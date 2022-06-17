رسمياً.. إطلاق هاتف شاومي Poco C40 الاقتصادي بقدرات تصويرية متميزة وبطارية ضخمة

أطلقت شركة شاومي الصينية عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم هاتف شاومي Poco C40 الاقتصادي إلى الأسواق العالمية، وذلك بعدما قامت الشركة بالإعلان عنه الأسبوع الماضي في فيتنام، حيث يمتاز ذلك الهاتف الحديث بإمكانيات قوية مع قدرات تصويرية متميزة مقارنة بسعر الهاتف.

مواصفات هاتف شاومي Poco C40

من جانبه أوضح الموقع التقني “gsmarena” إن الميزة الكبيرة التي ميزت ذلك الهاتف في عمليات البيع، هي البطارية الكبيرة والتي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

الشاشة

يحتوي هاتف شاومي الجديد على شاشة رائعة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD +، وجاءت الشاشة بقياس 6.71 بوصة، وتدعم معدل تحديث يبلغ نحو 60 هرتز، كما أنها تحتوي على ثقب على شكل قطرة ماء وهو مخصص للكاميرا الأمامية للهاتف.

الكاميرا

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة:

كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل.

كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كاميرا أمامية لتصوير السلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابيكسل، حيث أنها تعمل على التعرف على الوجوه مما يزيد من روعه هاتف شاومي الجديد.

المعالج

حرصت شركة شاومي على تزويد هاتفها الجديد بمعالج قوي من نوع JR510، وهو عبارة عن مجموعة من الشرائح تم تصنيعها بدقة 11 نانومتر، وأنه أول هاتف يعمل في العالم بذلك المعالج القوي، ويتميز بهيكل ثماني النواة مع أربعة أنوية، حيث تعمل بسرعة 2.0 جيجا هرتز، و4 أخرى عند 1.5 هرتز.

مميزات الهاتف

يدعم بطاقة اتصال SIM مزدوجة.

مقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

منفذ شحن USB – C.

به فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يوجد بالشاشة طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.

يتمتع بتقنية الدفع الإلكتروني NFC في بعض الأسواق.

راديو FM.

به قارئ بصمات الأصابع مثبت في الخلف.

ألوان الهاتف والذاكرة

يتوفر هاتف شاومي Poco C40 في الأسواق العالمية بثلاثة ألوان هي:

الأسود.

الأخضر.

الأصفر.

الرام ذاكرة وصول عشوائية بسعتي 3،4 جيجا بايت الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 32 و64 جيجا بايت

سعر هاتف Poco C40

وأشارت الشركة في بيان رسمي لها أن السعر يختلف بناء على التوافر، وأن الهاتف متاح الآن في أسواق فيتنام مقابل 150 دولار أمريكي، ويمكنك من خلال مقارنة العملة المحلية بالدولار التعرف على سعر الهاتف في مصر والسعودية والإمارات العربية والكويت والعديد من دول العالم خلال الفترة القادمة.