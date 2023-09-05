تقنية

هاتف مستوحى من حقيبة اليد.. هونر تكشف الستار عن هاتف “Honor V Purse” القابل للطي

محمود تركي

كشفت شركة هونر الستار عن هاتف جديد قابل للطي وهو “Honor V Purse” تحت عنوان “Unfold Tomorrow” بمعرض التكنولوجيا بمدينة برلين الألمانية، وهذا الهاتف ليس كبقية الهواتف القابلة للطي، لأن هذا الهاتف يمكن استخدامه كمحفظة يد، ويوجد مع الهاتف حزام كتف وتصميمات يمكنك تغييرها بنقرة زر واحدة.

- صورة 3 - هاتف مستوحى من حقيبة اليد.. هونر تكشف الستار عن هاتف "Honor V Purse" القابل للطي

هاتف "Honor V Purse"_ المصدر موقع صدى البلد

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مواصفات وسعر الهاتف

يحتوي الهاتف على زر صغير لفتح وغلق الشاشة، وعند طي الجهاز يصبح سُمكه أقل من 9 مم، وشاشة الوجه الخارجية تسمح للمستخدمين بتغيير خلفية الهاتف وفقًا لملابسهم، والهدف من هذا الأمر هو النظر إلى الأجهزة الإلكترونية على أنها إكسسورات عصرية.

ولأن شاشة الجهاز قابلة للطي للخارج، قدمت شركة هونر خيارًا آخر لاختيار خلفيات تفاعلية وقابلة للتبديل، حتى يتمكن المستخدم من تبديلها لتتناسب مع ملابسه، ولذلك أعطت هونر الهاتف مجموعة متنوعة من الخلفيات، فعلى سبيل المثال إذا كنت تداعب قطة فيمكنك اختيار خلفية تستجيب للمس وتتحرك عبر الشاشة.

- صورة 1 - هاتف مستوحى من حقيبة اليد.. هونر تكشف الستار عن هاتف "Honor V Purse" القابل للطي
هاتف “Honor V Purse”_ المصدر موقع

وبحسب ما أعلنت هونر، أنها تعاونت مع سلسلة من مصممي الأزياء والفنانين لتصميم أنماط AOD لهذا الهاتف، وتخطط شركة هونر لفتح واجهة برمجة التطبيقات في المستقبل حتى يتمكن المطورون والمصممون حول العالم من إنشاء مظاهر مخصصة، حيث من الممكن أن تتفاعل هذه التصميمات مع اللمسات وحركة الهاتف.

- صورة 2 - هاتف مستوحى من حقيبة اليد.. هونر تكشف الستار عن هاتف "Honor V Purse" القابل للطي
هاتف “Honor V Purse”_ المصدر موقع رقمي TV

كما أعلنت أنها صممت هذا الجهاز بمفصل ليتحمل حوالي 400 ألف عملية فتح وغلق، مثل مفصل هاتفها القابل للطي “Honor Magic V2″، وعلى الرغم من التصميم الغريب لهذا الهاتف إلا أنه صديق للبيئة، حيث تم استخدام مواد مستدامة في تصنيع الجهاز مثل الجلد النباتي للأشرطة.

وعن سعر الجهاز لم تصدر الشركة حتى الآن أي معلومات حول سعر الجهاز، أو موعد صدور الهاتف في الأسواق.

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محمود تركي

طالب مصري بكلية الأعمال أحب العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

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