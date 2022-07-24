إطلاق هاتف Honor X8 5G تحفة الفئة المتوسطة بمواصفات رائعة

كشفت شركة هونر على أحدث إصداراتها وهو هاتف Honor X8 5G تحفة الفئة المتوسطة، حيث يُعد ذلك الهاتف من الهواتف المتميزة التي تدعم الجيل الخامس، وحرصت الشركة على طرح العديد من المواصفات الرائدة في ذلك الهاتف من أجل جذب العديد من العملاء الجدد، وتحقيق نسبة مبيعات كبيرة وبالتالي تحقيق أرباح مالية ضخمة.

هاتف Honor X8 5G

من جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” أن الهاتف الجديد يحتوي على شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، وهي من نوع IPS LCD، حيث تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية الواحدة.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف Honor X8 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 480+ المطور بدقة 6 نانومتر، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يأتي مقترناً بذاكرة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 جيجابايت، وهي غير قابلة للتوسعة واجهة المستخدم Magic UI 4.2 نظام التشغيل أندرويد 11

الكاميرا

يحتوي هاتف هونر الحديث على كاميرا خلفية رباعية:

كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

كاميرا متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 5 ميجابكسل.

كاميرا بعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا بعدسة أخرى للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا مامية مميزة من أجل التقاط السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل.

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البطارية

يحتوي هاتف هونر Honor X8 5G الحديث على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 وات.

ألوان الهاتف

يتوفر هاتف هونر الحديث بلونين مميزين هما اللون الأبيض واللون الأسود، ولم تذكر الشركة أي تفاصيل عن سعر الهاتف حتى الآن، وسوف نوافيكم بالسعر فور الإعلان عنه رسمياً خلال الفترة القادمة.