هاتف iPhone 17 الجديد: تحديثات ثورية في التصميم والأداء والكاميرا

أطلقت شركة آبل هاتف iPhone 17 الجديد، مع تحديثات ثورية في التصميم والأداء والكاميرا، كما ورد في الإعلان الرسمي للشركة.

تصميم وشاشة محسّنة

يأتي iPhone 17 بتصميم شبه مماثل للطراز السابق iPhone 16، مع زيادة طفيفة في الحجم وشاشة أكبر بحواف أرق تكاد تكون غير ملحوظة للمستخدم العادي. أحد أبرز التحديثات هو دعم الشاشة لمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مقابل 60 هرتز في جميع الطرازات السابقة غير البرو، مما يمنح تجربة استخدام أكثر سلاسة وانسيابية.

كما أن الشاشة أصبحت أكثر سطوعًا بحد أقصى 3000 نت مع خيار التعتيم DC ووضع العرض الدائم، إضافة إلى الألوان الجديدة المتنوعة مثل الخزامى والأزرق الضبابي والأخضر فائق الهدوء إلى جانب الأسود والأبيض المعتادين.

أداء عالي بفضل شريحة A19

يحتوي iPhone 17 على شريحة A19 الجديدة التي تقدم زيادة كبيرة في الأداء مقارنة بشريحة A16 Bionic في iPhone 15، تصل إلى 40% في وحدة المعالجة المركزية و80% في وحدة معالجة الرسوميات.

ورغم أن هذه الشريحة أقل قليلاً من شريحة A19 Pro الموجودة في طرازات البرو، إلا أنها توفر أداءً قويًا جداً. كما حصل الهاتف على شريحة الشبكات اللاسلكية N1 الجديدة، رغم أنه لم يحصل على مودم C1X الخلوي الجديد الموجود في iPhone Air.

كاميرا ثنائية محسنة مع ميزات تصوير متقدمة

شهدت الكاميرا الخلفية ترقية نوعية مع نظام كاميرتين بدقة 48 ميجابكسل لكل من الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع، مما يعد بجودة أعلى في الصور الواسعة واللقطات الماكرو.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 18 ميجابكسل مع تقنية Center Stage التي تسمح بالتقاط صور بورتريه وطولية وأفقية بجودة كاملة، مع توسيع تلقائي لمجال الرؤية لإشراك المزيد من الأشخاص ضمن الإطار. كما توفر ميزة Dual Capture تسجيل الفيديو من الكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

بطارية أكبر وشحن أسرع

تم تحسين سعة البطارية قليلاً مع تعزيز فعالية استهلاك الطاقة، مما يطيل زمن الاستخدام حسب التقديرات الرسمية، كما يدعم الهاتف الشحن السريع سواء عبر الكابل أو لاسلكيًا، لتقليل وقت الانتظار.

تغييرات في السعة التخزينية

أعلنت آبل عن حذف نسخة 128 جيجابايت من خيارات التخزين، وأصبح الطراز الأساسي يقدم 256 جيجابايت كحد أدنى، مع استمرار وجود نسخة 512 جيجابايت لكن بدون خيار أعلى منها.

باختصار، iPhone 17 يجمع بين التصميم العصري مع تحسينات جوهرية في الشاشة والأداء وكاميرا التصوير، مما يجعله خيارًا قويًا لمن يبحث عن هاتف ذكي متكامل في 2025 مع الحفاظ على أسلوب آبل المميز.