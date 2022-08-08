تقنية

هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

سحر محمد الديب

يرغب الكثير من الطلاب في تغير هواتفهم واقتناء هواتف جديدة وشبابية، كهدية لنجاحهم بنهاية الدراسة، كما يفضل الكثير من الطلاب هواتف شركة Oppo العلامة التجارية الصنية المنتشرة بكثرة في جميع الدول العربية، والتي تتميز بالتصميم الشيك والأنيق مع الإمكانيات القوية، جديرا بالذكر بأن كاميرات هواتف شركة أوبو معروفة بالدقة العالية والجودة المرتفعة مما يجعلها تعطي صور وفيديوهات اكثر من رائعة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم مواصفات أفضل هاتف مثالي من  Oppo  يمكنك اقتناءه خلال هذه الفترة كهدية نجاح وبسعر مناسب للكثير.

هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح

مواصفات هاتف Oppo A55

دائما ما تبهرنا شركة أبو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بإمكانيات هواتفها القوية مع السعر المناسب لجميع الفئات الاقتصادية، ولذلك يعد هاتف Oppo A55، من أفضل الهواتف التي يجب أن يقتنيها أولياء الأمور لأبنائهم كهدية النجاح من أجل إدخال السرور على قلوب أبنائهم، دعنا نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف:

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هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

الشاشة والعتاد الداخلي:

  • الشاشة تأتي على شكل ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة من نوع IPS LCD بعرض 6.51 بوصة ودقة HD + ودقة 720 × 1600 بكسل وكثافة بكسلات 269 ​​بكسل في البوصة، ويدعم الهاتف حجم الشاشة الجديد بنسبة 20: 9 لعرض المزيد من المحتوى على شاشة الموبايل سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو تلعب الألعاب.
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح
  • يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Helio G35 يعمل بتقنية 12 نانو مع معالج رسوم Power VR GE8320 وهو نفس المعالج الموجود في Xiaomi Redmi 9C و Infinix Hot 10 Play.
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

مواصفات الكاميرات:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية فائقة تعمل بتقنية عالية الجودة:

هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح
  • الكاميرا الأولي وهي الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل تعمل بفتحة عدسة F/1.8 المخصصة للتصوير البصري.
  • الكاميرا الثانية تعمل بدقة 2 ميجا بكسل تعمل بفتحة عدسة F/2.4 وهي المخصصة للتصوير الماكرو.
  • الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل تعمل بفتحة عدسة F/2.4 المخصصة بالعزل والبورتريه، مزودة بفلاش أحادي من ليد فلاش.
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، تعطي تجربة سلفي أكثر من رائعة.

هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط .

هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

مميزات هاتف Oppo A55

  • يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .
  • البطارية ما زالت تقدم أداء مقبول بالإضافة إلى منفذ الـ Type C والشحن السريع الـ 18 واط .
  • يأتي الهاتف بتصميم شيك من اوبو، بألوان شبابية أنيقة وجذابة وهي الأسود والأزرق.
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

عيوب هاتف Oppo A55

  • لا يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضجيج .
  • لا يدعم كاميرا التصوير الواسع بعكس المنافسين الحاليين .
  • دقة الشاشة منخفضة لذلك لا نعرف سبب استخدام شاشة HD + عندما يكون لدى معظم المنافسين شاشات FHD +.
  • لم تتم معالجة حواف الشاشة لكنها مازالت كبيرة وخاصة الحافة السفلية.
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

سعر هاتف Oppo A55

بلغ سعر الهاتف الاقتصادي بما يعادل من 3650 جنيه مصري.

هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر "مغري" هدية النجاح
هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

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سحر محمد الديب

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.


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