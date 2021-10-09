بكاميرات مميزة.. رسميًا طرح هواوي هاتف Huawei nova 9 و Nova 9 Pro

اهتمت شركة هواوي الصينية بتقديم كل جديد في عالم الهواتف الذكية، ومن أحدث إصدارتها إعلانها رسميًا في الخارج عن طرح هاتف Huawei nova 9 و هاتف Huawei nova 9pro، واسم الشركة Huawei يعني ” العمل الرائع- أو التميز الصيني”، وتأسست عام 1987 وأصبحت من الشركات العالمية التي صدرت منتجاتها لأكثر من 170 دولة، ولديها 21 معهد للبحث والتطوير، وفي تطوير منتجاتها يأتي هاتف هواوي نوفا 9 و نوفا 9 برو بمميزات رائعة وكاميرات مميزة، لذلك نقدم لكم مواصفات هاتفي هواوي نوفا 9 الجديد.

مواصفات هاتف Huawei nova 9

لمحبي هواتف اوبو إليكم تفاصيل هاتف اوبو رينو6، وكذلك من الهواتف الذكية الحديثة آيفون 13، والتصوير في هواوي بتقنية أعلى وكفاءة مميزة للصور والفيديوهات، فإن هواتف هواوي والتي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 2.0، إليكم سعر ومواصفات هواتف هواوي نوفا 9 ونوفا 9 برو، من حيث سمك الهاتف وحجمه، وكذلك مواصفات شاشاته ومزاياه الداخلية، وما سعر هاتف Huawei nova 9.

جميع مواصفات Huawei Nova 9 و Huawei nova 9pro

البيان هاتف هواوي نوفا 9 هاتف هواوي نوفا 9 برو الشاشة الشاشة بقياس 6.57 بوصة

الدقة 1080 × 2340 بكسل

شاشة من لوحات OLED

تدعم الشاشة خاصية اللمس

تحتل نسبة 89.9% من مساحة واجهة الهاتف الأمامية

تدعم مليار لون الشاشة بقياس 6.72 بوصة

الدقة 1236 × 2676 بكسل

شاشة من لوحات OLED

تدعم خاصية اللمس المتعدد

تحتل 91.2% من مساحة الواجهة

تدعم مليار لون الكاميرا الخلفية بالهاتف 4 عدسات خلفية

العدسة (1) التركيز التلقائي، بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة f/1.9

العدسة (2) بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2

العدسة (3) بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، بها التصوير بورتريه، ومزودة بمستشعر عمق.

العدسة (4) macro، بدقة 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4 نفس مواصفات العدسات الخلفية لهاتف هواوي نوفا 9. الكاميرا الأمامية هي كاميرا أحادية، بدقة 32 ميجابكسل

وفتحة عدسة f/2.0

بها خاصية الـ HDR هي كاميرا مزدوجة، الأولى بدقة 32 ميجا بكسل، من النوع wide، مع فتحة عدسة f/2.0

والثانية بدقة 32 ميجا بكسل،من النوع ultrawide ، بزاوية تصوير 100، وبها خاصية الـ HDR نظام التشغيل نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 البطارية البطارية ليثيوم بوليمر لا تقبل الإزالة

سعة البطارية 4300 مللي أمبير

تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط

يدعم الشحن العكسي البطارية ليثيوم بوليمر لا تقبل الإزالة

سعة البطارية 4000 مللي أمبير

تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط

يدعم الشحن العكسي المعالج يعمل بمعالج ثماني النواة

من إصدار (Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G)

دقة تصنيع 6 نانومتر معالج ثماني النواة

من إصدار HiSilicon Kirin 985 5G

دقة تصنيع 7 نانومتر الألوان أسود- أخضر- أزرق- بنفسجي الأسود -البنفسجي -الأخضر -الأزرق دعم الشبكات والاتصال يدعم إضافة شريحتي اتصال sim من نوع nano

يدعم شبكات الجليل الثاني والثالث و 4G

يدعم بلوتوث إصدار 5.2

يدعم تشغيل NFC

لا يدعم منفذ سماعات رأس بقطر 3.5 ملم

يدعم الهاتف تقنيات الـ GPS نفس المواصفات

أسعار هاتفي هواوي نوفا 9