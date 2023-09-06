تقنية

هاتف Motorola Moto G54: استعراض شامل للمواصفات والأداء والأسعار

عبد الكريم سهلي

عبر هذا المقال سنقدم مراجعة شاملة لجميع مواصفات Motorola Moto G54 مع استعراض سعر الهاتف بمختلف العملات، هذا بالإضافة إلى الحديث عن مميزات وعيوب الهاتف.

مواصفات Motorola Moto G54

مصدر الصورة: NextPit‏

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مواصفات Motorola Moto G54

إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Motorola Moto G54 الأساسية:

المواصفات التفاصيل
اسم الهاتف Motorola Moto G54
موتورولا موتو G54
تاريخ إصدار الهاتف سبتمبر 2023
نظام التشغيل اندرويد 13
الشاشة 6.5 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD
المعالج Mediatek Dimensity 7020
سعة التخزين 128 أو 256 جيجابايت
الرام (RAM) 8 أو 12 جيجابايت
الكاميرا 50 + 8 ميجابكسل
البطارية 6000 مللي أمبير
السعر 215$
ألوان الهاتف الأسود
الأزرق
الأخضر

أبعاد وهيكل هاتف موتورولا موتو G54

Motorola Moto G54 blue
مصدر الصورة: Motorola
المواصفات التفاصيل
الطول 161.6 مم
العرض 73.8 مم
السُمك 8.9 مم
وزن الهاتف 192 غرام
خامات التصنيع الإطار: البلاستيك
الظهر: البلاستيك

شاشة Motorola Moto G54

المواصفات التفاصيل
نوع الشاشة IPS LCD
حجم الشاشة 6.5 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)
أبعاد الشاشة 20:9
كثافة البيكسلات 405 بكسل في كل إنش
معدل التحديث 120 هرتز
مميزات الشاشة وضع حماية العين
الوضع الليلي
16 مليون لون

عتاد هاتف Motorola Moto G54: المعالج والرام وذاكرة التخزين

المواصفات التفاصيل
اسم المعالج Mediatek Dimensity 7020
دقة التصنيع 6 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز
سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسومات IMG BXM-8-256
الرام (RAM) 8 أو 12 جيجابايت
ذاكرة التخزين 128 أو 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجية يدعم بطاقة MicroSD
نظام التشغيل اندرويد 13

كاميرا Motorola Moto G54

Motorola Moto G54 black
مصدر الصورة: Motorola
المواصفات التفاصيل
عدد الكاميرات الخلفية كاميرا ثنائية
دقة الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
8 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF)
حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل (F/1.8) – 8 ميجابكسل (F/2.2)
مميزات الكاميرا الخلفية التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
تقنية التثبيت البصري (OIS)
وضع عزل الخلفية
وضع التصوير الليلي
وضع التصوير الاحترافي
تقريب رقمي
العنونة الجغرافية
التركيز باللمس
كشف الوجوه والابتسامات
بانوراما
تقنية HDR
إعدادات ISO
التشغيل السريع
المؤقت الذاتي
الالتقاط المستمر
إعدادات توازن اللون الأبيض
فيديو الكاميرا الخلفية دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
التصوير بالحركة البطيء (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الخلفية يدعم
دقة كاميرا السيلفي 16 ميجابكسل
حجم فتحة عدسة كاميرا السيلفي F/2.4
مميزات كاميرا السيلفي وضع عزل الخلفية
وضع التجميل
تقنية HDR
إشارة الالتقاط
كشف الوجوه والابتسامات
المؤقت الذاتي
فيديو كاميرا السيلفي دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاش كاميرا السيلفي لا يدعم

الشحن وبطارية Motorola Moto G54

المواصفات التفاصيل
الشحن السريع يدعم بقوة 33 واط
مدة شحن البطارية شحن 50 في المئة في 33 دقيقة
سعة البطارية 6000 مللي أمبير
نوع البطارية بطارية ليثيوم بو
قابلية إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

