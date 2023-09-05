تقنية

هاتف iPhone 15 Pro قادم بمواصفات خيالية وسعر مرتفع في السعودية والإمارات

فاطمة سيد

شركة أبل تستعد حاليًا لإطلاق سلسلة آيفون 15 في الثاني عشر من سبتمبر، وتهدف هذه السلسلة إلى تقديم تحسينات وميزات جديدة للمستخدمين، وعلى الرغم من أن جميع طرز الهواتف ستشهد تحسينات، إلا أنه من المتوقع أن تحصل طرز برو على المميزات الأكثر تطورًا وابتكارًا.

- صورة 4 - هاتف iPhone 15 Pro قادم بمواصفات خيالية وسعر مرتفع في السعودية والإمارات

هاتف iPhone 15 Pro، -المصدر: Beebom.

قد يهمك:

“أحدث إصدار من آبل: مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس- iPhone 15 Pro Max وسعره في مصر والسعودية”

صدمة كبيرة لمنتظري هاتف ايفون 15 Pro Max

أسباب ارتفاع سعر iPhone 15 Pro

من المتوقع أن تزيد أسعار آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس بمقدار 100 دولار و200 دولار على التوالي، مقارنةً بأسعار طرز آيفون 14 برو السابقة، وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى:

1- التصميم: وجود هيكل من التيتانيوم في سلسلة iPhone 15 Pro يعتبر عاملًا رئيسيًا في ارتفاع سعرها، حيث يعطي التيتانيوم قوة ومتانة أعلى مع مقاومة ممتازة للتآكل، هذا يعني أن الجهاز سيكون أكثر تحملًا وجودة عالية في التصنيع، مما يؤدي إلى زيادة تكلفته.

2- الكاميرا: تقنية بيريسكوب هي ميزة رئيسية متوقعة في iPhone 15 Pro، وتحتوي كاميرا بيريسكوب على نظام بصري ميكانيكي يسمح بتكبير الأشياء البعيدة دون فقدان جودة الصورة.

- صورة 1 - هاتف iPhone 15 Pro قادم بمواصفات خيالية وسعر مرتفع في السعودية والإمارات
هاتف iPhone 15 Pro، -المصدر: Beebom.
- صورة 2 - هاتف iPhone 15 Pro قادم بمواصفات خيالية وسعر مرتفع في السعودية والإمارات
هاتف iPhone 15 Pro، -المصدر: Beebom.

سعر iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في السعودية والإمارات

طراز الآيفون السعر العالمي السعر في السعودية السعر في الإمارات
iPhone 15 Pro 1099 دولارًا.
  •  4122 ريال سعودي.
  • 4036 درهم إماراتي.
iPhone 15 Pro Max 1299 دولارًا.
  • 4872 ريال سعودي.
  •  4771 درهم إماراتي.
- صورة 3 - هاتف iPhone 15 Pro قادم بمواصفات خيالية وسعر مرتفع في السعودية والإمارات
هاتف iPhone 15 Pro، -المصدر: Beebom.
Avatar of فاطمة سيد
فاطمة سيد

مدونة بموقع نجوم مصرية، ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، محبة للكتابة والاطلاع على كل ما هو جديد.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات