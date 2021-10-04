ثماني النواة ببطارية كبيرة.. هاتف فيفو Vivo Y33s الرائع بمواصفات عالية وسعر رخيص للفئة المتوسطة

ينتظر العديد من العملاء هاتف فيفو Vivo Y33s الجديد والرائع، وخاصة أن شركة فيفو من الشركات التي نجحت في جذب العديد من المستخدمين والعملاء خلال الفترة الماضية، وهى من الشركات التابعة لشركة أوبو وريلمي، حيث أنها استطاعت أن تُثبت جدارتها في الفئة السعرية المتوسطة مع مواصفات رائعة وجبارة في الوطن العربي والعديد من دول العالم وأصبح الإقبال على إصدارتها كبير، وسوف نكشف لحضراتكم أهم مميزات وعيوب الهاتف الجديد في هذا المقال الهام، وننصح حضراتكم بقراءة المقال حتى نهايته من أجل الاستفادة في حال رغبتك في شراء هذا الجهاز.

هاتف فيفو Vivo Y33s

وفي البداية سوف نكشف لحضراتكم العيوب الموجودة في الهاتف والتي منها:” أن الهاتف لا يدعم لمبه إشعارات، كما أن الشاشة بها معدل تحديث ليس عالي، شمك أو تخانة الهاتف والتي يحتاج غلى الوقت من اجل التعود عليه، الهاتف الحديث لا يدعم كاميرا خلفية للتصوير الواسع”، وكنت تلك أهم العيوب التي قد أشار لها البعض خلال الفترة القليلة الماضية.

مميزات ومواصفات الهاتف

أما بالنسبة لمميزات هاتف فيفو Vivo Y33s والتي نجحت في جذب العديد من العملاء خلال الفترة القليلة الماضية، سوف نكشفها لحضراتكم من خلال الجدول التالي والذي يوضح العديد من مواصفات الهاتف والتي منها:

البطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط نظام التشغيل اندرويد 11 واجهة الهاتف واجهة فيفو الجديدة الـ Funtouch 11.1 الشرائح يدعم الهاتف تشغيل شريحتين المعالج ثماني النواة Helio G80 تكنولوجيا 12 نانو الذاكرة تخزين عشوائي 8جيجا رام، وتخزين الهاتف 128 جيجا الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+2+2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لتصوير مكالمات الفيديو السيلفي الشاشة مساحة 6.58 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير

سعر الهاتف

يتوفر الهاتف الجديد من اصدارات شركة فيفو التابعة لشركة أوبو بألوان رائعة هى الأسود والأزرق، ومن المتوقع أن يتم عرض الهاتف في الأسواق العربية بنحو 225 دولار تقريباً وهو ما يعادل 3490 جنيهاً مصرياً، ويعتبر سعر الهاتف مناسب جداً للفئة المتوسطة.