الشبكات والشرائح والاتصالات لهاتف موتورولا موتو G54

Motorola Moto G54 green
مصدر الصورة: Motorola
المواصفات التفاصيل
الشبكات المدعومة 2G
3G
4G
5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة الإنترنت شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت
شبكات 5G تصل حتى 2.7 جيجابايت
نوع شريحة SIM Nano SIM/eSIM
عدد الشرائح 2 شرائح: Hybrid SIM
واي فاي Wi-Fi إصدار Wi-Fi 5
a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct مباشر
Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث إصدار 5.3
A2DP
LE
GPS يدعم
تقنية NFC يدعم
منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات ومواصفات أخرى لهاتف موتورولا موتو G54

المواصفات التفاصيل
السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm يدعم
راديو FM يدعم
تقنية Dolby Atmos يدعم
المستشعرات التسارع
التقارب
البوصلة
جيروسكوب
أنواع الحماية مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)
التعرف على الوجه
النمط
الرقم السري
كلمة السر
مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للماء (بمعيار IP52)

محتويات علبة Motorola Moto G54

  • هاتف Motorola Moto G54
  • الشاحن (33 واط)
  • كابل USB Type-C
  • جراب للحماية من الخدوش والصدمات
  • دبوس لإخراج الشرائح

المصدر: مواصفات هاتف Motorola Moto G54

سعر Motorola Moto G54

سعر هاتف Motorola Moto G54 الذي نقدمه هو بالدولار الأمريكي، ومع توفير التحويل إلى العملات المحلية، قد يتفاوت السعر بين البلدان بسبب العديد من العوامل المتعددة.

البلد السعر
الدولار الأمريكي 215 دولار
في مصر 6643.5 جنيه
في الجزائر 29025 دينار
في المغرب 2091.95 درهم
في السعودية 806.25 ريال
في الأردن 150.5 دينار
في ليبيا 1021.25 دينار
في الإمارات 789.05 درهم
في قطر 782.6 ريال
في الكويت 64.5 دينار
في العراق 281650 دينار
في سوريا 1913500 ليرة
في السودان 126850 جنيه
في عمان 81.7 ريال
في البحرين 81.7 دينار
في فلسطين 776.15 شيكل
في تونس 653.6 دينار
في تركيا 5663.1 ليرة
تاريخ تحديث السعر 6 سبتمبر 2023

مميزات هاتف Motorola Moto G54

  • شاشة كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة.
  • معالج Mediatek Dimensity 7020 يقدم أداء جيداً لمعظم المهام.
  • خيارات ذاكرة ورام كبيرة تساعد على تخزين المزيد من الملفات والتطبيقات.
  • كاميرا خلفية مزدوجة مع ميزات مثل التصوير بزاوية واسعة والتصوير الليلي.
  • بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير.
  • دعم شبكات 5G لسرعات إنترنت فائقة.
  • شحن سريع بقوة 33 واط يوفر شحن سريع للبطارية.
  • ميزات إضافية مثل مكبرات صوت ستيريو وتقنية Dolby Atmos.

عيوب هاتف Motorola Moto G54

  • الهاتف يأتي بإطار وظهر مصنوعين من البلاستيك، مما يمكن أن يقلل من مظهره العام.
  • قد لا يكون أداء المعالج مناسبًا للتطبيقات والألعاب الثقيلة.
  • عدم دعم كاميرا السيلفي للفلاش يمكن أن يكون عيبًا في الإضاءة المنخفضة.
  • مستوى مقاومة الماء والغبار محدود بمعيار IP52، مما يعني أنه يجب تجنب الاتصال بالمياه بشكل كبير.

باختصار، هاتف Motorola Moto G54 يقدم تجربة مميزة في عالم الهواتف الذكية مع مواصفات قوية وسعر مناسب. حيث يتميز بشاشة جميلة، وأداء سريع، وكاميرا متعددة الاستخدامات، وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء والقيمة، فإن Moto G54 يستحق التفكير فيه.

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عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.

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