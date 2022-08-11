هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 4 تصميم مثالي ومواصفات فائقة
أعلنت شركة سامسونج للهواتف الذكية عن موديل جديد من سلسلة جلاكسي يدعى Galaxy Z Flip 4، سيتم طرحه قريبًا في الأسواق وبسعر خيالي، وأوضحت الشركة أن هذا الموديل يتمتع بالعديد من المواصفات والتقنيات الرائعة بجانب تصميمه الخارجي الجديد، والذي من المرجح أنه سيكون منافسًا قويًّا لأي هاتف حديث آخر، وأقرت بأنه الأفضل في سلسلة جلاكسي.
مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 4
فيما يأتي وصف تفصيلي لهذا للهاتف، وسعره المقرر طرحه به في الأسواق.
|أبعاد الهاتف
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|الشاشة
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|المعالج
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|الكاميرا
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|البطارية
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مزايا ومواصفات هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 الاخري
|نظام الصوت
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|التقنية في هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4
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|ألوان هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4
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سعر هاتف Galaxy Z Flip 4
يصل سعر هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 بالدولار الكندي إلى 999 دولارًا، أما سعر هاتف جلاكسي Galaxy Z Flip 4 بالجنيه الإسترليني يبلغ 1259.99 دولارًا.