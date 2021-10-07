سعر ومواصفات هاتف جوجل بيكسل 6 برو – Google Pixel 6 Pro تعرف على انه يستحق الشراء أم لا

أعلنت جوجل عن إصدار هاتف google pixel 6 pro الجديد في 20 أكتوبر هذا الشهر، كما قالت أن هذه النسخة جديدة تماما وصممت بطريقة ذكية وسريعة وهى من أكثر الهواتف أمانا حتى الآن، ويأتي هذا الجهاز بلونين فقط وهما الأبيض والأسود، وهذا الهاتف يدعم الجيل الخامس 5G حيث يمكن أن تصل سرعتها الى 3.7 جيجا بايت، ويأتي تقييم العام الهاتف 9/10، تابع المقالة حتى تتمكن من معرفة هل يستحق الهاتف الشراء أم لا.

google pixel 6 pro

والآن سنتعرف على أهم مواصفات الهاتف:

حجم شاشة الهاتف: 6.67 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز.

معالج الهاتف: ثماني النواة، بدقه تصنيع 5 نانو متر.

مساحة تخزين الهاتف: 128 جيجا بـ 8 رام، 256 جيجا بايت بـ 12 رام.

نظام تشغيل الهاتف: يأتي بأندرويد 12.

الكاميرا الأمامية ثلاثية: الكاميرا الرئيسية: 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية تقريب بصري: 8 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة بزاوية واسعه: 16 ميجا بكسل.

تصوير الفيديو: يأتي بدقه 4K، ودقة 1080P FHD.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف: 5000 ملي أمبير، بقوة 18 واط.

يوجد مستشعر بصمة في الشاشة.

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مميزات جوجل بيكسل 6 برو

متوفر في الهاتف الوضع الليلي، ووضع حماية العين.

يدعم الفلاش في الكاميرا الخلفية.

يوجد عزل الخلفية في الكاميرا الأمامية.

متوفر التعرف على الوجه.

الهاتف مقاوم للغبار وللماء.

يدعم الهاتف الشحن السريع، والشحن ألاسلكي.

يدعم الهاتف شبكة الـ 5G.

حجم فتحة عدسة الكاميرا السلفي F/2.0.

تتعدد أوضاع الكاميرا الخلفية.

عيوب هاتف google pixel 6 pro

لا يدعم الفلاش في الكاميرا الأمامية.

لا يوجد في الهاتف الراديو.

لا يوجد منفذ لسماعه مقاس 3.5m.

لا يدعم الهاتف الذاكرة الخارجية، حيث لا يوجد منفذ لها.

بصمة الأصبع مزدوجة في الشاشة.

سعر هاتف google pixel 6 pro