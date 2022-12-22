هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10C بمواصفات مذهلة وسعر في المتناول

xiaomi redmi 10c

تصميم (أنيق، عصري ومميز)

يتمتع Redmi 10C بتصميم أنيق وخفيف الوزن وسلس الملمس وممتع للنظر. يوفر الجزء الخلفي المنحني ثلاثي الأبعاد إحساسًا طبيعيًا بهاتف Redmi 10C الذي لا تستطيع الهواتف الذكية الأخرى مطابقته. ولا يقتصر الأمر على المظهر الرائع فحسب، بل يخفي التصميم النحيف أيضًا بطارية تدوم طويلاً بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة بالإضافة إلى ذلك. يتوفر هاتف Redmi 10C بثلاثة ألوان جميلة غير لامعة: رمادي جرافيت وأزرق محيطي واخضر نعناعي.

شاشة كبيرة (6,71 بوصة)

أفلامك المفضلة تنبض بالحياة مع شاشة Redmi 10C الضخمة مقاس 6,71 بوصة عالية الدقة. شاهد جميع الوسائط المفضلة لديك بدعم كل من prime Video HD, Netflix HD بمساعدة نظام مكبر صوت قوي يتيح لك تجربة صوت نابض بالحياة وغامر. ولكن الشاشة الجميلة يجب أن تظل جميلة، لذا فإن شاشة Redmi 10C محمية بزجاج Corning Gorilla Glass لتظل آمنة ضد القطرات والخدوش.

كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل مع الوضع الليلي

يوفر هاتف Redmi 10C تصويرًا بمستوي احترافي في هاتف بحجم ممتع. حقق أقصي استفادة من ذكرياتك مع الكاميرا عالية الدقة 50 ميجا بكسل المثالية لالتقاط اللحظات التي لا تُنسي يتيح لك الوضع الليلي التقاط صور تحبس الأنفاس في الليل. بينما يتيح لك وضع البورتريه التقاط صور بورتريه جميلة.

Snapdragon 680

معالج ثماني النواة تردد حتى 2.4 جيجا هرتز

دقة تصنيع 6nm موفرة للطاقة

Redmi 10C مدعوم بمعالج680 Snapdragon عالي الكفاءة ثماني النواه. قادر على سرعات تصل إلى 4.2 جيجا هرتز. هذا المُعالج ليس سريعًا وقويًا فحسب. ولكنه يعمل ايضًا بدقة تصنيع 6 نانو متر الموفرة للطاقة ليمنحك أداءً عاليًا مع تحسين عمر البطارية. سيعمل Redmi 10C أيضًا بسلاسة وبسرعة من خلال تخزين UFS 2.2 بسرعة البرق. وإذا لم تكن ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بك كافية فقم بتشغيل امتداد الذاكرة لتوسيعها ببعض وحدات التخزين المتاحة.

الشاشة شاشة Dot Drop غامرة بحجم 6.71 بوصة عالية الدقة طبقة حماية للشاشة Corning Gorilla Glass دعم prime Video HD, Netflix HD المُعالج أداء قوي مع 680 Snapdragon بدقة تصنيع 6nm الكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل أمامية 5 ميجا بكسل. الذاكرة 4GB + 64GB | 4GB + 128GB ذاكرة UFS 2.2 فائقة السرعة + رام بتقنية LPDDR4X البطارية والشحن 5000 مللي أمبير شحن سريع 18 واط شاحن 10 واط في العلبة. الحماية بصمة إصبع خلفية + بصمة التعرف علي الوجه. الشبكات والاتصال شريحتين + كارت ذاكرة، دعم شبكات 4G للشريحتين. نظام التشغيل أحدث واجهة مستخدم / أند رويد 11 MIUI 13 التصميم ظهر منحني بتصميم موحد الوزن والأبعاد 190 جرام، 169,59 مم × 76.56 مم × 8.92 مم الألوان رمادي جرافيت، أزرق محيطي، أخضر نعناعي.

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