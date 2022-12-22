تقنية

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول

سلمى محسن

xiaomi redmi 10c

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول 6 22/12/2022 - 2:05 ص
هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول 1 22/12/2022 - 2:05 ص
redmi 10c

شاومي والصفقة الخاسرة في هاتف Redmi 10A

تصميم (أنيق، عصري ومميز)

يتمتع Redmi 10C بتصميم أنيق وخفيف الوزن وسلس الملمس وممتع للنظر. يوفر الجزء الخلفي المنحني ثلاثي الأبعاد إحساسًا طبيعيًا بهاتف Redmi 10C الذي لا تستطيع الهواتف الذكية الأخرى مطابقته. ولا يقتصر الأمر على المظهر الرائع فحسب، بل يخفي التصميم النحيف أيضًا بطارية تدوم طويلاً بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة بالإضافة إلى ذلك. يتوفر هاتف Redmi 10C بثلاثة ألوان جميلة غير لامعة: رمادي جرافيت وأزرق محيطي واخضر نعناعي.

شاشة كبيرة (6,71 بوصة)

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول 2 22/12/2022 - 2:05 ص
redmi 10c

أفلامك المفضلة تنبض بالحياة مع شاشة Redmi 10C الضخمة مقاس 6,71 بوصة عالية الدقة. شاهد جميع الوسائط المفضلة لديك بدعم كل من prime Video HD, Netflix HD بمساعدة نظام مكبر صوت قوي يتيح لك تجربة صوت نابض بالحياة وغامر. ولكن الشاشة الجميلة يجب أن تظل جميلة، لذا فإن شاشة Redmi 10C محمية بزجاج Corning Gorilla Glass لتظل آمنة ضد القطرات والخدوش.

كاميرا أساسية 50   ميجا بكسل مع الوضع الليلي

يوفر هاتف Redmi 10C تصويرًا بمستوي احترافي في هاتف بحجم ممتع. حقق أقصي استفادة من ذكرياتك مع الكاميرا عالية الدقة 50 ميجا بكسل المثالية لالتقاط اللحظات التي لا تُنسي   يتيح لك الوضع الليلي التقاط صور تحبس الأنفاس في الليل. بينما يتيح لك وضع البورتريه التقاط صور بورتريه جميلة.

Snapdragon 680

معالج ثماني النواة تردد حتى 2.4 جيجا هرتز

دقة تصنيع 6nm موفرة للطاقة

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول 3 22/12/2022 - 2:05 ص
snapdragon

Redmi 10C مدعوم بمعالج680   Snapdragon عالي الكفاءة ثماني النواه. قادر على سرعات تصل إلى 4.2 جيجا هرتز. هذا المُعالج ليس سريعًا وقويًا فحسب. ولكنه يعمل ايضًا بدقة تصنيع 6 نانو متر الموفرة للطاقة ليمنحك أداءً عاليًا مع تحسين عمر البطارية. سيعمل Redmi 10C أيضًا بسلاسة وبسرعة من خلال تخزين UFS 2.2 بسرعة البرق. وإذا لم تكن ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بك كافية فقم بتشغيل امتداد الذاكرة لتوسيعها ببعض وحدات التخزين المتاحة.

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول 4 22/12/2022 - 2:05 ص
Xiaomi redmi

الشاشة
شاشة Dot Drop غامرة بحجم 6.71 بوصة عالية الدقة

طبقة حماية للشاشة Corning Gorilla Glass

دعم prime Video HD, Netflix HD

المُعالج
أداء قوي مع    680   Snapdragon بدقة تصنيع 6nm

الكاميرا
خلفية 50 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل

أمامية 5 ميجا بكسل.

الذاكرة
4GB + 64GB | 4GB + 128GB

ذاكرة UFS 2.2 فائقة السرعة + رام بتقنية LPDDR4X

البطارية والشحن
5000 مللي أمبير

شحن سريع 18 واط

شاحن 10 واط في العلبة.

الحماية
بصمة إصبع خلفية + بصمة التعرف علي الوجه.

الشبكات والاتصال
شريحتين + كارت ذاكرة، دعم شبكات 4G للشريحتين.

نظام التشغيل
 أحدث واجهة مستخدم / أند رويد    11     MIUI 13

التصميم
ظهر منحني بتصميم موحد

الوزن والأبعاد
190 جرام، 169,59 مم × 76.56 مم × 8.92 مم

الألوان
رمادي جرافيت، أزرق محيطي، أخضر نعناعي.
هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول 5 22/12/2022 - 2:05 ص
10c Xiaomi redmi

3 مميزات لشراء الهاتف الأسطورة Xiaomi Redmi Note 11

Avatar of سلمى محسن
سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

اترك تعليقاً