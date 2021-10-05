وحش الهواتف الشبابية بمعالج عملاق.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G بألوان رائعة

اعتمدت خلال خلال الفترة الأخيرة شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G وعدد من الهواتف الذكية الجديدة، حيث ركزت من خلالها الشركة على عمل الكثير من التحديثات الهامة في هذا الهاتف والذي صدر بمواصفات رائعة وقدرات أعلى من العديد من الهواتف التي أصدرتها الشركة خلال الفترة الأخيرة وسط منافسة قوية مع العديد من الشركات مثل أوبو وغيرها من أجل تحقيق نسبة مبيعات أكبر وجذب العديد من العملاء الجدد خلال هذه المرحلة.

هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G

وجاء هاتف سامسونج الأخير وحش الهواتف الشبابية وصاحب الفئة المتوسطة بمواصفات جباراة وسعر مناسب غلى حد كبير، حيث أطلقت الشركة ذلك الهاتف المثالي بتقنية تدعم الجيل الخامس 5G، وأوضح الموقع التقني ” MySmartPrice” أن الهاتف الحديث لشركة سامسونج يتميز ببطارية كبيرة وأداء معالج عملاق، مما يجعل الإقبال عليه كبير للغاية، وذلك فضلاً عن عن عدد من المواصفات الجبارة التي يتميز بها الجهاز والتي سوف نكشفها في السطور التالية.

مواصفات Galaxy M52 5G

جاء هاتف سامسونج جلاكسي Galaxy M52 5G بشاشة كبيرة بقياس 6.7 مع دقة عرض + FHD، وبها معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع وجود نوتش بمنتصف الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة

الكاميرا كاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بدقة 64 ميجابكسل

كاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل

كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل البطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط واجهة البرنامج One UI 3.1 من سامسونج نظام التشغيل أندرويد 11 المعالج من انتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 778G 5G الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للزيادة

سعر الهاتف وألوانه

يتوفر هاتف سامسونج العملاق بثلاثة ألوان رائعة هى الأبيض والأسود والأزرق، وتعتبر تلك الألوان جذابة للعديد من المستخدمين خلال هذه الفترة، ويبدأ سعر الهاتف بـ450 دولار أمريكي وهو ما يعادل سبعة آلاف و100 جنيه مصري، ويمكن لكل دولة حساب قيمة الجهاز لديها من خلال قيمة الدولار بعملة البلد.