone 1 شبية الآيفون وأسطورة الهواتف الذكية ومنافس هواتف سامسونج وأبل الحديثة

إسلام عوض

بعد ساعات قليلة وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجاري سوف تدخل أسواق الهواتف الذكية في مرحلة جديدة من المنافسة القوية، وذلك عقب إطلاق هاتف Nothing phone 1 الذي يلقب بأسطورة الهواتف الذكية، والهاتف من إنتاج الشركة البريطانية Nothing، وسوف يتم إطلاق الهاتف في حدث ضخم يوم الثلاثاء.

هيقلب الأسواق.. هاتف Nothing phone 1 شبية الآيفون وأسطورة الهواتف الذكية والمنافس الشرس لهواتف سامسونج وأبل

سعر ومواصفات هاتف Nothing phone 1

وخلال السطور التالية سوف نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شركة Nothing المعروف باسم Nothing phone 1، والتي ستأتي وفق ما يلي.

Nothing phone 1 هاتف أندرويد جديد منافس قوي لهواتف آيفون وهواتف أندرويد الحديثة وبتصميم مميز وأنيق

عنوان للأناقة.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات “هاتف Nothing Phone” الجديد كليا

وسيأتي الهاتف بتصميم مختلف تماماً عن باقي الهواتف الذكية الأخرى، حيث سيأتي بلوحة شفافة، ويظهر الهاتف كل ما بداخلة، مع ملف للشحن اللاسلكي وإضاءة LED باللحة الخلفية والتي يمكن للمستخدم استغلالها في العديد من الإستخدامات، مثل مؤشر الشحن، وتنبيه المكالمات والإشعارات، كما ستأتي الحواف سميكة، أما الشاشة فستكون مسطحة، كما أن الهاتف سيشبه إلى حد كبير هواتف آيفون الحديثة.

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نوع الشاشة AMOLED
الجودة +FHD
مقياس الشاشة 6.55 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
شكل الكاميرا الأمامية على شكل ثقب أعلى الشاشة
الكاميرات الخلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية و16 ميجا بيكسل للكامير الثانية
دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل
سعة البطارية 4500 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع
قدرة الشحن السريع 45 وات
  • منفذ شحن من نوع USB Type-C.
  • الشحن اللاسلكي العكسي 5 واط .
  • يدعم شبكات 5G و 4G LTE.
  • يدعم واى فاي Wi-Fi 6.
  • يدعم بلوتوث Bluetooth 5.1.
  • يدعم تقنيات GPS و NFC.
  • نوع المعالج Snapdragon 778+ 5G.
  • الرام 8 و 12 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت.
  • نظام التشغيل Android 12.
  • سعر الهاتف 470 يورو للنسخة الأقل.
  • و500 يورو لنسخة 12+ 256 جيجا بايت.
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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تعليق 1
  1. جمال حمادي يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنافسة الشديدة بين مختلف المصنعبن تنتج لنا اجهزة متطورة

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