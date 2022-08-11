هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 4 تصميم مثالي ومواصفات فائقة

أعلنت شركة سامسونج للهواتف الذكية عن موديل جديد من سلسلة جلاكسي يدعى Galaxy Z Flip 4، سيتم طرحه قريبًا في الأسواق وبسعر خيالي، وأوضحت الشركة أن هذا الموديل يتمتع بالعديد من المواصفات والتقنيات الرائعة بجانب تصميمه الخارجي الجديد، والذي من المرجح أنه سيكون منافسًا قويًّا لأي هاتف حديث آخر، وأقرت بأنه الأفضل في سلسلة جلاكسي.

مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 4

فيما يأتي وصف تفصيلي لهذا للهاتف، وسعره المقرر طرحه به في الأسواق.

أبعاد الهاتف 84.9 × 17.1 × 71.9 مم بوصة.

الحجم: 6.7 بوصة.

يتميز بإطار من الألومنيوم.

الجهة الخلفية للهاتف مصممة من الزجاج، وطبقة حماية من كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس. الشاشة نوع الشاشة: AMOLED.

حجم الشاشة: 1.9 إنش.

جودة عرض الشاشة: FHD.

دقة عرض الشاشة: 260 × 512 بكسل.

معدل تحديث الشاشة: 120 هرتز.

واجهة الهاتف: OneUI 4.1. المعالج سناب دراجون +8 Gen 1.

ذاكرة عشوائية: 8 جيجابايت.

سعة التخزين: 128، و256، و512 جيجابايت.

نظام التشغيل: Android 12.

GPU: أدرينو 730.

وحدة المعالجة المركزية: 8 نواة. الكاميرا الكاميرا الرئيسية ثنائية.

مستشعرات الكاميرا دقتها 12 Mega بكسل.

المستشعر الأول مزود بفتحة عدسة F/1.8.

المستشعر الثاني دقته 12 Mega بكسل.

المستشعر الثاني يأتي بفتحة عدسة F/2.4.

دقة كاميرا السيلفي: 10 Mega بكسل.

جودة الفيديو: 4k × 30 إطارًا في الثانية. البطارية سعة البطارية: 3700 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع.

قدرتها: 25 واط أثناء الشحن.

شحن سلكي قوته 15 واط.

شحن لاسلكي قوته: 4.5 واط.

مزايا ومواصفات هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 الاخري

نظام الصوت مكبر صوت ستيريو.

جاك: 3.5 ملم.

دقة الصوت: 32 bit/ 384 Kh. التقنية في هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 شبكة WIFI فعالة: واي فاي 802.11- b- a- n- g- ac- 6.

Bluetooth: 5.2 مع A2Dp, LE.

يدعم تقنية GPS وBDS وGLONASS ,A-GPS وGALILEO.

يدعم: NFC.

يدعم تشغيل الراديو/ المذياع.

توصيل: USB.

البارومتر.

البوصلة.

القرب.

الدروان.

التسارع.

البصمة.

قابل للطي. ألوان هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 كحلي.

كاكي.

أحمر.

بورا بيربل.

جرافيتي.

ذهب وردي.

أزرق.

أصفر.

أبيض.

سعر هاتف Galaxy Z Flip 4

يصل سعر هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 بالدولار الكندي إلى 999 دولارًا، أما سعر هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 بالجنيه الإسترليني يبلغ 1259.99 دولارًا.