قنبلة.. هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G الجديد بمواصفات رائعة وسعر مناسب

أصدرت الشركة العالمية Samsung احدث هواتفها الذكية هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G ضمن سلسلة الفئة المتوسطة التابعة لها سلسلة “A”، حيث أنه قد انطلق في الهند، حيث يمتاز ذلك الهاتف الذكي بتقديم تقنية الجيل الخامس 5G، وهى من احدث إصدارات الشركة من اجل عزو الأسواق العالمية، ونظراً للشعبية الكبيرة للشركة فإنه من المتوقع أن يكون الإقبال كبير على تلك الفئة من الهواتف والتي تشمل العديد من المستخدمين.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G

ومن جانبه أوضح موقع gsmarena ان شركة سامسونج قد زودت الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة، وهى من أفضل المميزات الجديدة كما انه من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، وهو يقدم دعم لشبكة الاتصال اللاسلكي الأسرع بالتقنية الجديدة 5G، ويمكنك التعرف على مواصفات الجهاز خلال السطور القليلة القادمة.

المعالج تماني النواة من انتاج شركة كوالكوم ذاكرة وصول عشوائي بسعتي 6 أو 8 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت الشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة مع جودة عرض FHD+ محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 الكاميرا كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع وجود مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بها عدسة لتصوير العمق بدقة خمسة ميجابكسل، كاميرا أمامية لتصوير السيلفي البطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة نظام التشغيل أندرويد 11 الاتصال الخارجي يدعم الاتصال اللاسلكي المزدوج بشبكات الواي فاي Wi-Fi والبلوتوث Bluetooth 5.2 تقنية تحديد المواقع GPS، وبه مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة كما أنه يقاوم الماء والغبار

سعر هاتف سامسونج الجديد

يتوفر الهاتف الجديد من إصدارات الشركة من هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G نسخة 6+126 جيجا بايت مقابل 493 دولار وهو ما يعادل 7700 جنيه مصري، أما نسخة 8-128 فإنه يتوفر بسعر 513 دولار وهو ما يعادل 8 آلاف جنيه، ويمكن الحصول على اللون المناسب لك وهو الأسود والأبيض والبنفسجي.