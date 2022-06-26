هاتف جديد من سامسونج بسعر اقتصادي Samsung galaxy f13 بمواصفات قياسية ببطارية ضخمة
شركة سامسونج Samsung تعلن عن إطلاق أقوى هواتفها الاقتصادية الجديدة هاتف Samsung galaxy f13، الهاتف يضم مواصفات رائعة مقارنة مع سعره المتوسط، يتميز بتصميمه الأنيق يصل وزن الهاتف 207 جرام، ويضم بطارية ضخمة يصل سعتها 6000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، كما يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل ودقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.
مواصفات هاتف Samsung galaxy f13
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Samsung galaxy f13
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Samsung galaxy f13
- لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.
- غير مقاوم للغبار والماء.
- الشاشة لا تدعم معدل التحديث 60 هرتز.
سعر هاتف Samsung galaxy f13
أعلنت شركة سامسونج إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية يوم 23 يونيو بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميًا 158 دولار أمريكي.
- في مصر 2970 جنيه مصري.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 594 ريال سعودي