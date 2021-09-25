فئة متوسطة بقوة شحن خارقة.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra الجديد

بواسطة سامي علي

يتابع العديد من الخبراء التسريبات الجديدة من شركة سامسونج والتي أشارت إلى هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra، والذي سوف يدعم تقنية الشحن السريع بقوة كبيرة للغاية تصل إلى 45 واط، حيث أوضح موقع GSMArena أن الهاتف الحديث من شركة سامسونج الكورية الجنوبية سوف يأتي بمعدل شحن بقوة 45 واط، حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه في هواتف سامسونج الجديدة، ويعتبر هذا الهاتف المميز من فئة لهواتف المتوسطة التي أعلنت عنها الشركة خلال الفترة الراهنة ولم تكشف جميع التفاصيل.

هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra

هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra

كما كشفت المسرب Ice universe أن معدل الشحن الكبير لهاتف سامسونج الجديد سوف يُساعد البطارية الموجودة في الهاتف على الشحن السريع للغاية، حيث يصل في نصف ساعة إلى ما يقرب من 80% من شحن البطارية، كما أنه من المتوقع أن يحتوي الهاتف الجديد على أحدث معالج من الشركة الأمريكية كوالكوم، وسوف نكشف عن تفاصيل المعالج من خلال السطور القادمة ضمن مواصفات الهاتف الجديد لشركة سامسونج.

مواصفات هاتف سامسونج الجديد

هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra
هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra

يمكنك التعرف على العديد من التفاصيل للهاتف الحديث من خلال مشهدة الصورة السابقة، بالإضافة إلى الجدول التالي:

   المعالج  من انتاج الشركة الأمريكية  كوالكوم  وهو  Snapdragon 898 وهو معالج رائد وسوف يكون له فارق كبير في قدرة الهاتف
الشاشة   من نوع Dynamic AMOLED وهى بقياس 6.8 بوصة، معدل تحديث عالي قدره 120 هرتزا في الثانية، كما أنها محمية بطبقة Corning Gorilla Glass Victus، كما تتمتع بجودة + WQHD
الفئة  من الفئات المتوسطة
 التصوير  تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهى من المعجلات الغير موجودة في الهواتف الذكية خلال هذه الفترة
كاميرا  بدقة 200 ميجا بيكسل

سعر الهاتف

يعتبر هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy S22 Ultra الأفضل بين مجموعة هواتف Galaxy S22، حيث أنه من الهواتف الرائدة في الأندرويد، حيث يأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابيكسل، وذلك بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي سوف تشهدها كاميرات الهاتف الجديد والتي سيكون بها الدقة والوضوع في الألوان، وسوف يتم عرض الهاتف على سعر 1500 دولار في السوق العالمية، وعلى كل دولة مقارنة العملة الخاصة بها بالسعر العالمي.

قد يهمك:



Avatar of سامي علي
سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على ليسانس أداب وتربية جامعة المنوفية، من أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام

اترك تعليقاً