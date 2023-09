هاتف مستوحى من حقيبة اليد.. هونر تكشف الستار عن هاتف “Honor V Purse” القابل للطي

كشفت شركة هونر الستار عن هاتف جديد قابل للطي وهو “Honor V Purse” تحت عنوان “Unfold Tomorrow” بمعرض التكنولوجيا بمدينة برلين الألمانية، وهذا الهاتف ليس كبقية الهواتف القابلة للطي، لأن هذا الهاتف يمكن استخدامه كمحفظة يد، ويوجد مع الهاتف حزام كتف وتصميمات يمكنك تغييرها بنقرة زر واحدة.

هاتف "Honor V Purse"_ المصدر موقع صدى البلد

يحتوي الهاتف على زر صغير لفتح وغلق الشاشة، وعند طي الجهاز يصبح سُمكه أقل من 9 مم، وشاشة الوجه الخارجية تسمح للمستخدمين بتغيير خلفية الهاتف وفقًا لملابسهم، والهدف من هذا الأمر هو النظر إلى الأجهزة الإلكترونية على أنها إكسسورات عصرية.

Experience the extraordinary versatility and elegance of the #HONORVPurse, bringing convenience and impeccable style to your everyday life. See the magic unfold at #IFA23. #HONORIFA2023 #UnfoldTomorrow #UnfoldTomorrowsLifestyle pic.twitter.com/TuTeCzGLsC

— HONOR (@Honorglobal) September 1, 2023