“هاتف خيالي”.. سعر ومواصفات هاتف tecno camon 19 pro

قامت شركة تكنو بطرح هاتف جديد وهو tecno camon 19 Pro والذي يحمل عدد كبير من الخصائص الرائعة والتي تنال استحسان أغلبية المستخدمين، وتعتبر شركة تكنو من الشركات المعروفة داخل الشرق الأوسط والتي تقوم بإنتاج عدد كبير من أجهزة الهواتف المميزة، نسبة مبيعات تلك الشركة عالية أيضًا وهي تعمل على تحديث وتحسين خدماتها بشكل مستمر ولذلك تحظى بإعجاب عملائها بصورة مستمرة.

مواصفات هاتف tecno camon 19 Pro

• شاشة بحجم 6.8 بوصة.

• كاميرا رئيسية خلفية 64 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل + 50 ميجا بكسل.

• كاميرا أمامية سيلفي 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.

• الذاكرة العشوائية بحجم 8 جيجابايت.

• البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

• نظام التشغيل المتبع هو أندرويد HOS 12/8.6.

• معالج الجوال Mediatech Helio G96.

مميزات هاتف tecno camon 19 Pro

• شاشة الهاتف كبيرة الحجم حيث يصل حجمها الى 6.8 بوصة ويوجد بالجزء العلوي الثقب الخاص بالكاميرا.

• الشاشة واضحة بشكل كبير وتصل دقتها 2460×1080 بكسل.

• الصورة المُلتقطة بواسطة الهاتف ذات جودة مرتفعة فهو يمتلك ثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الأولي 50 ميجا بكسل والثانية 64 ميجا بكسل والثالثة 2 ميجا بكسل ودقتها FHD+ 1080P.

• كاميرا السلفي الأمامية دقتها 16 ميجا بكسل.

• قدرة الشحن السريع الخاصة بالهاتف 18 وات.

• يحتوي على تقنية NFC بالإضافة إلى مستشعر بصمة.

عيوب هاتف tecno camon 19 Pro

• لا يدعم الهاتف معدل التحديث 90 هرتز الخاص بالشاشة.

• ليس به مستشعر الجيروسكوب.

• لا يوجد به سماعات ستيريو.