تقنية

هاتف iQOO 9T سيصل إلى الهند مع نهاية يوليو 2022

سمير بوبكر

تعمل الشركة الصينية iQOO على إصدار سلسلة iQOO 10 من الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن تتلقى الهند هاتفًا رئيسيًا مختلفًا، يسمى iQOO 9T، وكشف تقرير جديد صادر عن الموقع التقني المعروف “GSMArena” عن الموعد المُحدد لإطلاق هاتف iQOO 9T.

وذكر الموقع أن جهاز iQOO 9T سيظهر لأول مرة مع نهاية هذا شهر يوليو في السوق الهندي، كما أكدت الشركة أيضًا أن الجهاز سيتم تشغيله بأقوى المعالجات المُقدمة من Qualcomm، وهو Snapdragon 8 + Gen 1.

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iQOO 9T

في وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة iQOO النقاب عن iQOO 9 Pro و iQOO 9 و iQOO 9 SE ٬ ويتم تشغيل هذه الهواتف الذكية بواسطة المعالجات Snapdragon 8 Gen 1 و Snapdragon 888 + و Snapdragon 888، ويبدو أن جهاز iQOO 9T القادم سيتم تشغيله أيضًا بشريحة Snapdragon 8 + Gen 1، وسيكون جهازًا أقوى من هاتف iQOO 9 Pro.

للإشارة فإن هاتف iQOO 9 Pro يبدأ سعره من 823 دولارًا في الهند، وبالتالي، من المُحتمل أيضًا أن يصل هاتف iQOO 9T بسعر مماثل في البلاد.

 المواصفات المُحتملة لهاتف iQOO 9T

كشف تقرير حديث أن جهاز iQOO 9T سيحصل على شاشة AMOLED E5 LTPO 2.0 بمقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، ومن المُرجح أن يصل الهاتف إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين الداخلي للجهاز و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من حجم التخزين٬ فيما لا يزال حجم بطارية هذا الهاتف غير معروف حتى الآن، ولكن يقال أنه يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


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