هيقلب الأسواق.. هاتف Nothing phone 1 شبية الآيفون وأسطورة الهواتف الذكية ومنافس هواتف سامسونج وأبل الحديثة
بعد ساعات قليلة وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجاري سوف تدخل أسواق الهواتف الذكية في مرحلة جديدة من المنافسة القوية، وذلك عقب إطلاق هاتف Nothing phone 1 الذي يلقب بأسطورة الهواتف الذكية، والهاتف من إنتاج الشركة البريطانية Nothing، وسوف يتم إطلاق الهاتف في حدث ضخم يوم الثلاثاء.
سعر ومواصفات هاتف Nothing phone 1
وخلال السطور التالية سوف نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شركة Nothing المعروف باسم Nothing phone 1، والتي ستأتي وفق ما يلي.
وسيأتي الهاتف بتصميم مختلف تماماً عن باقي الهواتف الذكية الأخرى، حيث سيأتي بلوحة شفافة، ويظهر الهاتف كل ما بداخلة، مع ملف للشحن اللاسلكي وإضاءة LED باللحة الخلفية والتي يمكن للمستخدم استغلالها في العديد من الإستخدامات، مثل مؤشر الشحن، وتنبيه المكالمات والإشعارات، كما ستأتي الحواف سميكة، أما الشاشة فستكون مسطحة، كما أن الهاتف سيشبه إلى حد كبير هواتف آيفون الحديثة.
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|نوع الشاشة
|AMOLED
|الجودة
|+FHD
|مقياس الشاشة
|6.55 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|شكل الكاميرا الأمامية
|على شكل ثقب أعلى الشاشة
|الكاميرات الخلفية مزدوجة بدقة
|50 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية و16 ميجا بيكسل للكامير الثانية
|دقة الكاميرا الأمامية
|16 ميجا بيكسل
|سعة البطارية
|4500 مللي أمبير
|تدعم
|الشحن السريع
|قدرة الشحن السريع
|45 وات
- منفذ شحن من نوع USB Type-C.
- الشحن اللاسلكي العكسي 5 واط .
- يدعم شبكات 5G و 4G LTE.
- يدعم واى فاي Wi-Fi 6.
- يدعم بلوتوث Bluetooth 5.1.
- يدعم تقنيات GPS و NFC.
- نوع المعالج Snapdragon 778+ 5G.
- الرام 8 و 12 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 128 و 256 جيجا بايت.
- نظام التشغيل Android 12.
- سعر الهاتف 470 يورو للنسخة الأقل.
- و500 يورو لنسخة 12+ 256 جيجا بايت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنافسة الشديدة بين مختلف المصنعبن تنتج لنا اجهزة متطورة