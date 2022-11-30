هاتف جديد من العملاق الكوري Samsung بمواصفات وتقنيات هائلة وسعر منافس

قامت بعض مواقع الإنترنت التقنية بتسريب معلومات عن اعتزام شركة سامسونج الكورية طرح هاتف جديد أطلقت عليه إسم Galaxy A34، وسوف يتم طرح الهاتف قريباً في الأسواق وربما قبل نهاية العام الحالي، وسيأتي هاتف سامسونج المنتظر بمواصفات وتقنيات ممتازة وسعر منافس ومناسب لجميع الفئات.

مواصفات هاتف Galaxy A34

كما سيأتي هاتف Galaxy A34 بتصميم أنيق ومعالج قوي لضمان الأداء المتميز والسريع للهاتف، وسيكون المعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية الرائدة في صناعة المعالجات، وفيما يلي ننشر لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف سامسونج جلاكس أي 34.

الهاتف سيكون بأبعاد 169.9/77.2/8.5 ملم. وزن الهاتف سيكون 205 جرام. الشاشة ستأتي من نوع AMOLED. مقاس الشاشة 6.8 بوصة. دقة العرض 2400/1080 بيكسل. معدل السطوع 387 شمعة| م تقريباً. طبقة الحماية زجاج Corning Gorilla Glass المضاد للخدوش والصدمات.

العتاد الداخلي لهاتف Galaxy A34

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G. التقنية 5 نانومتر. معالج الرسوميات Adriano 660. الرام 16 و12 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت. نظام التشغيل أندرويد 12.

الكاميرات والبطارية