هاتف Huawei Nova 10 أسطورة هواوي الجديدة بمواصفات عصرية وتقنيات ممتازة وسعر منافس
أزاحت شركة هواوي النقاب عن هاتفها المعروف باسم Huawei Nova 10، والذي يمتاز بتصميمه العصري ومواصفاته القوية، ويتناسب الهاتف مع الفئات المتوسطة، حيث يبدأ سعره من 403 دولار للطراز الأقل، وزودت هواوي هاتفها الجديد بالعديد من المواصفات والتقنيات الحديثة، ومن أبرزها المعالج القوي الذي يضمن الأداء القوي للهاتف.
سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 10
وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Huawei Nova 10، والتي جاءت وفق ما يلي.
|نوع شاشة هاتف هواوي
|OLED
|مقياس الشاشة
|6.67 بوصة
|جودة العرض
|FHD+
|الدقة
|1080 × 2400 بكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|الكاميرات الخلفية
|ثلاثية
|دقة الكاميرا الرئيسية
|50 ميجا بيكسل
|الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة
|8 ميجا بيكسل
|الكاميرا الثالثة للعمق وبدقة
|2 ميجا بيكسل
|دقة الكاميرا الأمامية
|60 ميجا بيكسل
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باقي مواصفات هاتف Huawei Nova 10
- معالج هاتف هواوي نوفا 10 من نوع Snapdragon 778.
- دقة التصنيع 6 نانو متر.
- الرام 8 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية بسعتي 256 و128 جيجا بايت.
- البطارية بقدرة 4000 وات.
- تدعم الشحن السريع.
- قدرة الشحن السريع 66 وات.
- نظام تشغيل الهاتف من هواوي HarmonyOS.
- يدعم شبكات 4G.
- يدعم Wi-Fi 6.
- يدعم Bluetooth 5.2.
- بصمة الأصابع مدمجة بالشاشة.
انا احباكثر وشخصين جوالات هواوي والوانها الي التقدم والازدهار بس الرجاء الزياده ان امكن فل الرام وزيادة وسع البطاريه وليس في ذيادة كثر الكمرات لان كثر الاستعمال ينهي البطاريه سريعن ياريت 600 وات