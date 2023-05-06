مواصفات هاتف جوجل المدهش القابل للطي Pixel Fold بميزات استثنائية

جوجل تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي الأول Pixel Fold حيث قامت الشركة بالكشف عن التصميم للهاتف pixel fold من خلال مقطع فيديو تم عرضه من خلال متجره الإلكتروني، ووصفت الشركة جهاز الهاتف بأنه أحدث هاتف تم تصميمه من قِبَل جوجل وقابل للطي.

هاتف جوجل الجديد Pixel Fold

بعد الإعلان من قِبّل جوجل عن الهاتف الجديد القابل للطي، أكدت أنه سوف يتم الكشف عن المواصفات الخاصة بالهاتف خلال المؤتمر للمطورين، ولكن المقطع المعروض يبين بعض المواصفات للهاتف منها الآتي:

أنه هاتف قابل للطي يحتوي على مفصل جانبي يفتح ليتم الكشف عن شاشة شبيهة بالجهاز اللوحي.

الهاتف يُستخدم بطريقة مشابهة تقريبًا لجهاز Samsung galaxy fold.

عند غلق الهاتف يمكن استخدام شاشة أصغر، تستخدم هذه الشاشة بطريقة اللمس.

توجد مجموعة كاميرات خلف الجهاز.

مزايا أساسية

ذكرت الشركة بأن الجهاز يعمل على عدة شرائح. يحتوي على شاشة خارجية مقاسها 5.8 بوصة وشاشته الداخلية 7.6 بوصة. ذكرت الشركة بأن عمر البطارية لهاتف pixel fold جيدة وتعمل لفترة تصل إلى 24 ساعة. الهاتف الجديد سيعمل عن طريق معالج جوجل الجديد. يتميز بمفصلة الأكثر متانة من جميع الهواتف القابلة للطي وأنها استفادت من التجارب السابقة.

وأشارت بعض التوقعات أن سعر الهاتف يصل إلى 1700 دولار وهو أرخص من جهاز Samsung z fold القابل للطي، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت.

أما الكاميرا الخلفية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل مع خاصية تثبيت بصري وفتحة عدسة F/107.