بكاميرات مميزة.. رسميًا طرح هواوي هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro
اهتمت شركة هواوي الصينية بتقديم كل جديد في عالم الهواتف الذكية، ومن أحدث إصدارتها إعلانها رسميًا في الخارج عن طرح هاتف Huawei nova 9 و هاتف Huawei nova 9pro، واسم الشركة Huawei يعني ” العمل الرائع- أو التميز الصيني”، وتأسست عام 1987 وأصبحت من الشركات العالمية التي صدرت منتجاتها لأكثر من 170 دولة، ولديها 21 معهد للبحث والتطوير، وفي تطوير منتجاتها يأتي هاتف هواوي نوفا 9 و نوفا 9 برو بمميزات رائعة وكاميرات مميزة، لذلك نقدم لكم مواصفات هاتفي هواوي نوفا 9 الجديد.
مواصفات هاتف Huawei nova 9
لمحبي هواتف اوبو إليكم تفاصيل هاتف اوبو رينو6، وكذلك من الهواتف الذكية الحديثة آيفون 13، والتصوير في هواوي بتقنية أعلى وكفاءة مميزة للصور والفيديوهات، فإن هواتف هواوي والتي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 2.0، إليكم سعر ومواصفات هواتف هواوي نوفا 9 ونوفا 9 برو، من حيث سمك الهاتف وحجمه، وكذلك مواصفات شاشاته ومزاياه الداخلية، وما سعر هاتف Huawei nova 9.
جميع مواصفات Huawei Nova 9 و Huawei nova 9pro
|البيان
|هاتف هواوي نوفا 9
|هاتف هواوي نوفا 9 برو
|الشاشة
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|الكاميرا الخلفية
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|نفس مواصفات العدسات الخلفية لهاتف هواوي نوفا 9.
|الكاميرا الأمامية
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|نظام التشغيل
|نظام تشغيل HarmonyOS 2.0
|نظام تشغيل HarmonyOS 2.0
|البطارية
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|المعالج
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|الألوان
|أسود- أخضر- أزرق- بنفسجي
|الأسود -البنفسجي -الأخضر -الأزرق
|دعم الشبكات والاتصال
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|نفس المواصفات
أسعار هاتفي هواوي نوفا 9
- يبدأ سعر هواوي نوفا 9 في الأسواق العالمية بقيمة 420 دولار أمريكي
- بينما هاتف هواوي نوفا 9 برو فالسعر العالمي له 465 دولار أمريكي.