رسمياً.. إطلاق هاتف Moto E32s بمواصفات رائعة وسعر منخفض

أعلنت شركة موتورولا Motorola عن إطلاق هاتف Moto E32s الرائع في الأسواق الهندية، حيث تم طرح الهاتف بتصميم مميز وسعر منخفض، وتحاول الشركة خلال هذه الفترة طرح العديد من الإصدارات الرائعة من أجل تحقيق نسبة مبيعات كبيرة، وبالتالي تحقيق أرباح عالية خلال هذه الفترة، في ظل منافسة كبيرة مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

مواصفات هاتف Moto E32s

من جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” أن هاتف موتورولا الجديد يأتي بشاشة كبيرة رائعة، بقياس 6.5 بوصة من نوع IPS، مع جودة عرض HD +، حيث تبلغ دقتها نحو 1600 × 720 بكسل، وتدعم معدل تحديث رائع يبلغ 90 هرتز، وتوفر تغطية بنسبة 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3.

المعالج والذاكرة

يتم تشغيل هاتف Moto E32s بواسطة معالج رائع من نوع Helio G37، وهو من إنتاج شركة ميديا تيك، حيث يأتي المعالج مقترناً بذاكرة مميزة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD

الكاميرا

يتميز هاتف موتورولا الجديد بجزيرة كاميرا بيضاوية تضم ثلاث عدسات، الكاميرا الرئيسية بدقة 16 ميجا بيكسل، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجا بيكسل من أجل تصوير الماكرو وبيانات العمق، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية لالتقاط الصور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل.

البطارية ونظام التشغيل

يحتوي هاتف موتورولا الجديد على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويعمل الهاتف مع وجهة المستخدم MyUX، والتي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد 12.

مميزات الهاتف

دعم تصنيف IP52 لمقاومة الماء والغبار.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وهو مثبت على الجانب للأمان البيومتري.

يزن 185 جراما.

سعر هاتف Moto E32s

يتوفر هاتف Moto E32s الجديد بألوان رائعة وهما اللون الرمادي واللون الفضي، وذلك مقابل سعر 120 دولار تقريباً وهو ما يعادل بالمصري نحو 2200 جنيه مصري، ويمكنك التعرف على سعر الهاتف في السعودية والإمارات والكويت والعديد من الدول العربية الشقيقة من خلال مقارنة الدولار بالعملة المحلية.