بكاميرات مميزة.. رسميًا طرح هواوي هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro

بواسطة فاطمة الخولي

اهتمت شركة هواوي الصينية بتقديم كل جديد في عالم الهواتف الذكية، ومن أحدث إصدارتها إعلانها رسميًا في الخارج عن طرح هاتف Huawei nova 9 و هاتف Huawei nova 9pro، واسم الشركة Huawei يعني ” العمل الرائع- أو التميز الصيني”، وتأسست عام 1987 وأصبحت من الشركات العالمية التي صدرت منتجاتها لأكثر من 170 دولة، ولديها 21 معهد للبحث والتطوير، وفي تطوير منتجاتها يأتي هاتف هواوي نوفا 9 و نوفا 9 برو بمميزات رائعة وكاميرات مميزة، لذلك نقدم لكم مواصفات هاتفي هواوي نوفا 9 الجديد.

بكاميرات مميزة.. رسميًا طرح هواوي هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro

مواصفات هاتف Huawei nova 9

لمحبي هواتف اوبو إليكم تفاصيل هاتف اوبو رينو6، وكذلك من الهواتف الذكية الحديثة آيفون 13، والتصوير في هواوي بتقنية أعلى وكفاءة مميزة للصور والفيديوهات، فإن هواتف هواوي والتي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 2.0، إليكم سعر ومواصفات هواتف هواوي نوفا 9 ونوفا 9 برو، من حيث سمك الهاتف وحجمه، وكذلك مواصفات شاشاته ومزاياه الداخلية، وما سعر هاتف Huawei nova 9.

بكاميرات مميزة.. رسميًا طرح هواوي هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro
بكاميرات مميزة.. رسميًا طرح هواوي هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro
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جميع مواصفات Huawei Nova 9 و Huawei nova 9pro

البيان هاتف هواوي نوفا 9 هاتف هواوي نوفا 9 برو
الشاشة
  • الشاشة بقياس 6.57 بوصة
  • الدقة 1080 × 2340 بكسل
  • شاشة من لوحات OLED
  • تدعم الشاشة خاصية اللمس
  • تحتل نسبة 89.9% من مساحة واجهة الهاتف الأمامية
  • تدعم مليار لون
  • الشاشة بقياس 6.72 بوصة
  • الدقة 1236 × 2676 بكسل
  • شاشة من لوحات OLED
  • تدعم خاصية اللمس المتعدد
  • تحتل 91.2% من مساحة الواجهة
  • تدعم مليار لون
الكاميرا الخلفية
  • بالهاتف 4 عدسات خلفية
  • العدسة (1) التركيز التلقائي، بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة f/1.9
  • العدسة (2) بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2
  • العدسة (3) بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، بها التصوير بورتريه، ومزودة بمستشعر عمق.
  • العدسة (4) macro، بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4
 نفس مواصفات العدسات الخلفية لهاتف هواوي نوفا 9.
الكاميرا الأمامية
  •  هي كاميرا أحادية، بدقة 32 ميجابكسل
  • وفتحة عدسة f/2.0
  • بها خاصية الـ HDR
  • هي كاميرا مزدوجة، الأولى بدقة 32 ميجا بكسل، من النوع wide، مع فتحة عدسة f/2.0
  • والثانية بدقة 32 ميجا بكسل،من النوع ultrawide ،  بزاوية تصوير 100، وبها خاصية الـ HDR
نظام التشغيل  نظام تشغيل HarmonyOS 2.0    نظام تشغيل HarmonyOS 2.0
البطارية
  • البطارية ليثيوم بوليمر لا تقبل الإزالة
  • سعة البطارية 4300 مللي أمبير
  • تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط
  • يدعم الشحن العكسي
  • البطارية ليثيوم بوليمر لا تقبل الإزالة
  • سعة البطارية 4000 مللي أمبير
  • تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط
  • يدعم الشحن العكسي
المعالج
  • يعمل بمعالج ثماني النواة
  • من إصدار (Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G)
  • دقة تصنيع 6 نانومتر
  • معالج ثماني النواة
  • من إصدار HiSilicon Kirin 985 5G
  • دقة تصنيع 7 نانومتر
الألوان أسود- أخضر- أزرق- بنفسجي الأسود -البنفسجي -الأخضر -الأزرق
دعم الشبكات والاتصال
  • يدعم إضافة شريحتي اتصال sim من نوع nano
  • يدعم شبكات الجليل الثاني والثالث و 4G
  • يدعم بلوتوث إصدار 5.2
  • يدعم تشغيل NFC
  • لا يدعم منفذ سماعات رأس بقطر 3.5 ملم
  • يدعم الهاتف تقنيات الـ GPS
 نفس المواصفات
هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro
هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro

أسعار هاتفي هواوي نوفا 9

  • يبدأ سعر هواوي نوفا 9 في الأسواق العالمية بقيمة 420 دولار أمريكي
  • بينما هاتف هواوي نوفا 9 برو فالسعر العالمي له 465 دولار أمريكي.


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فاطمة الخولي

كاتبة محررة، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق، أكتب في اكثر من موقع إلكتروني.

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