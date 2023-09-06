هاتف Motorola Moto G54: استعراض شامل للمواصفات والأداء والأسعار
عبر هذا المقال سنقدم مراجعة شاملة لجميع مواصفات Motorola Moto G54 مع استعراض سعر الهاتف بمختلف العملات، هذا بالإضافة إلى الحديث عن مميزات وعيوب الهاتف.
مواصفات Motorola Moto G54
إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Motorola Moto G54 الأساسية:
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم الهاتف
|Motorola Moto G54
موتورولا موتو G54
|تاريخ إصدار الهاتف
|سبتمبر 2023
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
|الشاشة
|6.5 بوصة – 120 هرتز – IPS LCD
|المعالج
|Mediatek Dimensity 7020
|سعة التخزين
|128 أو 256 جيجابايت
|الرام (RAM)
|8 أو 12 جيجابايت
|الكاميرا
|50 + 8 ميجابكسل
|البطارية
|6000 مللي أمبير
|السعر
|215$
|ألوان الهاتف
|الأسود
الأزرق
الأخضر
أبعاد وهيكل هاتف موتورولا موتو G54
|المواصفات
|التفاصيل
|الطول
|161.6 مم
|العرض
|73.8 مم
|السُمك
|8.9 مم
|وزن الهاتف
|192 غرام
|خامات التصنيع
|الإطار: البلاستيك
الظهر: البلاستيك
شاشة Motorola Moto G54
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشاشة
|IPS LCD
|حجم الشاشة
|6.5 بوصة
|دقة الشاشة
|1080×2400 بكسل (+FHD)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|كثافة البيكسلات
|405 بكسل في كل إنش
|معدل التحديث
|120 هرتز
|مميزات الشاشة
|وضع حماية العين
الوضع الليلي
16 مليون لون
عتاد هاتف Motorola Moto G54: المعالج والرام وذاكرة التخزين
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم المعالج
|Mediatek Dimensity 7020
|دقة التصنيع
|6 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز
سداسي النواة 2.0 جيجاهرتز
|معالج الرسومات
|IMG BXM-8-256
|الرام (RAM)
|8 أو 12 جيجابايت
|ذاكرة التخزين
|128 أو 256 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|يدعم بطاقة MicroSD
|نظام التشغيل
|اندرويد 13
كاميرا Motorola Moto G54
|المواصفات
|التفاصيل
|عدد الكاميرات الخلفية
|كاميرا ثنائية
|دقة الكاميرا الخلفية
|50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
8 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF)
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
|50 ميجابكسل (F/1.8) – 8 ميجابكسل (F/2.2)
|مميزات الكاميرا الخلفية
|التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
تقنية التثبيت البصري (OIS)
وضع عزل الخلفية
وضع التصوير الليلي
وضع التصوير الاحترافي
تقريب رقمي
العنونة الجغرافية
التركيز باللمس
كشف الوجوه والابتسامات
بانوراما
تقنية HDR
إعدادات ISO
التشغيل السريع
المؤقت الذاتي
الالتقاط المستمر
إعدادات توازن اللون الأبيض
|فيديو الكاميرا الخلفية
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
التصوير بالحركة البطيء (Slow Motion)
|فلاش الكاميرا الخلفية
|يدعم
|دقة كاميرا السيلفي
|16 ميجابكسل
|حجم فتحة عدسة كاميرا السيلفي
|F/2.4
|مميزات كاميرا السيلفي
|وضع عزل الخلفية
وضع التجميل
تقنية HDR
إشارة الالتقاط
كشف الوجوه والابتسامات
المؤقت الذاتي
|فيديو كاميرا السيلفي
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
|فلاش كاميرا السيلفي
|لا يدعم
الشحن وبطارية Motorola Moto G54
|المواصفات
|التفاصيل
|الشحن السريع
|يدعم بقوة 33 واط
|مدة شحن البطارية
|شحن 50 في المئة في 33 دقيقة
|سعة البطارية
