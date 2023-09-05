هاتف iPhone 15 Pro قادم بمواصفات خيالية وسعر مرتفع في السعودية والإمارات

شركة أبل تستعد حاليًا لإطلاق سلسلة آيفون 15 في الثاني عشر من سبتمبر، وتهدف هذه السلسلة إلى تقديم تحسينات وميزات جديدة للمستخدمين، وعلى الرغم من أن جميع طرز الهواتف ستشهد تحسينات، إلا أنه من المتوقع أن تحصل طرز برو على المميزات الأكثر تطورًا وابتكارًا.

هاتف iPhone 15 Pro، -المصدر: Beebom.

أسباب ارتفاع سعر iPhone 15 Pro

من المتوقع أن تزيد أسعار آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس بمقدار 100 دولار و200 دولار على التوالي، مقارنةً بأسعار طرز آيفون 14 برو السابقة، وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى:

1- التصميم: وجود هيكل من التيتانيوم في سلسلة iPhone 15 Pro يعتبر عاملًا رئيسيًا في ارتفاع سعرها، حيث يعطي التيتانيوم قوة ومتانة أعلى مع مقاومة ممتازة للتآكل، هذا يعني أن الجهاز سيكون أكثر تحملًا وجودة عالية في التصنيع، مما يؤدي إلى زيادة تكلفته.

2- الكاميرا: تقنية بيريسكوب هي ميزة رئيسية متوقعة في iPhone 15 Pro، وتحتوي كاميرا بيريسكوب على نظام بصري ميكانيكي يسمح بتكبير الأشياء البعيدة دون فقدان جودة الصورة.

سعر iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في السعودية والإمارات