هاتف Huawei Nova 10 أسطورة هواوي الجديدة بمواصفات عصرية وتقنيات ممتازة وسعر منافس

أزاحت شركة هواوي النقاب عن هاتفها المعروف باسم Huawei Nova 10، والذي يمتاز بتصميمه العصري ومواصفاته القوية، ويتناسب الهاتف مع الفئات المتوسطة، حيث يبدأ سعره من 403 دولار للطراز الأقل، وزودت هواوي هاتفها الجديد بالعديد من المواصفات والتقنيات الحديثة، ومن أبرزها المعالج القوي الذي يضمن الأداء القوي للهاتف.

سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 10

وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Huawei Nova 10، والتي جاءت وفق ما يلي.

نوع شاشة هاتف هواوي OLED مقياس الشاشة 6.67 بوصة جودة العرض FHD+ الدقة 1080 × 2400 بكسل معدل التحديث 120 هرتز الكاميرات الخلفية ثلاثية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل الكاميرا الثالثة للعمق وبدقة 2 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية 60 ميجا بيكسل

قد يهمك أيضاً:

باقي مواصفات هاتف Huawei Nova 10