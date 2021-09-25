فئة متوسطة بقوة شحن خارقة.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra الجديد

يتابع العديد من الخبراء التسريبات الجديدة من شركة سامسونج والتي أشارت إلى هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra، والذي سوف يدعم تقنية الشحن السريع بقوة كبيرة للغاية تصل إلى 45 واط، حيث أوضح موقع GSMArena أن الهاتف الحديث من شركة سامسونج الكورية الجنوبية سوف يأتي بمعدل شحن بقوة 45 واط، حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه في هواتف سامسونج الجديدة، ويعتبر هذا الهاتف المميز من فئة لهواتف المتوسطة التي أعلنت عنها الشركة خلال الفترة الراهنة ولم تكشف جميع التفاصيل.

هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra

كما كشفت المسرب Ice universe أن معدل الشحن الكبير لهاتف سامسونج الجديد سوف يُساعد البطارية الموجودة في الهاتف على الشحن السريع للغاية، حيث يصل في نصف ساعة إلى ما يقرب من 80% من شحن البطارية، كما أنه من المتوقع أن يحتوي الهاتف الجديد على أحدث معالج من الشركة الأمريكية كوالكوم، وسوف نكشف عن تفاصيل المعالج من خلال السطور القادمة ضمن مواصفات الهاتف الجديد لشركة سامسونج.

مواصفات هاتف سامسونج الجديد

يمكنك التعرف على العديد من التفاصيل للهاتف الحديث من خلال مشهدة الصورة السابقة، بالإضافة إلى الجدول التالي:

المعالج من انتاج الشركة الأمريكية كوالكوم وهو Snapdragon 898 وهو معالج رائد وسوف يكون له فارق كبير في قدرة الهاتف الشاشة من نوع Dynamic AMOLED وهى بقياس 6.8 بوصة، معدل تحديث عالي قدره 120 هرتزا في الثانية، كما أنها محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus، كما تتمتع بجودة + WQHD الفئة من الفئات المتوسطة التصوير تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهى من المعجلات الغير موجودة في الهواتف الذكية خلال هذه الفترة كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل

سعر الهاتف

يعتبر هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra الأفضل بين مجموعة هواتف Galaxy S22، حيث أنه من الهواتف الرائدة في الأندرويد، حيث يأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابيكسل، وذلك بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي سوف تشهدها كاميرات الهاتف الجديد والتي سيكون بها الدقة والوضوع في الألوان، وسوف يتم عرض الهاتف على سعر 1500 دولار في السوق العالمية، وعلى كل دولة مقارنة العملة الخاصة بها بالسعر العالمي.