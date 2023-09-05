هاتف جديد من ريلمي Realme 11x 5G بمواصفات مذهلة وبسعر مناسب للفئات متوسطة الدخل
تحرص شركة ريلمي باستمرار على تقديم الهواتف الذكية التي تناسب الفئات محدودة الدخل، ويعد هاتف Realme 11x 5G هو واحد من أحدث إصداراتها الذي تم تصميمه بمجموعة من الخصائص والقدرات التقنية المذهلة وبسعر تنافسي مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى الموجودة في الساحة.
مواصفات هاتف Realme 11x 5G
يتميز هاتف Realme 11x 5G بعدد من الخصائص التقنية، بما فيها:
|المعالج
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|الشاشة
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|الكاميرا
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|البطارية
|بطارية ليثيوم بوليمر بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.
|نظام التشغيل
|واجهة المستخدم Realme UI 4.0 على أساس نظام أندرويد 13.
|قوة الشحن
|يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات ويتم شحنه عبر منفذ USB Type C.
|الذاكرة
|تبلغ سعة ذاكرة الهاتف حوالي 128 جيجا بايت، ومقدار ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت، ونوع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X.
|شبكة الاتصال
|تجهيز الهاتف مع بطاقة الذاكرة 2 تيرا واثنين من شرائح الاتصالات الجيل الخامس.
|ألوان الهاتف
|الأسود والأزرق.
|مميزات أخرى
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سعر هاتف Realme 11x 5G في السوق
هاتف Realme 11x 5G متوفر في السوق العالم باللونين الأرجواني والأزرق في إصدار بسعة ذاكرة 6رام+128 جيجابايت بسعر 180 دولار أمريكي، أي ما يعادل 5560 جنيه مصري.