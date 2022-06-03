انفينكس تبدع .. مواصفات وسعر هاتف Infinix Note 12 G69 الجديد في الفئة المتوسطة

أطلقت شركة انفينكس في الفترة السابقة عددا من الهواتف الجديدة في الفئة الاقتصادية والمتوسطة كان آخرها هو الهاتف الذي تم الإعلان عنه مؤخرا وهو هاتف Note 12 G69 الجديد ضمن سلسلة هواتف Note 12 والتي تضم أكثر من هاتف ذكي، ومن المتوقع أن يكون الهاتف من الخيارات الهامة لمحبي هواتف الفئة المتوسطة، وإليكم أبرز مواصفات الهاتف والتسعير المتوقع له.

مواصفات هاتف Infinix Note 12 G69

إليكم أبرز مواصفات هاتف انفينكس Note 12 G69 في النقاط التالية:

شاشة الهاتف يبلغ قياسها 6.7 بوصة وهي من نوعية شاشات AMOLED والتي تقدم أداءا مميزا في الألعاب وأثناء مشاهدة الفيديوهات، وكذلك وتقدم جودة عرض FHD Plus، مع معدل تحديث 60 هيرتز.

يعمل الهاتف الجديد من انفينكس بنظام التشغيل الأحدث من أندرويد حتى الآن وهو Android 12، مع واجهة التشغيل الشهيرة من انفينكس XOS 10.

أما بخصوص معالج الهاتف وهو الجزء الأهم به فيتوفر في الهاتف معالج ثماني النواة وهو Mediatek Helio G96 مع توافر معالج للرسوميات من نوع Mali-G57 MC2.

رامات الهاتف أو ذاكر الوصول العشوائي له هي 8 جيجا بايت، وبالنسبة للمساحة الداخلية فيتوفر منه إصداران وهما 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 وات.

مميزات كاميرا هاتفت انفينكس Note 12 G96

يتوفر في الهاتف وحدة كاميرا تحتوي على ثلاثة كاميرات خلفية، ونوضح لكم تفاصيلها في النقاط التالية:

الكاميرا الرئيسية الخلفية للهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل.

تتوفر عدسة أخرى للعزل بدقة 2 ميجا بكسل.

العدسة الثالثة تعمل على تحسين جودة الصور وهي بدقة 2 ميجا بكسل أيضا، ومن نوع QVGA.

أما كاميرا السيلفي الأمامية للهاتف فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل.

سعر هاتف Infinix Note 12 G69

كانت تلك هي أهم مميزات الهاتف الجديد من انفينكس Note 12 G69، وأما ما يخص تسعير الهاتف فمن المتوقع أن النسخة الأولى من الهاتف وهي 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام سوف تكون بحوالي 210 دولار، ويعادل هذا السعر في مصر حوالي 4000 جنيه مصري، ويعادل حوالي 780 ريال سعودي.