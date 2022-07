مواصفات وسعر هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus يدعم شبكة الـ5G ومزوداً بشاشة رائدة من نوع OLED

جاء هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus مدعوما بشاشة كبيرة تشغل معظم واجهة الهاتف وحجمها 6.78 إنش من نوع أوليد، بالإضافة إلى ثقب للكاميرا الأمامية أعلى ووسط الشاشة بدقة 50 ميجابكسل، وسيكون موبايل Honor 70 Pro Plus متاحاً بالألوان الذهبي والأخضر والأسود والذي تم الإعلان عنه قبل فترة، وسيكون متوافراً بالأسواق قريباً جدا، وتم تزويد هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus ببطارية جيدة سعتها 4500 ملي أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 100 واط حيث يمكن شحن 60% خلال 15 دقيقة، وبسعر 645 دولار أمريكي يمكن الحصول على هاتف هونر الجديد.

أهم مواصفات ومميزات هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus

يبلغ طول الهاتف 163.9 مم، وعرضه 74.6 مم، وسُمكه 8.2 مم، ووزنه 192 غرام. يدعم هاتف هونر الجديد Honor 70 Pro Plus شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، وتصل سرعة الإنترنت في شبكة 3G حتى 42 ميجابايت، وفي شبكة 4G حتى 1.2 جيجا بايت، أما في شبكة 5G تصل سرعة الإنترنت إلى 7 جيجابايت. يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانوسيم. معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، وكثافة البيكسلات تصل حتى 429 بكسل في كل إنش. تم تزويد الهاتف بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 9000 بدقة تصنيع 4 نانو متر، ويأتي معالج هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus (ثماني النواة) ثلاثة ترددات على الشكل التالي: أحادي النواة 3.05 جيجاهرتز، ثلاثي النواة 2.85 جيجاهرتز، رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز حجم ذاكرة الوصول العشوائي أو ما يعرف بالرامات 8 أو 12 جيجابايت. الذاكرة الداخلية سعتها 256 جيجا بايت. نظام التشغيل المعتمد في موبايل هونر الجديد هو اندرويد 12 مع واجهة المستخدم Magic UI 6.1. يدعم موبايل هونر الجديد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 54 ميجابكسل مع مستشعر من نوع Sony IMX800، و8 ميجابكسل مع خاصية التقريب بصري OIS، و50 ميجابكسل زاوية واسعة AF. يمكن تصوير فيديو بدقة 2160P 4K أو دقة 1080P FHD، بالإضافة إلى تقنية تصوير الفيديوهات بالحركة البطيئة، والتثبيت الرقمي. أهم مميزات الكاميرا الخلفية في هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus هي: عزل الخلفية، التصوير الليلي، تقنية التثبيت البصري، التعرف على المشاهد،

إعدادات توازن اللون الأبيض، التركيز باللمس، كشف الوجوه والابتسامات، التركيز التلقائي، التقاط الصور بزاوية واسعة، بانوراما، تقنية HDR، تقريب رقمي 30x، إعدادات ISO، التشغيل السريع، العنوان الجغرافي، المؤقت الذاتي، التقريب البصري 3x، الالتقاط المستمر، التصوير الاحترافي.

شاشة هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus نوعها OLED حجمها 6.78 انش دقتها 2652×1200FHD أبعادها 19.8:9 كثافة البيكسلات فيها 429 بكسل في كل إنش معدل تحديث الشاشة 120 هرتز معالج هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus نوعه MediaTek Dimensity 9000 دقة تصنيعه 4 نانو متر المعالج ثماني النواة معالج الرسوم المتحركة Mali-G710 MC10 الرامات 8 أو 12 GB ذاكرة التخزين الداخلية 256 GB الذاكرة الخارجية لا يدعم كاميرات هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 54 Mp الكاميرا (2) 8 Mp الكاميرا (3) 50 Mp الكاميرا الأمامية Mp 50

بطارية هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus الشحن السريع مدعوم بقدرة 100 واط يُمكن شحن 60% خلال 15 دقيقة (شحن عكسي 5 واط) نوعها ليثيوم بو سعتها 4500 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة

سعر هاتف هونر الجديد 2022 Honor 70 Pro Plus