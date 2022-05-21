هاتف iQOO Neo6 يصل إلى الهند في 31 مايو بمعالج Snapdragon 870 SoC

أعلنت شركة iQOO أنها ستقدم هاتف iQOO Neo6 في الهند في تاريخ 31 مايو 2022.

وكشفت الشركة أن نسخة هاتف iQOO Neo6 القادمة إلى الهند تختلف عن تلك النسخة التي تم إطلاقها في الصين في شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة النسخة الصينية للهاتف جاءت بشريحة معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC على رأسها، بينما يتم تشغيل النسخة الهندية بواسطة شريحة معالج Snapdragon 870 SoC .

لم تقدم iQOO أي تفاصيل رسمية حول مواصفات هاتف Neo6 الهندي حتى الآن، لكن الشركة أشارت إلى أن هذا الهاتف الذكي، سيأتي بلونين مختلفين بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت و 256 جيجابايت للتخزين الداخلي، على الرغم من أنه ستكون هناك خيارات أخرى لذاكرة هذا الهاتف.

وقالت شركة iOQO أيضًا أن هاتف Neo6 سيدعم بقدرة شحن 80W، الذي سيتمكن من شحن البطارية من 1٪ إلى 50٪ في غضون 12 دقيقة فقط.

ومن المُحتمل أن يختلف حجم البطارية أيضًا، وذلك نظرًا لإعلان iQOO عن هذه الأرقام التي تم ذِكرها بناءً على اختباراتها الأخيرة.

سيأتي iQOO Neo6 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت وقوة شحن بـ 80W.

ومن خلال المعلومات الأولية الهاتف، يبدو أن هاتف iQOO Neo6 الهندي هو تغيير للاسم فقط، حيث تم الإعلان عن هذا الهاتف سابقًا في باسم iQOO Neo6 SE، باختلاف المعالج وبعض المميزات البسيطة.

ومن المُتوقع أن تكشف الشركة المزيد من المعلومات الرسمية لهاتف iQOO Neo6 المُخصص للسوق الصيني خلال الأيام القادمة.