|6000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
|قابلية إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
الشبكات والشرائح والاتصالات لهاتف موتورولا موتو G54
|المواصفات
|التفاصيل
|الشبكات المدعومة
|2G
3G
4G
5G
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة الإنترنت
|شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت
شبكات 5G تصل حتى 2.7 جيجابايت
|نوع شريحة SIM
|Nano SIM/eSIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح: Hybrid SIM
|واي فاي Wi-Fi
|إصدار Wi-Fi 5
a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct مباشر
Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|إصدار 5.3
A2DP
LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
الصوتيات ومواصفات أخرى لهاتف موتورولا موتو G54
|المواصفات
|التفاصيل
|السماعات الخارجية
|يدعم (2 سماعات ستيريو)
|منفذ 3.5mm
|يدعم
|راديو FM
|يدعم
|تقنية Dolby Atmos
|يدعم
|المستشعرات
|التسارع
التقارب
البوصلة
جيروسكوب
|أنواع الحماية
|مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)
التعرف على الوجه
النمط
الرقم السري
كلمة السر
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم للماء (بمعيار IP52)
محتويات علبة Motorola Moto G54
- هاتف Motorola Moto G54
- الشاحن (33 واط)
- كابل USB Type-C
- جراب للحماية من الخدوش والصدمات
- دبوس لإخراج الشرائح
المصدر: مواصفات هاتف Motorola Moto G54
سعر Motorola Moto G54
سعر هاتف Motorola Moto G54 الذي نقدمه هو بالدولار الأمريكي، ومع توفير التحويل إلى العملات المحلية، قد يتفاوت السعر بين البلدان بسبب العديد من العوامل المتعددة.
|البلد
|السعر
|الدولار الأمريكي
|215 دولار
|في مصر
|6643.5 جنيه
|في الجزائر
|29025 دينار
|في المغرب
|2091.95 درهم
|في السعودية
|806.25 ريال
|في الأردن
|150.5 دينار
|في ليبيا
|1021.25 دينار
|في الإمارات
|789.05 درهم
|في قطر
|782.6 ريال
|في الكويت
|64.5 دينار
|في العراق
|281650 دينار
|في سوريا
|1913500 ليرة
|في السودان
|126850 جنيه
|في عمان
|81.7 ريال
|في البحرين
|81.7 دينار
|في فلسطين
|776.15 شيكل
|في تونس
|653.6 دينار
|في تركيا
|5663.1 ليرة
|تاريخ تحديث السعر
|6 سبتمبر 2023
مميزات هاتف Motorola Moto G54
- شاشة كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة.
- معالج Mediatek Dimensity 7020 يقدم أداء جيداً لمعظم المهام.
- خيارات ذاكرة ورام كبيرة تساعد على تخزين المزيد من الملفات والتطبيقات.
- كاميرا خلفية مزدوجة مع ميزات مثل التصوير بزاوية واسعة والتصوير الليلي.
- بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير.
- دعم شبكات 5G لسرعات إنترنت فائقة.
- شحن سريع بقوة 33 واط يوفر شحن سريع للبطارية.
- ميزات إضافية مثل مكبرات صوت ستيريو وتقنية Dolby Atmos.
عيوب هاتف Motorola Moto G54
- الهاتف يأتي بإطار وظهر مصنوعين من البلاستيك، مما يمكن أن يقلل من مظهره العام.
- قد لا يكون أداء المعالج مناسبًا للتطبيقات والألعاب الثقيلة.
- عدم دعم كاميرا السيلفي للفلاش يمكن أن يكون عيبًا في الإضاءة المنخفضة.
- مستوى مقاومة الماء والغبار محدود بمعيار IP52، مما يعني أنه يجب تجنب الاتصال بالمياه بشكل كبير.
باختصار، هاتف Motorola Moto G54 يقدم تجربة مميزة في عالم الهواتف الذكية مع مواصفات قوية وسعر مناسب. حيث يتميز بشاشة جميلة، وأداء سريع، وكاميرا متعددة الاستخدامات، وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء والقيمة، فإن Moto G54 يستحق التفكير فيه.