تسريبات جديدة لهاتف Nokia Magic Max الرائد بقدرات فائقة ومميزات جبارة

كشفت تسريبات جديدة خلال الساعات الماضية أن العلامة التجارية لشركة نوكيا، تعمل خلال هذه الفترة على إطلاق هاتف Nokia Magic Max الجديد بمواصفات فائقة ومميزات جبارة، حيث حرصت الشركة على إضافة العديد من المميزات الرائعة في ذلك الهاتف من أجل منافسة الشركات الكبرى في تصنيع الهواتف مثل شاومي وسامسونج، ويمكن لشركة نوكيا من خلال ذلك الهاتف المميز تغير قواعد اللعبة، حيث يكون ذلك الهاتف من الفئة الرائدة لهواتف “فلاجشيت”.

هاتف نوكيا القادم

يحصل هاتف نوكيا الجديد على تصميم أنيق عصري يناسب العديد من الأعمار وخاصة فئة الشباب، مع وجود هيكل ممتاز يجمبع بين الزجاج والمعدن، وسوف يكون ذلك الهاتف محط جذب أنظار للعديد من الفئات والعملاء.

وأشارت التسريبات أنه من المتوقع أن يحصل هاتف Nokia Magic Max على شاشة رائعة كبيرة من نوع AMOLED، وذلك وفق ما ذكره موقع News 24، وتكون الشاشة بألوان نابضة بالحياة تباينات عميقة، مما يجعل من مقاطع الفيديو والصور وتجارب الألعاب تنبض بالحياة.

يأتي هاتف نوكيا الجديد بتصميم رائع وخيالي بشاشة بدون حواف، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة ومثالية، وسوف يتم تشغيل الهاتف بأحدث التقنيات مع معالج قوري ومتطور، وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، حتى يتمكن من التعامل بسهولة مع جميع المهام المتعددة وكذلك الألعاب والتطبيقات الصعبة بشكل مرن وسريع.

يحتوي هاتف نوكيا الجديد على بطارية رائعة وكبيرة، حيث يمكن للمستخدمين توقع عمر بطارية استثنائي، مما يضمن لهم البقاء طوال اليوم بدون شحن متكرر طوال اليوم، مع نظام كاميرا على حدث طراز مما يُضيف كثيراً عند التقاط الصور.

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من المتوقع أن يدعم هاتف نوكيا القادم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يضمن سرعة في التنزيل وتجارب البث السريع، فضلاً على أنه سوف يتم تزويده بمجموعة من الاستشعارات المتقدمة، منها التعرف على الوجه وماسح ضوئي لبصمات الأصابع لتوفير الآمان.