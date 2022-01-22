هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 مميزاته وعيوبه 2022

يبقى هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 من بين هواتف الشركة الأكثر طلب في السوق لهذا العام 2022، نظرا لمواصفاته المميزة. وبتصميمه الجيد ذو الخامات البلاستيكية المضادة للتبصيم، وبطاريته الكبيرة التي تحتمل الاستعمال لمدة طويلة في اليوم، بالإضافة إلى سعره الملائم لمختلف فئات المجتمع وموصفات أخرى كالشاشة ومعالج النواة والتخزين وغيرها، والتي سنتطرق إلى ذكرها وعرض أيضا بعض من العيوب التي يجب معرفتها في هذا الهاتف.

مميزات و مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A12 بالعديد من المميزات والمواصفات التي سنعددها في هذا الجدول كما يلي:

الشاشة 6.5 بوصة بدقة HD+. الكاميرا خلفية رباعية 48+5+2+2 م.ب. / امامية 8 م.ب. نظام التشغيل أندرويد 10. البطارية 5000 مللي أمبير. التخزين – الرام 64/128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام. المعالج ثماني النواة Hélio P35 تكنولوجيا 12 نانو. الحجم والأبعاد 164×75.8×8.9 ملم مع وزن 205 جرام. مواد التصنيع البلاستيك مع طبقة طلاء مضادة للتبصيم. الشرائح شريحتين من نوع Nano Sim. شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G. الميكروفون ميكروفون خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة. البلوتوث إصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE. الواي فاي ترددات الـ b/g/n مع دعمه لخاصيتي الـ Wi-Fi Direct, hotspot. تحديد الموقع الجغرافي GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. الأمان والحماية مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور بالإضافة إلى دعمه لخاصية الـ Face UN lock.

عيوب هاتف سامسونج a12

وككل هاتف فإن سامسونج a12 لديه بعض العيوب التي بجب أن نتطرق إلى ذكرها، مثل سمك الهاتف بسبب البطارية الكبيرة بالإضافة إلى أنه لا يدعم كل من لمبة الاشعارات ومستشعر الضوء وأيضا الجيرسكوب والبوصلة، وحافة الشاشة السفلية كبيرة بعض الشيء.