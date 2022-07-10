هيقلب الأسواق.. هاتف Nothing phone 1 شبية الآيفون وأسطورة الهواتف الذكية ومنافس هواتف سامسونج وأبل الحديثة

بعد ساعات قليلة وبالتحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجاري سوف تدخل أسواق الهواتف الذكية في مرحلة جديدة من المنافسة القوية، وذلك عقب إطلاق هاتف Nothing phone 1 الذي يلقب بأسطورة الهواتف الذكية، والهاتف من إنتاج الشركة البريطانية Nothing، وسوف يتم إطلاق الهاتف في حدث ضخم يوم الثلاثاء.

سعر ومواصفات هاتف Nothing phone 1

وخلال السطور التالية سوف نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف شركة Nothing المعروف باسم Nothing phone 1، والتي ستأتي وفق ما يلي.

وسيأتي الهاتف بتصميم مختلف تماماً عن باقي الهواتف الذكية الأخرى، حيث سيأتي بلوحة شفافة، ويظهر الهاتف كل ما بداخلة، مع ملف للشحن اللاسلكي وإضاءة LED باللحة الخلفية والتي يمكن للمستخدم استغلالها في العديد من الإستخدامات، مثل مؤشر الشحن، وتنبيه المكالمات والإشعارات، كما ستأتي الحواف سميكة، أما الشاشة فستكون مسطحة، كما أن الهاتف سيشبه إلى حد كبير هواتف آيفون الحديثة.

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نوع الشاشة AMOLED الجودة +FHD مقياس الشاشة 6.55 بوصة معدل التحديث 120 هرتز شكل الكاميرا الأمامية على شكل ثقب أعلى الشاشة الكاميرات الخلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية و16 ميجا بيكسل للكامير الثانية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل سعة البطارية 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع قدرة الشحن السريع 45 وات