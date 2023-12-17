خلال شهر نوفمبر الماضي من هذا العام 2023 تم تسريب بعض الصور عن هاتف Galaxy A25 5G التي أظهرت تصميمه الأنيق والمميز، ومؤخرًا أعلنت شركة “سامسونج” رسميًا عن طرح الهاتف الجديد Galaxy A25 5G الاقتصادي، وأوضحت مواصفاته وأسعاره في الأسواق، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم خلال موضوعنا، حيث يدعم الموبايل جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويحمل شاشة رائعة وبطارية قوية تدوم في الشحن طويلًا، بالإضافة إلى الكاميرات الأساسية المثالية الخاصة به.

هاتف سامسونج الأرخص الجديد Galaxy A25 5G يخطف الأنظار بتصميم أنيق ومواصفات مثالية

مواصفات هاتف Galaxy A25 5G

الشاشة 6.5 بوصة المعالج Samsung Exynos 1280 الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت الرام 6/ 8 جيجابايت الكاميرا 50 + 8 + 2 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 14 واجهة المستخدم One UI 6

أبعاد الهاتف

الطول 160.1 مم العرض 76.5 مم السمك 8.3 مم وزن الهاتف 197 غرام خامة التصنيع الإطار والظهر من البلاستيك

الشبكات والاتصالات

الشبكات 2G

3G

4G

5G GPRS يدعم EDGE يدعم عدد الشرائح 2 شريحة نوع الشريحة Nano SIM واي فاي يدعم منفذ USP USB Type-C 2.0 GPS يدعم البلوتوث 5.3, A2DP, LE

الشاشة

نوع الشاشة Super AMOLED حجم الشاشة 6.5 بوصة دقة 2340 × 1080 بكسل ابعاد 9: 19.5 نسبة الشاشة 84.2 % كثافة البيكسلات 396 بكسل × كل بوصة معدل السطوع 1000 شمعة معدل التحديث 120 هرتز

العتاد

اسم المعالج Samsung Exynos 1280 دقة التصنيع 5 ناتومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد ثماني النواة

ثنائي النواة 2.4 جيجا هرتز

سداسي النواة 2.0 جيجا هرتز معالج الرسومات Mali-G68 الذاكرة العشوائية 6/ 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم (بطاقة MicroSD)

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F

8 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F

2 ميجابيكسل (تصوير ماكرو) 2.4/ F فيديو 4K@30fps

دقة FHD (بمعدل 30 إطار) فلاش يدعم الكاميرا الأمامية واحدة دقة الكاميرا 13 ميجابكسل (عريضة) 2.2/ F الفيديو دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو السعة 5000 مللي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 25 واط

سعر هاتف Galaxy A25 5G

سيتم طرح جوال Galaxy A25 5G الجديد في الأسواق الأوربية أولًا، قبل أن يتم إصداره في الشرق الأوسط وباقي الأسواق الأخرى، ومن المتوقع أن يسجل سعره 270 دولار أمريكي، أي ما يعادل بالأسواق العربية كالتالي:

سعر هاتف Galaxy A25 5G في مصر 8343 جنيه مصري.

سعر هاتف Galaxy A25 5G في المملكة العربية السعودية 1012.5 ريال سعودي.

سعر هاتف Galaxy A25 5G في الإمارات 990.9 درهم.

أما في قطر فأن سعر هاتف Galaxy A25 5G بـ 982.8 ريال.

وقد تختلف الأسعار قليلًا، إلا أن الشركة الكورية تستهدف تحقيق نسب مبيعات كبيرة من خلال إطلاقه بسعر مناسب لجميع الفئات من الفئة الاقتصادية.