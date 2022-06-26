تقنية

هاتف جديد من سامسونج بسعر اقتصادي Samsung galaxy f13 بمواصفات قياسية ببطارية ضخمة

برديس المتولي

شركة سامسونج Samsung تعلن عن إطلاق أقوى هواتفها الاقتصادية الجديدة هاتف Samsung galaxy f13، الهاتف يضم مواصفات رائعة مقارنة مع سعره المتوسط، يتميز بتصميمه الأنيق يصل وزن الهاتف 207 جرام، ويضم بطارية ضخمة يصل سعتها 6000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.

مواصفات هاتف Samsung galaxy f13

Samsung Galaxy F13 أحدث هواتق العملاق الكوري ببطارية ضخمة ومواصفات مميزة وسعر منافس

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy F13  أحدث هاتف من سامسونج

التصميم والأبعاد
  • التصميم الخارجي للهاتف يتميز بالبساطة.
  • مصنوع بإطار ومن الخلف من البلاستيك، واجهة من الزجاج.
  • وزن الهاتف 207 جرام.
  • طوله 165.4مم، سمك 76.9 مم، عرض 9.3 مم.
  • الهاتف متوفر باللون الأرزق، النحاسي، الأخضر.
الشاشة 
  • من نوع IPS LCD.
  • يصل حجمها 6.6 بوصة.
  • دقة الشاشة 2480×1080 بكسل.
  • درجة سطوع الشاشة 400 شمعة.
  • الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس 5.
النظام 
  • نظام التشغيل الاندرويد Android 12.
المعالج 
  • نظام المعالجة من نوع Exynos 850.
  • معالج رسوم من نوع Mali-G52.

الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للهاتف 64، 128 جيجابايت.
  • الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.
البطارية 
  • من نوع ليثيوم بو.
  • يصل حجمها 6000 ملي أمبير.
  • يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.
الإتصالات 
  • يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.
  • يدعم البلوتوث.
  • الواي فاي Wi-Fi.
  • Wi-Fi Hotspots.
  • Wi-Fi Direct.
  • GPS.
  • يدعم تقنية NFC.
المستشعرات 
  • التسارع.
  • التقارب.
  • الدوران.
  • البوصلة.
  • البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Samsung galaxy f13 

الكاميرا الأمامية 
  • دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية عريضة.
  • تدعم تقنية HDR.
  • دقة الفيديو 1080P.
الكاميرا الخلفية 
  • يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8.
  • دقة الكاميرا الثانية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 بزاوية عريضة جدًا.
  • الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم مستشعر العمق.
  • تدعم تقنية HDR، بانوراما.
  • فلاش ليد.
  • دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Samsung galaxy f13

  • لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.
  • غير مقاوم للغبار والماء.
  • الشاشة لا تدعم معدل التحديث 60 هرتز.

سعر هاتف Samsung galaxy f13

أعلنت شركة سامسونج إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية يوم 23 يونيو بالأسعار التالية:

Samsung galaxy f13

  • سعر الهاتف عالميًا 158 دولار أمريكي.
  • في مصر 2970 جنيه مصري.
  • ما يعادل في المملكة العربية السعودية 594 ريال سعودي
برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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