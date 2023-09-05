هاتف جديد من ريلمي Realme 11x 5G بمواصفات مذهلة وبسعر مناسب للفئات متوسطة الدخل

تحرص شركة ريلمي باستمرار على تقديم الهواتف الذكية التي تناسب الفئات محدودة الدخل، ويعد هاتف Realme 11x 5G هو واحد من أحدث إصداراتها الذي تم تصميمه بمجموعة من الخصائص والقدرات التقنية المذهلة وبسعر تنافسي مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى الموجودة في الساحة.

هاتف Realme 11x 5G - المصدر: Realme

مواصفات هاتف Realme 11x 5G

يتميز هاتف Realme 11x 5G بعدد من الخصائص التقنية، بما فيها:

المعالج تجهيز الهاتف مع ثمانية النواة ميديا تيك الأبعاد Dimensity 6100+ مع ثماني من النوى.

النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 مع تردد 2.2 غيغاهرتز.

دقة تصنيع المعالج 6 نانو متر، وهو المعالج الرسوم هو Mali-G57. الشاشة شاشة 6.72 بوصة من نوع IPS LCD.

دقة 1080*2400 بكسل و FHD+.

كثافة بكسل من 392 لكل بوصة.

سطوع الشاشة إلى 680 لومن.

معدل التحديث 120 هرتز. الكاميرا تم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة / 2.05، والتي تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.05، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مع بفتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل.

وقد تم تجهيز الكاميرا الخلفية مع فلاش ليد ويدعم تسجيل الفيديو 1080p@30fps 30 إطاراً في الثانية. البطارية بطارية ليثيوم بوليمر بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة. نظام التشغيل واجهة المستخدم Realme UI 4.0 على أساس نظام أندرويد 13. قوة الشحن يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات ويتم شحنه عبر منفذ USB Type C. الذاكرة تبلغ سعة ذاكرة الهاتف حوالي 128 جيجا بايت، ومقدار ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت، ونوع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X. شبكة الاتصال تجهيز الهاتف مع بطاقة الذاكرة 2 تيرا واثنين من شرائح الاتصالات الجيل الخامس. ألوان الهاتف الأسود والأزرق. مميزات أخرى يدعم الهاتف منفذ سماعة رأس 3.5 مللي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الهاتف بسماعات رأس أحادية Mono الصوت الخارجية.

الهاتف لا يدعم خاصية NFC.

تم تجهيز الهاتف ببصمة الإصبع على زر الطاقة الذي يدعم وظيفة قفل الوجه Faceunlock.

سعر هاتف Realme 11x 5G في السوق

هاتف Realme 11x 5G متوفر في السوق العالم باللونين الأرجواني والأزرق في إصدار بسعة ذاكرة 6رام+128 جيجابايت بسعر 180 دولار أمريكي، أي ما يعادل 5560 جنيه مصري.