هاتف مثالي من Oppo بإمكانيات جبارة لمحبين الألعاب وبكاميرات خرافية لعشاق السلفي وبسعر “مغري” هدية النجاح

يرغب الكثير من الطلاب في تغير هواتفهم واقتناء هواتف جديدة وشبابية، كهدية لنجاحهم بنهاية الدراسة، كما يفضل الكثير من الطلاب هواتف شركة Oppo العلامة التجارية الصنية المنتشرة بكثرة في جميع الدول العربية، والتي تتميز بالتصميم الشيك والأنيق مع الإمكانيات القوية، جديرا بالذكر بأن كاميرات هواتف شركة أوبو معروفة بالدقة العالية والجودة المرتفعة مما يجعلها تعطي صور وفيديوهات اكثر من رائعة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم مواصفات أفضل هاتف مثالي من Oppo يمكنك اقتناءه خلال هذه الفترة كهدية نجاح وبسعر مناسب للكثير.

مواصفات هاتف Oppo A55

دائما ما تبهرنا شركة أبو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بإمكانيات هواتفها القوية مع السعر المناسب لجميع الفئات الاقتصادية، ولذلك يعد هاتف Oppo A55، من أفضل الهواتف التي يجب أن يقتنيها أولياء الأمور لأبنائهم كهدية النجاح من أجل إدخال السرور على قلوب أبنائهم، دعنا نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف:

الشاشة والعتاد الداخلي:

الشاشة تأتي على شكل ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة من نوع IPS LCD بعرض 6.51 بوصة ودقة HD + ودقة 720 × 1600 بكسل وكثافة بكسلات 269 ​​بكسل في البوصة، ويدعم الهاتف حجم الشاشة الجديد بنسبة 20: 9 لعرض المزيد من المحتوى على شاشة الموبايل سواء كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو تلعب الألعاب.

يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm Helio G35 يعمل بتقنية 12 نانو مع معالج رسوم Power VR GE8320 وهو نفس المعالج الموجود في Xiaomi Redmi 9C و Infinix Hot 10 Play.

مواصفات الكاميرات:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية فائقة تعمل بتقنية عالية الجودة:

الكاميرا الأولي وهي الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل تعمل بفتحة عدسة F/1.8 المخصصة للتصوير البصري.

الكاميرا الثانية تعمل بدقة 2 ميجا بكسل تعمل بفتحة عدسة F/2.4 وهي المخصصة للتصوير الماكرو.

الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل تعمل بفتحة عدسة F/2.4 المخصصة بالعزل والبورتريه، مزودة بفلاش أحادي من ليد فلاش.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0، تعطي تجربة سلفي أكثر من رائعة.

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط .

مميزات هاتف Oppo A55

يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .

البطارية ما زالت تقدم أداء مقبول بالإضافة إلى منفذ الـ Type C والشحن السريع الـ 18 واط .

يأتي الهاتف بتصميم شيك من اوبو، بألوان شبابية أنيقة وجذابة وهي الأسود والأزرق.

عيوب هاتف Oppo A55

لا يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضجيج .

لا يدعم كاميرا التصوير الواسع بعكس المنافسين الحاليين .

دقة الشاشة منخفضة لذلك لا نعرف سبب استخدام شاشة HD + عندما يكون لدى معظم المنافسين شاشات FHD +.

لم تتم معالجة حواف الشاشة لكنها مازالت كبيرة وخاصة الحافة السفلية.

سعر هاتف Oppo A55

بلغ سعر الهاتف الاقتصادي بما يعادل من 3650 جنيه مصري.

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