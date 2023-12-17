تقنية

هاتف سامسونج الأرخص الجديد Galaxy A25 5G يخطف الأنظار بتصميم أنيق ومواصفات مثالية

إيمان علي

خلال شهر نوفمبر الماضي من هذا العام 2023 تم تسريب بعض الصور عن هاتف Galaxy A25 5G التي أظهرت تصميمه الأنيق والمميز، ومؤخرًا أعلنت شركة “سامسونج” رسميًا عن طرح الهاتف الجديد Galaxy A25 5G الاقتصادي، وأوضحت مواصفاته وأسعاره في الأسواق، وهذا ما سنوضحه لكم اليوم خلال موضوعنا، حيث يدعم الموبايل جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويحمل شاشة رائعة وبطارية قوية تدوم في الشحن طويلًا، بالإضافة إلى الكاميرات الأساسية المثالية الخاصة به.

هاتف سامسونج الأرخص الجديد Galaxy A25 5G يخطف الأنظار بتصميم أنيق ومواصفات مثالية

هاتف سامسونج الأرخص الجديد Galaxy A25 5G يخطف الأنظار بتصميم أنيق ومواصفات مثالية

مواصفات هاتف Galaxy A25 5G

الشاشة 6.5 بوصة
المعالج Samsung Exynos 1280
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت
الرام 6/ 8 جيجابايت
الكاميرا 50 + 8 + 2 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 14
واجهة المستخدم One UI 6
هاتف سامسونج الأرخص الجديد Galaxy A25 5G يخطف الأنظار بتصميم أنيق ومواصفات مثالية

أبعاد الهاتف

الطول 160.1 مم
العرض 76.5 مم
السمك 8.3 مم
وزن الهاتف 197 غرام
خامة التصنيع الإطار والظهر من البلاستيك

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
عدد الشرائح 2 شريحة
نوع الشريحة Nano SIM
واي فاي يدعم
منفذ USP USB Type-C 2.0
GPS يدعم
البلوتوث 5.3, A2DP, LE
هاتف سامسونج الأرخص الجديد Galaxy A25 5G يخطف الأنظار بتصميم أنيق ومواصفات مثالية
هاتف سامسونج الأرخص الجديد Galaxy A25 5G يخطف الأنظار بتصميم أنيق ومواصفات مثالية

الشاشة

نوع الشاشة Super AMOLED
حجم الشاشة 6.5 بوصة
دقة 2340 × 1080 بكسل
ابعاد 9: 19.5
نسبة الشاشة 84.2 %
كثافة البيكسلات 396 بكسل × كل بوصة
معدل السطوع 1000 شمعة
معدل التحديث 120 هرتز

العتاد

اسم المعالج Samsung Exynos 1280
دقة التصنيع 5 ناتومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد
  • ثماني النواة
  • ثنائي النواة 2.4 جيجا هرتز
  • سداسي النواة 2.0 جيجا هرتز
معالج الرسومات Mali-G68
الذاكرة العشوائية 6/ 8 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجية يدعم (بطاقة MicroSD)

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثلاثية
  • 50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 8 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F
  • 2 ميجابيكسل (تصوير ماكرو) 2.4/ F
فيديو
  • 4K@30fps
  • دقة FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاش يدعم
الكاميرا الأمامية واحدة
دقة الكاميرا 13 ميجابكسل (عريضة) 2.2/ F
الفيديو دقة 1080P FHD
فلاش لا يدعم

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو
السعة 5000 مللي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 25 واط
هاتف سامسونج

سعر هاتف Galaxy A25 5G

سيتم طرح جوال Galaxy A25 5G الجديد في الأسواق الأوربية أولًا، قبل أن يتم إصداره في الشرق الأوسط وباقي الأسواق الأخرى، ومن المتوقع أن يسجل سعره 270 دولار أمريكي، أي ما يعادل بالأسواق العربية كالتالي:

  • سعر هاتف Galaxy A25 5G في مصر 8343 جنيه مصري.
  • سعر هاتف Galaxy A25 5G في المملكة العربية السعودية 1012.5 ريال سعودي.
  • سعر هاتف Galaxy A25 5G في الإمارات 990.9 درهم.
  • أما في قطر فأن سعر هاتف Galaxy A25 5G بـ 982.8 ريال.

وقد تختلف الأسعار قليلًا، إلا أن الشركة الكورية تستهدف تحقيق نسب مبيعات كبيرة من خلال إطلاقه بسعر مناسب لجميع الفئات من الفئة الاقتصادية.

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عن الكاتب:
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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