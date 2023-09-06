هاتف Motorola Moto G54: استعراض شامل للمواصفات والأداء والأسعار

عبر هذا المقال سنقدم مراجعة شاملة لجميع مواصفات Motorola Moto G54 مع استعراض سعر الهاتف بمختلف العملات، هذا بالإضافة إلى الحديث عن مميزات وعيوب الهاتف.

مصدر الصورة: NextPit‏

مواصفات Motorola Moto G54

إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Motorola Moto G54 الأساسية:

المواصفات التفاصيل اسم الهاتف Motorola Moto G54

موتورولا موتو G54 تاريخ إصدار الهاتف سبتمبر 2023 نظام التشغيل اندرويد 13 الشاشة 6.5 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD المعالج Mediatek Dimensity 7020 سعة التخزين 128 أو 256 جيجابايت الرام (RAM) 8 أو 12 جيجابايت الكاميرا 50 + 8 ميجابكسل البطارية 6000 مللي أمبير السعر 215$ ألوان الهاتف الأسود

الأزرق

الأخضر

أبعاد وهيكل هاتف موتورولا موتو G54

المواصفات التفاصيل الطول 161.6 مم العرض 73.8 مم السُمك 8.9 مم وزن الهاتف 192 غرام خامات التصنيع الإطار: البلاستيك

الظهر: البلاستيك

شاشة Motorola Moto G54

المواصفات التفاصيل نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.5 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD) أبعاد الشاشة 20:9 كثافة البيكسلات 405 بكسل في كل إنش معدل التحديث 120 هرتز مميزات الشاشة وضع حماية العين

الوضع الليلي

16 مليون لون

عتاد هاتف Motorola Moto G54: المعالج والرام وذاكرة التخزين

المواصفات التفاصيل اسم المعالج Mediatek Dimensity 7020 دقة التصنيع 6 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد المعالج ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز

سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز معالج الرسومات IMG BXM-8-256 الرام (RAM) 8 أو 12 جيجابايت ذاكرة التخزين 128 أو 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم بطاقة MicroSD نظام التشغيل اندرويد 13

كاميرا Motorola Moto G54

المواصفات التفاصيل عدد الكاميرات الخلفية كاميرا ثنائية دقة الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)

8 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل (F/1.8) – 8 ميجابكسل (F/2.2) مميزات الكاميرا الخلفية التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)

التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)

تقنية التثبيت البصري (OIS)

وضع عزل الخلفية

وضع التصوير الليلي

وضع التصوير الاحترافي

تقريب رقمي

العنونة الجغرافية

التركيز باللمس

كشف الوجوه والابتسامات

بانوراما

تقنية HDR

إعدادات ISO

التشغيل السريع

المؤقت الذاتي

الالتقاط المستمر

إعدادات توازن اللون الأبيض فيديو الكاميرا الخلفية دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)

التصوير بالحركة البطيء (Slow Motion) فلاش الكاميرا الخلفية يدعم دقة كاميرا السيلفي 16 ميجابكسل حجم فتحة عدسة كاميرا السيلفي F/2.4 مميزات كاميرا السيلفي وضع عزل الخلفية

وضع التجميل

تقنية HDR

إشارة الالتقاط

كشف الوجوه والابتسامات

المؤقت الذاتي فيديو كاميرا السيلفي دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) فلاش كاميرا السيلفي لا يدعم

الشحن وبطارية Motorola Moto G54

المواصفات التفاصيل الشحن السريع يدعم بقوة 33 واط مدة شحن البطارية شحن 50 في المئة في 33 دقيقة سعة البطارية 6000 مللي أمبير نوع البطارية بطارية ليثيوم بو قابلية إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

الشبكات والشرائح والاتصالات لهاتف موتورولا موتو G54

المواصفات التفاصيل الشبكات المدعومة 2G

3G

4G

5G GPRS يدعم EDGE يدعم سرعة الإنترنت شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت

شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت

شبكات 5G تصل حتى 2.7 جيجابايت نوع شريحة SIM Nano SIM/eSIM عدد الشرائح 2 شرائح: Hybrid SIM واي فاي Wi-Fi إصدار Wi-Fi 5

a/b/g/n/ac

Dual-band

Wi-Fi Direct مباشر

Hotspot نقطة الاتصال البلوتوث إصدار 5.3

A2DP

LE GPS يدعم تقنية NFC يدعم منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات ومواصفات أخرى لهاتف موتورولا موتو G54

المواصفات التفاصيل السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو) منفذ 3.5mm يدعم راديو FM يدعم تقنية Dolby Atmos يدعم المستشعرات التسارع

التقارب

البوصلة

جيروسكوب أنواع الحماية مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)

التعرف على الوجه

النمط

الرقم السري

كلمة السر مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للماء (بمعيار IP52)

محتويات علبة Motorola Moto G54

هاتف Motorola Moto G54

الشاحن (33 واط)

كابل USB Type-C

جراب للحماية من الخدوش والصدمات

دبوس لإخراج الشرائح

المصدر: مواصفات هاتف Motorola Moto G54

سعر Motorola Moto G54

سعر هاتف Motorola Moto G54 الذي نقدمه هو بالدولار الأمريكي، ومع توفير التحويل إلى العملات المحلية، قد يتفاوت السعر بين البلدان بسبب العديد من العوامل المتعددة.

البلد السعر الدولار الأمريكي 215 دولار في مصر 6643.5 جنيه في الجزائر 29025 دينار في المغرب 2091.95 درهم في السعودية 806.25 ريال في الأردن 150.5 دينار في ليبيا 1021.25 دينار في الإمارات 789.05 درهم في قطر 782.6 ريال في الكويت 64.5 دينار في العراق 281650 دينار في سوريا 1913500 ليرة في السودان 126850 جنيه في عمان 81.7 ريال في البحرين 81.7 دينار في فلسطين 776.15 شيكل في تونس 653.6 دينار في تركيا 5663.1 ليرة تاريخ تحديث السعر 6 سبتمبر 2023

مميزات هاتف Motorola Moto G54

شاشة كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة.

معالج Mediatek Dimensity 7020 يقدم أداء جيداً لمعظم المهام.

خيارات ذاكرة ورام كبيرة تساعد على تخزين المزيد من الملفات والتطبيقات.

كاميرا خلفية مزدوجة مع ميزات مثل التصوير بزاوية واسعة والتصوير الليلي.

بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير.

دعم شبكات 5G لسرعات إنترنت فائقة.

شحن سريع بقوة 33 واط يوفر شحن سريع للبطارية.

ميزات إضافية مثل مكبرات صوت ستيريو وتقنية Dolby Atmos.

عيوب هاتف Motorola Moto G54

الهاتف يأتي بإطار وظهر مصنوعين من البلاستيك، مما يمكن أن يقلل من مظهره العام.

قد لا يكون أداء المعالج مناسبًا للتطبيقات والألعاب الثقيلة.

عدم دعم كاميرا السيلفي للفلاش يمكن أن يكون عيبًا في الإضاءة المنخفضة.

مستوى مقاومة الماء والغبار محدود بمعيار IP52، مما يعني أنه يجب تجنب الاتصال بالمياه بشكل كبير.

باختصار، هاتف Motorola Moto G54 يقدم تجربة مميزة في عالم الهواتف الذكية مع مواصفات قوية وسعر مناسب. حيث يتميز بشاشة جميلة، وأداء سريع، وكاميرا متعددة الاستخدامات، وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء والقيمة، فإن Moto G54 يستحق التفكير فيه.