لمحبي التصوير كاميرا خارقة.. هاتف Google Pixel 6 Pro الخرافي بزوم 4X

كشفت التسريبات الجديدة لأول فيديو عن القدرات الخرافية التي سوف يظهر بها هاتف Google Pixel 6 Pro، حيث تعتزم شركة جوجل الأمريكية خلال الفترة القادمة على إطلاق الهاتف المميز خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنه من المتوقع أن ينافس على أفضل هواتف أندرويد في الكاميرا والتصوير، حيث أنه هام جداً لعشاق ومحبي التصوير، وسوف نكشف لحضراتكم أهم مميزات الهاتف وخاصة القدرات الكبيرة للكاميرا التي يمنحها الهاتف للمستخدم في الهاتف الجديد، والتي سوف تكون مميزة للغاية.

هاتف Google Pixel 6 Pro

ومن جانبه أشار موقع “GSMArena” التقني ان الفيديو الذي تم تسريبه يُظهر قدرات كاميرا الهاتف الجديد بشكل عملي، حيث يستطيع المستخدم من خلاله ان يعرض صور بزاوية 360 درجة، وذلك مع إعطاء لمحة عن واجهة مستخدم تطبيق الكاميرا، وأوضح مقطع الفيديو أن الهاتف سوف يحتوي على مستشعر 50 ميجابيكسل، حيث أنه يُنتج صوراً بجودة ذات 12.5 ميجابكسل.

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المواصفات

وسوف نكشف خلال السطور القادمة مواصفات ومميزات هاتف Google Pixel 6 Pro، والذي نجح في جذب أنظار العديد من العملاء والمتابعين خلال الفترة الحالية ومن اهم المواصفات التصويرية:

الكاميرا يحتوي على كاميرا من تصنيع شركة سامسونج من نوع Samsung GN1، وتأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، كما يحتوي على كاميرا مقربة بزوم 4X، وبدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 12 ميجابكسل التكبير يمتلك القدرة على التكبير بحد أقصى هو 7X، مع دقة FHD، بوجود تقنية HDR من الكاميرا الرئيسية، وبعدها سيقوم TPU بمعالجة التفاصيل من كلتا الكاميرتين لإزاحة الوجه الذي ربما تم التقاطه أثناء الحركة.

وسوف شركة جوجل ميزة جديدة لتسجيل الفيديو في الهاتف الحديث بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، حيث يأتي ذلك في الكاميرات فائقة الاتساع، أما الكاميرات المقربة ستكون بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، حيث ينافس ذلك الهاتف العديد من الهواتف الرائدة في شركة سامسونج، وأوبو، والعديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية خلال هذه الفترة.