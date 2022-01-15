هاتف فيفو الثوري vivo X70 Pro يهزم iPhone 13 وأوبو بالضربة القاضية ويتفوق عليه بمؤشر DxOMark

أطلقت شركة فيفو هاتفها الحديث الرائد vivo X70 Pro في سبتمبر من العام الماضي، وحمل الهاتف العديد من المميزات القوية، وكان من بين أكثر الأشياء التي ميزته عن غيره هو الكاميرات، الأمر الذي جعله يتأهل للمركز الأول كافضل كاميرا على الإطلاق للهواتف الذكية في السوق، وتفوق بذلك على هاتف شركة أبل الحديث iPhone 13.

هاتف vivo X70 Pro يتفوق على iPhone 13

ووفق مؤشر منصة DxOMark والمتخصصة في اختبارات جودة الصور بالهواتف الذكية، فإن هاتف فيفو إكس 70 برو حصل على 131 نقطة، بينما تفوق أيضاً هاتف vivo X50 Pro + على هاتف Oppo Find X3 Pro وحصل على المركز الـ 12 بمؤشر DxOMark.

ومما جعل كاميرا هاتف vivo X70 Pro تحصل على المركز الأول كأفضل كاميرا على الإطلاق، هو عمل الكاميرا بشكل متميز حال الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى نظام التوازن بين اللون الأبيض التلقائي على الكاميرا فائقة الإتساع.

وحول مواصفات هاتف vivo X70 Pro فقد جاءت كما يلي

نوع الشاشة AMOLED مقاس الشاشة 6.56 بوصة الشاشة تدعم تقنية HDR10+ معدل التحديث 120 هرتز البطارية 4450 مللي أمبير قوة الشحن السريع 44 واط واجهة المستخدم Origin OS 1.0 نظام التشغيل أندرويد 11 المعالج Exynos 1080 نوع الرامات LPDDR5

الرام 12 و8 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت.

المستشعر الرئيسي 50 ميجا بيكسل فائق الإتساع.

العدسة الثانية 12 ميجا بيكسل.|

عدسة بريسكوب 8 ميجا بيكسل.

عدسة 12 ميجا بيكسل فائقة الإتساع.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

السعر 666 دولار.

ألوانه أسود وأبيض وأزرق.

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