هاتف فيفو الثوري vivo X70 Pro يهزم iPhone 13 وأوبو بالضربة القاضية ويتفوق عليه بمؤشر DxOMark

إسلام عوض

أطلقت شركة فيفو هاتفها الحديث الرائد vivo X70 Pro في سبتمبر من العام الماضي، وحمل الهاتف العديد من المميزات القوية، وكان من بين أكثر الأشياء التي ميزته عن غيره هو الكاميرات، الأمر الذي جعله يتأهل للمركز الأول كافضل كاميرا على الإطلاق للهواتف الذكية في السوق، وتفوق بذلك على هاتف شركة أبل الحديث iPhone 13.

هاتف فيفو الثوري vivo X70 Pro يهزم iPhone 13 وأوبو بالضربة القاضية ويتفوق عليه بمؤشر DxOMark

هاتف vivo X70 Pro يتفوق على iPhone 13

ووفق مؤشر منصة DxOMark والمتخصصة في اختبارات جودة الصور بالهواتف الذكية، فإن هاتف فيفو إكس 70 برو حصل على 131 نقطة، بينما تفوق أيضاً هاتف vivo X50 Pro + على هاتف Oppo Find X3 Pro وحصل على المركز الـ 12 بمؤشر DxOMark.

هاتف فيفو الثوري vivo X70 Pro يهزم iPhone 13 وأوبو بالضربة القاضية ويتفوق عليه بمؤشر DxOMark 1 15/1/2022 - 3:53 م

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ومما جعل كاميرا هاتف vivo X70 Pro تحصل على المركز الأول كأفضل كاميرا على الإطلاق، هو عمل الكاميرا بشكل متميز حال الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى نظام التوازن بين اللون الأبيض التلقائي على الكاميرا فائقة الإتساع.

هاتف فيفو الثوري vivo X70 Pro يهزم iPhone 13 وأوبو بالضربة القاضية ويتفوق عليه بمؤشر DxOMark 2 15/1/2022 - 3:53 م

وحول مواصفات هاتف vivo X70 Pro فقد جاءت كما يلي

نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.56 بوصة
الشاشة تدعم تقنية HDR10+
معدل التحديث 120 هرتز
البطارية 4450 مللي أمبير
قوة الشحن السريع 44 واط
واجهة المستخدم Origin OS 1.0
نظام التشغيل أندرويد 11
المعالج Exynos 1080
نوع الرامات LPDDR5

هاتف فيفو الثوري vivo X70 Pro يهزم iPhone 13 وأوبو بالضربة القاضية ويتفوق عليه بمؤشر DxOMark 3 15/1/2022 - 3:53 م

  • الرام 12 و8 جيجا بايت.
  • الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت.
  • المستشعر الرئيسي 50 ميجا بيكسل فائق الإتساع.
  • العدسة الثانية 12 ميجا بيكسل.|
  • عدسة بريسكوب 8 ميجا بيكسل.
  • عدسة 12 ميجا بيكسل فائقة الإتساع.
  • كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.
  • السعر 666 دولار.
  • ألوانه أسود وأبيض وأزرق.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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