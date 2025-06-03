هاتف سامسونج Galaxy Z Fold7 يحصل على اعتماد Qi 2.1 وسط غموض في التفاصيل

حصل هاتف Samsung Galaxy Z Fold7 الجديد على اعتماد من اتحاد الطاقة اللاسلكية (Wireless Power Consortium – WPC)، وهو الجهة المسؤولة عن تطوير معيار الشحن اللاسلكي Qi.

ويؤكد الاعتماد أن الهاتف يدعم معيار Qi 2.1 رسميًا، وهو أحدث إصدار من التقنية، لكن، وعلى الرغم من ذلك، يثير هذا الاعتماد بعض التساؤلات بسبب نقص أو غموض بعض المعلومات التي تم نشرها.

دعم نظري فقط لملف الطاقة الأساسي (BPP)

تشير صفحة الاعتماد إلى أن Galaxy Z Fold7 يدعم فقط الملف الأساسي للطاقة (Basic Power Profile – BPP) بقدرة 5 واط، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً بالنظر إلى أن الهاتف السابق Galaxy Z Fold6 كان يدعم الملف الموسع للطاقة (Extended Power Profile – EPP) بقدرة تصل إلى 15 واط.

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لذا من غير المرجح أن يأتي الهاتف الأحدث بمواصفات أقل من سلفه، مما يشير إلى أن صفحة الاعتماد ربما لم يتم تحديثها بشكل كامل بعد.

Qi 2.1 وتحديثات جديدة للمغناطيس

أحد أبرز المستجدات في معيار Qi 2.1 هو إدخال نوعين جديدين من الملفات المرتبطة بالحافظات المغناطيسية، وهما:

ملف تعزيز طاقة الغطاء المغناطيسي (Magnetic Cover Power Enhancement – MCPE):

مصمم للهواتف التي لا تحتوي على مغناطيس مدمج، أي التي تدعم فقط BPP أو EPP، ويسمح لهذه الهواتف بالعمل ضمن نمط الشحن المغناطيسي MPP (Magnetic Power Profile) عند استخدام حافظة مغناطيسية متوافقة. ملف مغناطيس الغطاء المغناطيسي (Magnetic Cover Power Magnet – MCPM):

مخصص للهواتف التي تحتوي على مغناطيسات مدمجة، ويُستخدم مع حافظات تحتوي على مغناطيسات إضافية تسمح بتعزيز المجال المغناطيسي لتحسين الالتصاق أثناء الشحن.

على الرغم من أن الاسمين متشابهين ويحتويان على كلمة “مغناطيسي”، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا بينهما، ويتمثل في وجود مغناطيس مدمج بالهاتف من عدمه.

في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على أن سامسونج اعتمدت تقنية المغناطيس المدمج في Galaxy Z Fold7، من المرجح أنها ستتبع نفس نهج سلسلة Galaxy S25، والذي يعتمد على حافظات متوافقة تدعم MCPE بدلًا من تضمين المغناطيس داخل الهاتف نفسه.

غموض في أرقام الطرازات

من الأمور المثيرة للاهتمام أن اتحاد WPC لا يستخدم رموز الطرازات الرسمية من سامسونج. فعلى سبيل المثال:

Galaxy Z Fold7 يحمل الرمز: SM-D637U

Galaxy Z Fold6 يظهر باسم: SC-55E

Galaxy Z Fold Special Edition يأتي برمز: SM-D269N

Galaxy Z Fold5 سجل برمز: SM-D617S

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هذه الرموز لا تتطابق مع رموز الطرازات المعتادة من سامسونج مثل سلسلة “SM-F”، مما يضيف مزيدًا من التعقيد في تتبع الاعتمادات.

الصفحة غير مكتملة

تشير الصورة المصاحبة لصفحة اعتماد Galaxy Z Fold7 إلى عبارة “قريبًا – Coming Soon”، مما يؤكد أن الصفحة لا تزال تحت الإنشاء أو التحديث، وربما يتم إضافة المزيد من المعلومات لاحقًا، لكن حتى ذلك الحين، لا نتوقع أن تعلن سامسونج عن دعم شامل للمغناطيس داخل الهاتف.