سعر هاتف Nokia XR20 5G بمواصفات رائعة تتحمل الظروف الشاقة بعد الخصم

عادت من جديد العلامة التجارية الفنلندية الشهيرة “نوكيا” بهاتف Nokia XR20 5G القوي، لتنافس به أقوى الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج، يتميز الهاتف بتحمله الظروف الشاقة مقارنة بأي هاتف في نفس الفئة السعرية، حيث وصفت شبكة CNBC هاتف نوكيا بأنه طراز عسكري يستطيع تحمل الظروف البيئية الشديدة، وأنه متين للغاية يُصنف من فئة “rugged”، وأنه يناسب المهندسين والعمال لأنه يتحمل الوقوع على الأرض أو السطح الصخري.

هاتف Nokia XR20 5G

يُعتبر هاتف نوكيا الرائع من أفضل الهواتف الذكية التي تتميز بالصلابة وتحمله للظروف الشاقة، وذلك بالمقارنة بجميع الهواتف الموجودة في نفس الفئة السعرية، لذا يمكنك الاعتماد عليه إذا كنت من أصحاب العمال الشاقة نظراً للخصم لمالي الجديد.

سعر الهاتف

يتميز هاتف Nokia XR20 5G بطبقة حماية رائعة من نوع Gorilla Glass Victus، حيث يمكن لذلك الهاتف مقاومة التلف الناتج عن السقوط من حوالي ستة أقدام، ولحسن الحظ يوجد عرض لجميع الراغبين في اقتناء ذلك الهاتف خصم مالي بقيمة 150 دولار أمريكي، ليصل سعره بعد العرض إلى 400 دولار أمريكي فقط.

الشاشة

يحتوي هاتف نوكيا المميز على شاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة، تبلغ دقتها × 2400 بكسل، مع جودة عرض FHD+، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، كما أنه يتميز بوجود قارئ بصمة الأصابع مثبت على جانب الهاتف للمصادقة البيومترية، مع تصميم رائع بوجود حواف سفلية بارزة.

المعالج

يعمل هاتف نوكيا الرائع بواسطة معالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 480، مقترناً بذاكرة كما يلي:

الرام ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت نظام التشغيل أندرويد 11

الكاميرا

يحتوي هاتف Nokia XR20 5G على كاميرا خلفية مزدوجة كما يلي:

كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

كاميرا بدقة 13 ميجابكسل.

كاميرا أمامية لتصوير السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجا بيكسل.

البطارية

يعمل هاتف نوكيا المميز ببطارية كبيرة بسعة 4630 مللي أمبير فى الساعة، حيث يمكنك الحصول على الهاتف من خلال الدخول على موقع أمازون الشهير.

مميزات الهاتف

يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G.

الاتصال اللاسلكي Wi-Fi.

البلوتوث Bluetooth 5.1.

يدعم تقنيات GPS و NFC.

مقبس سماعة الرأس.

منفذ شحن من نوع USB-C.

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